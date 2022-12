Las doce campanadas del 2022 en el deporte: de La Decimocuarta del Real Madrid al 22º de Nadal

2022 se acaba y el mundo del deporte ha dejado muchas noticias en los últimos doce meses. De las alegrías dadas por el Real Madrid con La Decimocuarta, la selección española de baloncesto o los triunfos en el tenis de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, a la que nunca quisimos dar, la reciente muerte de Pelé después de mucho tiempo batallando contra el cáncer. A continuación, recordamos las doce campanadas.

La Decimocuarta

El Real Madrid continuó agrandando su leyenda en el fútbol con la conquista de una nueva Champions League. La Decimocuarta llegó después de la victoria del equipo blanco sobre el Liverpool en el Parque de los Príncipes. Un gol de Vinicius Júnior y una soberbia actuación de Thibaut Courtois bajo palos llevó la 'Orejona' de nuevo hasta el Santiago Bernabéu.

Retirada de Piqué

De Madrid a la Ciudad Condal. Y es que en Barcelona no han tenido un buen 2022. Primera temporada sin Leo Messi, las palancas por las urgencias económicas y... la retirada de Gerard Piqué. A los 35 años, y después de haber comenzado el curso como un suplente habitual, el central decidió colgar las botas. Lo hizo con un magnífico vídeo y despidiéndose del Camp Nou como la leyenda azulgrana que es.

Djokovic y el lío en Australia

El 2022 comenzó con un auténtico culebrón protagonizado por Novak Djokovic. El tenista serbio acabó siendo expulsado de Australia por no tener la pauta completa de vacunación contra la Covid-19 y por mentir, además, en el formulario para ingresar al gigante de Oceanía. No pudo defender así su corona en el primer Grand Slam del año, que fue para Rafa Nadal, aunque de eso hablaremos más adelante.

Mundial de Qatar

De lo que pasó en enero a lo que se vivió a final de año, entre los meses de noviembre y diciembre. El Mundial de Qatar centró la atención de los amantes del fútbol y también del deporte en general. Una Copa del Mundo en la que España no logró cumplir con los objetivos y en la que Leo Messi se llevó la gloria final al ganar Argentina a la Francia de Mbappé en el Estadio de Lusail.

Alonso, a Aston Martin

En la Fórmula 1 volvió a reinar Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. ganó su primer Gran Premio en el Gran Circo y Sebastian Vettel anunció su retirada. Aunque nos quedamos con el cambio de aires de Fernando Alonso. El bicampeón del mundo sorprendió a todos al anunciar su fichaje por Aston Martin cuando se hablaba de que estaba en conversaciones con Alpine para renovar.

Retirada y regreso de Brady

A principios de año, además del 'caso Djokovic', Tom Brady se convirtió en uno de los grandes protagonistas. Y todo por anunciar su retirada después de 22 años en la élite. Sin embargo, tan solo unas semanas después confirmó que no se iba, que se quedaba y así comenzó una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers. Eso sí, esto le llevó a dar otra campanada, aunque en el plano de la prensa rosa al separarse de Gisele Bündchen.

Karim Benzema, Balón de Oro 2022 EFE

Benzema, Balón de Oro

El Real Madrid no solo vivió un gran año al ganar la Champions League o La Liga, sino que también vio coronarse a Karim Benzema como el mejor del mundo. El francés, a punto de cumplir 35 años, ganó el Balón de Oro. "Es un orgullo. Es un sueño de niño. Crecí con eso la cabeza. Luego tuve la motivación. Tuve dos modelos en la vida: Zizou y Ronaldo. Nunca he bajado los brazos y he mantenido el sueño en la cabeza. Hubo un periodo en el que no estaba en la selección, pero no bajé los brazos y trabajé", dijo el '9'. El Balón de Oro del pueblo.

Doncic se confirma en la NBA

De Benzema sentándose en el trono del fútbol a Luka Doncic confirmándose en la NBA. La mejor liga de baloncesto del mundo vio al esloveno dar el definitivo paso adelante y, además, con el beneplácito de LeBron James o Michael Jordan. Pero es que el canterano del Real Madrid acabó el año 2022 con una marca histórica: un triple doble de 60 puntos.

Putellas vuelve a hacer historia

Seguimos hablando de nombres propios para detenernos en la figura de Alexia Putellas. Si el 2021 significó el gran triunfo del fútbol femenino español en el mundo, en 2022, la centrocampista del Barcelona repitió como Balón de Oro en la gala de France Football. "Me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible porque creía que se recordaría lo más reciente que fue la Eurocopa", destacó la azulgrana.

El primero de Alcaraz

Hay heredero. El tenis vio crecer a Carlos Alcaraz en un tiempo récord. El de El Palmar acabó el 2022 como el número 1 del mundo. Y lo hizo después de derribar la puerta. En especial, con su triunfo en el US Open. El tenista español conquistó así el primer major de su carrera profesional. ¿Lo mejor? Que esto no ha hecho nada más que comenzar.

Eurobasket

No era la favorita, pero acabó proclamándose campeona. Si en fútbol el 2022 fue el año del Real Madrid y de Argentina, en baloncesto lo fue de la selección española. Los de Sergio Scariolo se llevaron el Eurobasket después de ganar en la final a Francia, precisamente, mismo país que cayó contra la Albiceleste en el Mundial de Qatar. No ha sido el año de los galos.

Los 22 de Rafa Nadal

Y llegamos a la última campanada. Pero ni mucho menos por una inferior importancia. De hecho, es uno de los grandes hitos de la Historia del deporte. Rafa Nadal ganó primero el Abierto de Australia y después sumó un nuevo Roland Garros a su palmarés para convertirse en el tenista masculino con más títulos del Grand Slam de todos los tiempos. Con 22. Cualquier adjetivo se le queda pequeño a nuestro nº1.

