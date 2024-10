Topuria asalta el Olimpo de la UFC: el KO a Holloway acerca el evento del Bernabéu y hace soñar con la doble corona

La decimosexta rosa de Ilia Topuria ya tiene dueño: Max Holloway. El innoqueable fue noqueado en el tercer asalto de su pelea por 'El Matador', que sigue invicto y como campeón del peso pluma de la UFC. Es la sensación del momento en el mundo de las artes marciales mixtas y eso le coloca en una posición privilegiada para decidir cuáles son sus siguientes pasos por dar.

Topuria, que salió cojeando del Etihad Arena de Abu Dabi, terminará el año como campeón de la UFC. Aspira, de hecho, a ser nombrado mejor peleador de 2024, aunque las tres defensas en los últimos seis meses de Alex Pereira de su título del peso semipesado lo ponen complicado. Como sea, Ilia ha entrado en el Olimpo colocándose en el presente a la altura del brasileño o Islam Makhachev.

En el camino, Topuria ha apagado las luces de dos leyendas de su división. En febrero noqueó en el segundo asalto a Alexander Volkanovski, quien había sido campeón por más de 1.500 días seguidos hasta que se topó con el hispano-georgiano, y este sábado se consagró finalizando a 'Blessed'. Ha acabado con los más grandes y ahora mira a un horizonte en el que seguir creando su legado.

EFE Así fue el golpe demoledor con el que Ilia Topuria dejó KO a Max Holloway y revalidó su título de la UFC

Después de su victoria en el UFC 308, lo que viene para Topuria es un tiempo de descanso. El siguiente reto para su equipo no es otro que preparar el debut de Aleksandre, hermano de Ilia, en la UFC. Aún no hay fecha confirmada, pero esperan que sea antes de final de año, y el campeón del peso pluma será parte del grupo de trabajo. El estreno de Alek se espera en el peso gallo, una división por debajo, en la que su campeón es otro georgiano y amigo de los Topuria, Merab Dvalishvili.

Ilia apunta a 2025 para su siguiente defensa del cinturón y tiene un objetivo claro: llevar, por fin, la UFC a España. El KO a Holloway era lo que faltaba para dar tiempo y forma a un sueño que se hará realidad.

La UFC a España: en 2025

Dana White, presidente de UFC, habló en rueda de prensa tras el UFC 308 de este sábado. El director volvió a afirmar que la mayor empresa de MMA del mundo aterrizará en España en 2025 y será este el evento en el que tenga Topuria su siguiente pelea. "Tendría que ser antes de verano porque quiero vacaciones con mi familia", replicaría minutos después Ilia. Apunten pues la fecha: primavera del próximo año.

Ahora bien, Dana confirmó en la previa al combate que discuten entre Madrid o Barcelona. Topuria lo tiene claro y quiere que sea en la capital —ciudad a la que se trasladó meses atrás— donde se realice el primer evento de la UFC en España. Y la sede a la que no renuncia es el Santiago Bernabéu. Seguro que tras su victoria ante Holloway lo seguirá teniendo más sencillo para presionar.

"No queremos utilizar un estadio de fútbol [el Bernabéu], ​​pero lo haremos si es necesario" Dana White, sobre la UFC en España

El problema es que el Bernabéu no encaja en lo que entiende la UFC como un recinto apto para sus eventos. Más acostumbrados a arenas que suelen rondar los 20.000 asientos, a Dana no le gustan los estadios: "Sólo buscamos el recinto adecuado, no queremos utilizar un campo de fútbol, ​​pero lo haremos si es necesario". Es decir, si es por la nueva cara de la empresa, podría hacerse una excepción.

Topuria, empeñado en que ocurra, es compresivo a la par que sigue creyendo que el estadio del Real Madrid es la decisión correcta: "Los luchadores se ven como hormigas. Yo lo entiendo, quiere dar un gran espectáculo. Aunque hay otros motivos para elegir el Bernabéu". Batir el récord de asistencia a un show de la UFC —actualmente es de 57.000— es uno de ellos.

La revancha de Volkanovski

Sea en el Bernabéu o en una arena —¿WiZink Center?—, sea en Madrid o en Barcelona —¿Palau Sant Jordi?—, la otra duda a resolver es igual o más de importante: el rival de Topuria. Parece que hay dos opciones sobre la mesa. Una es Diego Lopes, peleador brasileño que estaba de reserva en el UFC 308 por si Ilia u Holloway se caía de la lucha a última hora, y la otra, la que atrae más a los jefes —y al propio 'Matador'— es Volkanovski.

Sí, la revancha entre Topuria y Volkanovski está sobre la mesa y cerca de ser otra realidad. "Se lo merece", señaló Ilia aún dentro del octágono tras su pelea ante Holloway y con el australiano allí presente. Entre los dos hay mucho respeto y se lo reconoció el hispano-georgiano recordando sus defensas exitosas del título previas a la pelea que tuvieron en Anaheim, California, hace ocho meses.

En esa misma línea habló Dana White: "No le vamos a decir que no a Volkanovski". "Cuando las cosas no salían como queríamos y había que llamar a alguien, Volkanovski siempre era ese tipo [...] ¿Quién no querría volver a verlo?", reconoció el jefe de la UFC. Madrid —el Bernabéu— y 'Volk' suenan una combinación fantástica para la siguiente pelea de Topuria y el primer evento de la empresa que se realiza en España.

Quien no será seguro el siguiente rival de Topuria es Conor McGregor. El irlandés reaccionó al KO a Holloway con un mensaje claro para Ilia: "Llámame". Pero la respuesta del campeón, que ya ha declarado haber perdido el respeto por 'The Notorious' tras su cancelación de la pelea que iba a tener con Michael Chandler, no fue positiva: "¿Qué lo llamé? Para tomar copas será...", se burló 'El Matador' sobre la propuesta.

Subir de peso y reinar

El camino luce despejado de cara al próximo reto de Topuria en el octágono de la UFC, aunque no cesan ahí. Ilia está seguro también de que saldrá victorioso de su pelea en España y tiene en mente otro desafío para 2025: retar a Makhachev por su cinturón del peso ligero. Es decir, Ilia subiría de las 145 libras —65,7kg.— a las 155 —70,3kg.— para protagonizar uno de los duelos más grandes que se puedan imaginar actualmente. Y lo ha dicho ya públicamente, va a por él.

Dana White se frota las manos con eso y lo que dijo también en los últimos días Topuria. En una entrevista con ESPN, Ilia habló por primera vez de su objetivo de ser triple campeón en divisiones diferentes —lo nunca visto en la historia— antes de cumplir los 30 años; es decir, en 2027. El presidente de la UFC dijo que estaría "encantado" de que uno de sus peleadores logre algo así. Para ello, tras el ligero, el pupilo de los Climent debería pasarse al peso wélter —170 libras, 77,1kg.—.

Ilia Topuria celebra su victoria ante Max Holloway EFE

"Es hora de forjar la leyenda", decía Ilia Topuria a EL ESPAÑOL en una entrevista realizada la pasada primavera. El nocaut a Max Holloway ha sido un buen paso para seguir lográndolo. 'El Matador' está abriendo las puertas de las MMA en España como nadie lo había hecho antes, y quiere más: "Estaría bien que se practicasen en el colegio. La gente lo relaciona con violencia, pero la gente que hace MMA es la más noble", defendió tras su triunfo en Abu Dabi. Es el legado que quiere dejar.