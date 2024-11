Mike Tyson cae derrotado por paliza ante Jake Paul en el espectáculo de Netflix

Jake Paul, el youtuber de 27 años convertido en boxeador, derrotó a Mike Tyson, de 58 años, por decisión unánime en su combate de boxeo en la categoría de pesos pesados, celebrado este viernes en Arlington, Texas. Paul ganó con una amplia ventaja por 80-72, 79-73, 79-73, según las tarjetas de los jueces de la pelea.

Lo mediático que tuvo este combate le faltó en espectáculo y emoción. No lo salvó ni ser sancionado como profesional. Tyson (50-7, 44 nocauts) encajó en los ocho rounds sólo 18 golpes, prácticamente uno por cada millón de dólares que se lleva al bolsillo por este regreso al ring. Según la bolsa pactada, Iron Mike gana 20 'kilos' por los 40 de Jake Paul (11-1, 7 nocauts).

Netflix, aunque con algún problema durante la retransmisión de la pelea, se puede frotar las manos como poseedora de los derechos exclusivos. Fue un gran negocio, que no una gran contienda. Al final, tras los últimos diez segundos en los que Paul 'perdonó' a Tyson y le mostró su respeto bajando los brazos, hubo incluso abucheos.

Fue un combate profesional sin serlo. Apenas se lanzaron golpes. Tyson se mostró peligroso únicamente en el primer round y pareció que, incluso, podía noquear a su rival 31 años menor que él, pero la ilusión se difuminó llegado el tercer asalto. A partir de ahí, a Paul le bastó con ir encajando golpe a golpe —hasta sumar 78 (60 más que el excampeón peso pesado)— y llevarse el triunfo.

Pareció guionizado para que ninguno de los dos púgiles saliera perjudicado. Ni Paul hincó la rodilla al inicio, lo que hubiera sido un mazazo para su incipiente carrera —debutó en 2020—, ni Tyson, otrora 'la persona más mala del planeta', fue humillado a pesar del evidente abandono de su cardio según fue avanzando la pelea.

"No le demostré nada a nadie, sólo a mí mismo", dijo Tyson orgulloso de haber acabado la pelea. Iron peleó con un aparato ortopédico sobre su rodilla derecha, y tras el combate confesó que lo hizo por una lesión. Sus problemas de salud habían sido un tema recurrente sobre las dudas que planteaba esta contienda desde hacía meses.

La pelea tuvo que realizarse, en realidad, el 20 de julio, pero se pospuso cuando Tyson sufrió un brote de úlcera de estómago durante un vuelo. El excampeón peso pesado reveló que llegó a perder 12 kilos tras aquello: "Tenía una úlcera enorme, de dos pulgadas y media, y sangraba. Todos mis amigos me llamaban como si me estuviera muriendo. Le pregunté a la doctora si iba a morir y no me dijo que no… No te puedes imaginar lo que tuve que soportar por mi úlcera", reveló en el documental previo a la pelea que estrenó Netflix.

Jake Paul hizo una reverencia a Mike Tyson en los últimos segundos de su pelea Reuters

La salud de Tyson y la diferencia de edad entre los dos púgiles pusieron problemas para que algunos estados aprobaran la pelea. Sí lo hizo Texas, aunque con alguna condición. El evento estelar fue más corto de lo usual, con ocho asaltos en lugar de diez o doce, y cada round tuvo una duración de dos minutos en vez de tres. Además, ambos boxeadores utilizaron guantes de 14 onzas —con un impacto de los golpes menor que la opción estándar—.

El influencer Jake Paul suma otra victoria más para su récord, nutrido de varios triunfos sobre rivales que venían de las MMA o boxeadores no muy reconocidos. Mediáticamente funciona, y es lo que hay. Como el regreso de Tyson, que no descarta tener alguna pelea más e, incluso, retó al hermano de Paul, Logan, también youtuber y estrella de la WWE. Ambos púgiles se dieron por satisfechos al finalizar la velada. El claro perdedor volvió a ser el boxeo.