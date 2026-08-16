España se cuelga el bronce en el maratón femenino por equipos y logra su séptima medalla en los Europeos de Atletismo

Carolina Robles, durante el maratón femenino por equipos del Europeo de Birmingham. EFE

España conquistó este domingo una trascendental medalla de bronce por equipos en el maratón femenino del Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham 2026, un éxito de enorme calado que supuso la séptima medalla para la delegación española en la competición continental.

El conjunto nacional, integrado por Carolina Robles, Fátima Ouhaddou, Ester Navarrete y Meritxell Soler, aseguró su presencia en el tercer escalón del podio tras completar una actuación colectiva impecable.

Las españolas quedaron únicamente por detrás de la selección de Gran Bretaña, que se adjudicó la medalla de oro ante su público, y del combinado de Italia, que conquistó la medalla de plata.

🥉 ¡ESPAÑA REPITE EL BRONCE EUROPEO POR EQUIPOS EN LA MARATÓN FEMENINA!



Así fue el momento en el que las atletas se enteraron de que eran medalla.



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Este resultado ratificó el excelente estado de forma y la notable densidad del fondo femenino español en las pruebas de gran fondo.

A lo largo de los 42,195 kilómetros sobre el trazado británico, la selección española planteó una estrategia analítica y medida al milímetro. Frente al ritmo exigente impuesto desde el inicio por las fondistas británicas e italianas, las maratonianas españolas prefirieron no entrar en desgastes prematuros.

Manteniendo ritmos estables en los pasos intermedios, el grupo español fue escalando posiciones conforme avanzaba el cronómetro y el cansancio hacía mella en el resto del pelotón. Superada la barrera del kilómetro treinta, el equipo español ya tenía amarrada virtualmente la tercera plaza, consolidando esa ventaja en la recta final.

Cuatro españolas en el 'top 20'

La clave de este logro residió en la gran regularidad y solidez de las cuatro fondistas españolas, que lograron finalizar entre las veinte primeras clasificadas de la prueba general individual.

Carolina Robles lideró la expedición nacional al cruzar la línea de meta en un brillante 8º puesto, demostrando una impecable gestión del ritmo durante toda la carrera. Tras ella, Fátima Ouhaddou aseguró la 15ª posición tras completar un tramo final sumamente constante.

El tercer registro decisivo para la suma de tiempos oficial lo aportó Ester Navarrete en el 18º lugar. Por su parte, Meritxell Soler certificó la solvencia del bloque al finalizar en la 20ª posición, garantizando el respaldo necesario ante el acoso de selecciones rivales como Francia o Alemania.

🔝 ¡Vaya debut internacional de Carolina Robles (@karitocaroca) en la prueba de maratón!



Octavos puesto para la española, que luchó por el podio hasta los últimos kilómetros.



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Esta séptima medalla en el medallero de Birmingham 2026 consolidó el gran trabajo de la Real Federación Española de Atletismo en las disciplinas de ruta.

Conseguir que cuatro atletas de una misma selección finalizaran entre las veinte mejores de Europa en una prueba de la dureza del maratón no solo otorgó un metal colectivo de enorme valor, sino que confirmó el asentamiento de una generación altamente competitiva en la élite internacional.