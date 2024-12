Quién es la expareja de Ana Peleteiro a la que acusa de abusos sexuales: "No es muy difícil saberlo..."

La atleta Ana Peleteiro conmocionó a sus seguidores tras publicar un impactante vídeo en su cuenta de TikTok donde relataba haber sido víctima de diversos tipos de maltrato, incluido el abuso sexual, por parte de una expareja. Aunque la deportista no dio el nombre del presunto agresor, sus declaraciones y los comentarios en redes sociales han puesto el foco sobre una figura.

Peleteiro, actualmente casada con Benjamin Compaoré, quien también es su entrenador y padre de su hijo, compartió anteriormente su vida con otro destacado atleta de triple salto: Nelson Évora. Los usuarios de redes sociales no tardaron en relacionar a Évora con las graves acusaciones de la gallega, especialmente después de que esta respondiera a un comentario en su vídeo afirmando que "no es muy difícil saberlo".

En su publicación, Peleteiro ofreció detalles sobre los abusos sufridos. "Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aun así me quedé", confesó la deportista, describiendo un calvario que incluyó manipulación emocional, infidelidades y aislamiento social.

Según relató, su expareja controlaba aspectos tan personales como su vestimenta y su forma de relacionarse con su entorno: "Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, a la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente". Además, reveló cómo las exigencias constantes de mantener relaciones sexuales eran justificadas con amenazas veladas: "Me decía que si no manteníamos relaciones siempre que él quería, deterioraría la relación, y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese".

Otra de las revelaciones más impactantes fue la de su abandono durante el confinamiento en la pandemia, un periodo en el que, según cuenta, su expareja se ausentó por cuatro meses.

@apeleteirob Y aunque parecia imposible consegui salir y ser la mejor fuerte, valiente y feliz que soy hoy en dia ❤️‍🩹 ♬ sonido original - Ana Peleteiro

Aunque Peleteiro no mencionó nombres, el foco de las especulaciones recayó rápidamente en Nelson Évora, con quien mantuvo una relación durante cinco años. La pareja se conoció en 2016, cuando ella tenía 20 años, y su vínculo surgió mientras compartían entrenador. En aquel momento, Peleteiro admiraba profundamente al atleta nacionalizado portugués, a quien incluso atribuía su amor por el triple salto.

En octubre de 2021, Peleteiro confirmó su ruptura con Évora en una entrevista para la revista ¡Hola!. Desde entonces, la gallega no ha ocultado que aquella relación fue tóxica, como lo expresó en diversas entrevistas. En junio de 2022, durante su participación en el programa Las uñas, presentado por Sindy Takanashi, ya había desvelado haber sido víctima de abuso sexual, aunque sin profundizar en los detalles.

Fue viendo otra entrevista en ese programa cuando tomó plena conciencia de lo vivido: "Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista, y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".

¿Quién es Nelson Évora?

Évora, señalado en las redes como el presunto agresor, es uno de los atletas más destacados en la historia del triple salto. Nacido en Costa de Marfil en 1984, pero nacionalizado portugués, fue abanderado de su país en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, incluyendo la de Tokio 2020, cuando mantenía una relación con Peleteiro.

Ha participado en cuatro Juegos, destacando su medalla de oro en Pekín 2008. Su palmarés incluye también cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo y tres en el Campeonato Europeo en pista cubierta. Sin embargo, su historial deportivo contrasta con las acusaciones que ahora giran en torno a su figura. Hasta el momento, el atleta no se ha pronunciado sobre las graves declaraciones de la española.

El relato de Peleteiro también ha generado debates en redes sociales sobre la necesidad de denunciar este tipo de conductas ante la justicia. En un segundo vídeo, la deportista respondió a quienes cuestionaron que recurriera a las redes sociales en lugar de presentar una denuncia formal. "Obviamente, si esto me pasa a día de hoy, que soy una mujer mayor con una educación sexual mayor (...), iría corriendo a la policía y pondría una denuncia", afirmó.

Peleteiro subrayó que en aquel entonces no comprendía que lo que vivía no era normal: "Es un problema que reside en muchas personas, porque también hay hombres que sufren este tipo de relaciones con narcisistas. Muchas personas, cuando sufren este tipo de situaciones, no saben que eso no es normal y es lo que a mí me pasaba. Yo creía que era una relación normal".

"Me dí cuenta que yo había sido una mujer que había sufrido abusos sexuales, pero que tenía eso completamente normalizado". Esos patrones los vía todos los días y era la primera vez que convivía con una pareja en mi casa. En este caso, en el cual la diferencia de edad era enorme. La diferencia de experiencia y de aprendizaje de la vida eera completamente diferente", zanjó.

El impacto de su relato no solo ha vuelto a poner el foco sobre Nelson Évora, sino que también ha abierto un espacio para reflexionar sobre las dinámicas de abuso, las dificultades para identificarlas y la necesidad de educar y sensibilizar en torno a estas realidades.