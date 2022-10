Alexia Putellas, un Balón de Oro para el icono del fútbol femenino de España en su momento más difícil

El día en el que Karim Benzema colocó su nombre al lado de los de sus ídolos Ronaldo Nazário y Zinedine Zidane, Alexia Putellas hizo historia para el fútbol español al conquistar el Balón de Oro 2022. En el momento más difícil de su carrera, y sin poder evitar las lágrimas, la jugadora española fue coronada como la reina del 'futfem' por segundo año consecutivo.

Fue el pasado 5 de julio, apenas unos días antes del debut de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa, cuando se confirmó la grave lesión de Alexia Putellas. Una lesión que la dejó sin competir en el torneo continental y que la mantendrá alejada de los terrenos de juego prácticamente durante toda la presente temporada 2022/2023.

Sin Eurocopa y sin Women's Champions League. Por supuesto que el Barça pudo contar con su mejor futbolista en la máxima competición de clubes, pero ni con ella el Barcelona pudo mantener el cetro al perder contra el Olympique de Lyon en la final. Pese a ello, Alexia Putellas ha sido elegida como la mejor del mundo. La número 1. Y por segundo año consecutivo, algo único.

Referente con acento español

Hace un año, algo menos, Alexia Putellas se proclamó ganadora del Balón de Oro por primera vez en su carrera. Desde entonces, récords de asistencia en el fútbol femenino, una Eurocopa para la Historia, el lío en la Selección y también nuevos títulos para seguir redondeando un palmarés envidiable. También la mencionada lesión, el golpe más duro de su trayectoria hasta la fecha.

[Así vivimos la gala del Balón de Oro 2022 con Karim Benzema y Alexia Putellas como grandes vencedores]

La Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España fueron conquistadas por el Barça de Putellas. También las azulgranas acabaron subcampeonas en la Women's Champions League. A ello se suman sus registros individuales. 43 partidos en total, en los que marcó 34 goles y repartió 21 asistencias. Esto para ser la tercera máxima goleadora en la Liga y la máxima asistente, además de la máxima goleadora y MVP de la Champions.

Un año en el que, por si esto fuera poco, Alexia Putellas se convirtió en la primera jugadora que llega a las 100 internacionalidades con España. Pero todo se truncó el pasado mes de julio, cuando se confirmó que se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en uno de los últimos entrenamientos de la Selección antes de la Eurocopa.

Gracias a su primer Balón de Oro, la catalana dio un salto mediático. Pero también ayudó a que esto se trasladase también al fútbol femenino en nuestro país. Las niñas ahora sueñan con ser futbolistas, pero sobre todo con ser la siguiente Alexia Putellas. Y las marcas también se la rifan, siendo imagen de Nike, Visa, Hublot, Cupra o MartiDerm, entre otras. Ella ha abierto el camino para las próximas generaciones.

Un momento duro

Después de recibir el Balón de Oro de las manos de Andriy Shevchenko y de asegurar que estaba "muy feliz" por volver a estar recogiendo el premio de France Football. "Cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar para ponerlo al servicio del equipo. Sin mis compañeras no estaría aquí. Las aprecio muchísimo y es un privilegio ser su compañera", dijo la centrocampista.

Tampoco se olvidó del club y de un Joan Laporta muy emocionado: "Por supuesto también al cuerpo técnico, al club, al señor presidente a la junta directiva y a todas las personas que trabajan en el club. Es un privilegio jugar en el Barça. Gracias por confiar en mí y ser parte de este proyecto. Gracias a France Football y a los miembros del jurado. Me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible porque creía que se recordaría lo más reciente que fue la Eurocopa".

Pero volvió a ganar el Balón de Oro y se convirtió en la primera representante de España, en categoría masculina o femenina, que gana el preciado galardón dorado en dos ocasiones. También puso su nombre a la altura de Johan Cruyff, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco Van Basten, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, los únicos en ganarlo de manera consecutiva.

El mensaje oculto

En un día de fiesta y de muchas emociones para ella y su familia, Alexia Putellas lanzó varios guiños. A su club, a su cuerpo técnico en el Barça, también a sus compañeras y no se olvidó del catalán, hablando en esta lengua además de en español y en inglés. La futbolista aseguró que quiere volver antes de que acabe la temporada. Una temporada que dará paso al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Alexia Putellas, Balón de Oro 2022 Reuters

Aunque no ha querido despejar la incógnita sobre qué pasará cuando vuelva a jugar y pueda ser seleccionable por Jorge Vilda: "Lo único que voy a decir hoy de la Selección es un tema que me pone muy triste, creo que hay que hablarlo, pero también que hoy no es el día. Hoy es un día de celebración, histórico para mí, hoy la razón es esta".

Sin entrar en polémicas, pero dejando a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fuera de su discurso. Podría no ser llamativo de no haberse referido, por contra, a la Federación Inglesa: "Mi mas sincera enhorabuena a la Federación Inglesa por la organización que tuvo, por ganar la Eurocopa y el impacto que están consiguiendo en el fútbol femenino".

Alexia llegó a París, venció... y también habló. Sin meterse en charcos, pero con silencios o palabras que pueden tener una buena segunda lectura. Lo más importante, que una futbolista de España ganó el Balón de Oro, confirmando que el fútbol femenino de nuestro país sigue evolucionando. Putellas volverá a hablar muy pronto. Y como a ella le gusta: en el campo y ganando.

