Muere Pelé a los 82 años, el hombre que hizo del fútbol un espectáculo mundial

El mundo se viste de luto este 29 de diciembre de 2022 por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El brasileño, nacido en el año 1940, fue mucho más que una estrella del fútbol. El verdadero rey de este deporte que deja tras de sí una leyenda difícil de igualar.

Recientemente, 'O Rei' dejó de responder al tratamiento de quimioterapia al que se sometía desde septiembre del año pasado, por lo que pasó a cuidados paliativos. Ingresado en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, recibió en las últimas semanas terapias no invasivas para aliviar el dolor y la falta de aire.

Pelé llevaba varios años padeciendo graves problemas de salud. Entrando y saliendo de diferentes hospitales. Pero ha sido ahora, con 82 años, cuando su cuerpo ha dicho basta. El mito del fútbol fue operado de un tumor en el colon el pasado mes de septiembre de 2021. Su estado comenzó así a crear mucha preocupación en el seno de su familia y también en el de los millones de fans que tenía y tiene por todos los rincones del planeta.

Las noticias sobre su delicado estado de salud fueron siendo cada vez más habituales desde entonces. Y, finalmente, no ha podido superar la última 'final' de su vida. Dice así adiós un hombre que vino al mundo en Minas Gerais (Brasil) y que se va como uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

'O Rei' Pelé no solo deja huérfano a su Santos FC, al mundo del fútbol, y también al deporte, que rinde ahora homenaje a la estrella. Su vida no se entiende sin el club brasileño, pero además también vistió la camiseta del New York Cosmos, de la North American Soccer League (la actualmente conocida como MLS).

En el equipo de Nueva York fue donde puso fin a su carrera en 1977, y allí pudo presumir de haber superado la barrera de los 1000 goles (1283). Pero no fue hasta varios años después, prácticamente justo antes de llegar al 2000 cuando sus problemas de salud dieron comienzo.

De la retirada del menisco en 1999 a una operación de cadera en 2012. Esta última fue muy complicada ya que años después, él mismo se encargó de revelar que se produjo algún tipo de negligencia durante la intervención quirúrgica. En 2014, le retiraron las células renales y un año más tarde fue intervenido en dos ocasiones: una de ellas por una resección de próstata y otra por una descomposición de la raíz venosa de la columna.

Su historial médico continuó creciendo a lo largo de estos últimos años. El gran susto lo dio en 2017 cuando apareció en silla de ruedas, pero se argumentó entonces que era una secuela de aquella fallida operación de cadera. En 2018 volvió al hospital por un 'cuadro de agotamiento' después de que le encontrasen cuando había perdido el conocimiento.

Pelé

En 2019 fue intervenido nuevamente por un problema renal y en 2020 se confirmó que sufría depresión, consecuencia de su pérdida de movilidad. Fue en 2021 el año en el que más preocupó su salud. Con el cáncer de colon como el enemigo, Pelé pasó bastante tiempo en el hospital y, en este 2022 dejó de responder a la quimioterapia. Finalmente, ha fallecido después de una dura batalla.

El mejor del siglo XX

Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Leo Messi o Cristiano Ronaldo son algunos de los nombres que se colocan junto al de Edson Arantes do Nascimento cuando se habla de los mejores futbolistas de la Historia. El debate siempre ha estado, y parece que estará, abierto. Pero en lo más alto del podio parece que hay mayoría para colocar a 'Pelé' sobre el resto.

Él llegó a conquistar tres Copas del Mundo con la selección de Brasil. La Canarinha se impuso en el Mundial de 1958, 1962 y 1970 con 'O Rei' como referencia. Estos fueron sus títulos más importantes, pero no los únicos. Tanto a nivel colectivo como individual. Y es que Pelé, pese a estar retirado, siguió acumulando galardones a su palmarés personal.

Pelé. Foto. Twitter (@Pele)

El Comité Olímpico Internacional (COI) le eligió como el Mejor Deportista del Siglo XX, mismo honor que le dedicó también la prestigiosa publicación francesa L'Équipe. También la IFFHS le condecoró como el mejor jugador del pasado siglo, así como la UEFA. El número 1 apaga su estrella, pero su legado será eterno. Larga vida a 'O Rei do Futebol'. Descansa en paz.

