La vida de Ilia Topuria (29) más allá de la UFC: nueva imagen de una marca de relojes de lujo y cambio de residencia a Miami

Ilia Topuria ya no es solo el campeón que llena veladas de la UFC, sino una marca global en plena expansión que ha decidido dar un salto definitivo también fuera del octágono.

Su reciente decisión de instalarse en Miami durante al menos "uno o dos años" responde a una estrategia que mezcla deporte, negocios y posicionamiento de imagen en el mercado más potente del mundo para los deportes de combate.

Miami se convertirá en su centro de operaciones tanto para entrenar como para gestionar una agenda comercial cada vez más sofisticada. La ciudad le sitúa a un vuelo de las grandes plazas estadounidenses de la UFC y, al mismo tiempo, en uno de los polos mundiales del negocio deportivo, la moda y el lujo.

Topuria ha dejado claro que su carrera entra en una fase en la que quiere controlar no solo lo que ocurre en la jaula, sino todo lo que se mueve alrededor de su nombre: patrocinios, acuerdos de imagen y proyectos paralelos vinculados a su figura.

El gran salto en su posicionamiento como icono viene de la mano de Richard Mille, una de las firmas de relojería más exclusivas del planeta. Asociarse con esa marca supone entrar en un club donde solo figuran campeones y superestrellas de distintos deportes, y proyecta a Topuria hacia un público de alto poder adquisitivo. El mensaje es claro: su imagen ya compite en la misma liga que su rendimiento deportivo.

Al mismo tiempo, mantiene un pie firme en marcas muy reconocibles para el gran público. JD Sports, gigante del retail deportivo, le utiliza como rostro para conectar con una generación que se identifica con su historia de esfuerzo y ascenso desde abajo.

Ese vínculo, ligado a la ropa deportiva y urbana, encaja con el perfil de un campeón que sigue mostrando un código estético cercano a la calle, incluso mientras da el salto al universo del lujo.

Ilia Topuria, en una imagen de archivo Europa Press

En el apartado alimentario, Topuria se ha unido a Postres Reina, un patrocinio que refuerza su presencia en el mercado español y familiar, alejándose del cliché de luchador inaccesible y acercándolo a un consumidor cotidiano.

La combinación de una marca tradicional de gran consumo con su figura de campeón mundial permite a ambas partes ampliar su alcance: la empresa gana impacto entre los más jóvenes y él se consolida como rostro transversal, no solo asociado a un nicho de fans de la UFC.

Un capítulo aparte merece Mucho, la bebida funcional que ha desarrollado junto a Hijos de Rivera, la empresa detrás de Estrella Galicia. No se trata de una energética clásica, sino de una gama de bebidas sin azúcar ni cafeína, con proteína vegetal, BCAAs, vitaminas y minerales pensada para aportar energía 'limpia' y ayudar a reducir la fatiga.

La marca, que se comercializa bajo el sello Mucho x Topuria, está orientada a un público joven preocupado por el rendimiento y el bienestar, y utiliza al campeón como cara visible de una propuesta que pretende ser más saludable que las opciones tradicionales del mercado.

Su abanico de socios se completa con compañías de servicios y ámbito financiero, un indicador de la confianza que genera su perfil entre grandes grupos empresariales. TBC Bank ha apostado por vincularse a su imagen, aprovechando su popularidad entre la diáspora georgiana y el público internacional que le sigue desde que se coronó en la UFC.

En paralelo, colabora con Webpositer, empresa especializada en marketing digital, lo que le permite reforzar su presencia online y cuidar la forma en la que se proyecta en redes y buscadores. No es un detalle menor: en la era de la atención, un campeón vale tanto por sus títulos como por su capacidad de generar impacto en pantalla.

Todo este entramado de acuerdos se articula ahora alrededor de Miami, la ciudad donde residirá mientras defiende su cinturón y sigue construyendo su imperio personal.

Allí entrenará, firmará contratos, grabará campañas y seguirá explotando el tirón de una figura que ha entendido que el tiempo en la cima deportiva es limitado, pero la marca puede perdurar. La nueva vida de Ilia Topuria demuestra que su pelea más ambiciosa se libra también fuera de la UFC.