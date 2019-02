Escándalo en el tenis australiano: Hewitt se carga a Tomic de la Copa Davis

El tenis australiano está dividido. Una de las máximas figuras de la raqueta en Australia, Bernard Tomic, ha mostrado su descontento con Lleyton Hewitt, el capitán de la Copa Davis, lo que peligra la presencia del país oceánico en la próxima Copa Davis, que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid el próximo mes de noviembre.

Durante el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, Tomic ya dijo abiertamente que tanto él como Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis no jugarían la Davis si Hewitt estaba en el banquillo: "Está jugando cuando todo el mundo pensaba que ya estaba retirado. Todo se centra en Lleyton. Antes él odiaba Tennis Australia y ahora parece que le encanta. A nadie le gusta su presencia. Nosotros no queremos jugar mas porque está arruinando el sistema", indicaba Tomic.

El capitán australiano contestó al tenista y denunció que "llevamos un año y medio recibiendo amenazas tanto yo como mi familia". Hewitt se refería a la supuesta coacción que Bernard Tomic habría realizado años atrás hacia el exnúmero uno del mundo. El tenista de 26 años negó las acusaciones y se defendió diciendo que "yo no mencioné a su familia. Eso es caer muy bajo. ¿Mencionar a la familia? ¿Hijos y todo eso? Lo bajo que debes caer para hacer eso. Sostengo que le amenacé, pero no mencioné a su familia", declaró, y apuntó que el único mensaje que le mandó fue "te golpearé si te acercas a un metro de mí".

Todo se remonta a 2010 cuando, según el padre del tenista, Lleyton entró a la habitación de un joven Bernard Tomic (16 años en aquel entonces) para enterarse de quién hablaba mal de él en la Federación australiana. De no hacerlo, le aseguró no volvería a defender a su país.

La Federación respalda a Hewitt

Tomic ya ha pagado las consecuencias de esta crisis. La Federación "aussie" sacó un comunicado en el que anunciaba la decisión de apartar a Tomic del combinado nacional al considerarle un mal ejemplo para el tenis australiano: "Lleyton tiene toda la razón al decir que Bernard no será considerado más veces para disputar la Copa Davis. Bernard no cumple con los estándares de comportamiento y compromiso consigo mismo, con el equipo y con el tenis. Trata deliberadamente de dañar nuestra cultura, y no por primera vez. Nuestra organización sigue profundamente decepcionada con la falta de respeto de Bernard y su padre”, señalaron desde Tennis Australia.

