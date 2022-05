'Canelo' Álvarez confirma la trilogía con Golovkin: los detalles del combate de boxeo del año

Cartel del 'Canelo' Álvarez vs. Golovkin. Foto: Instagram (@canelo)

Saúl 'Canelo' Álvarez se quedó sin la corona del semipesado. Este mismo mes de mayo, el boxeador mexicano salió derrotado de su cara a cara con Dmitry Bivol, poseedor del cinturón de la WBA de la categoría. No han pasado ni 20 días, pero el campeón unificado del supermediano ya ha confirmado su siguiente combate. Será ante Gennady Golovkin en septiembre.

Todavía se desconoce cuál será la sede de la velada de boxeo, pero sí se ha revelado la fecha. El 17 de septiembre se cerrará la trilogía entre 'Canelo' y 'GGG'. Ha sido el propio púgil mexicano el que se ha encargado de hacer el anuncio oficial a través de sus redes sociales.

"Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. Es momento de terminar lo que comenzamos y defender nuestros títulos. El Canelo vs. GGG este 17 de septiembre. Sede por confirmar", escribió Saúl Álvarez en su perfil personal de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Todo apunta a que la sede será Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). Pero este detalle todavía no ha podido ser confirmado. Aunque un combate de este impacto mediático no cabe pensar que se dispute en otro lugar que no sea el de la gran meca del boxeo.

¿Y Bivol?

Nada más sumar la segunda derrota de su carrera, 'Canelo' Álvarez clamó venganza: "Claro que sí quiero una revancha. Esto no se queda así". Sin embargo, esta particular vendetta tendrá que esperar. El objetivo ahora es que el mexicano recupere sensaciones. Y este cierre de la trilogía contra Golovkin ya estaba sobre la mesa.

El kazajo está en la recta final de su carrera pugilística. De ahí que se presuma que será 'Canelo' el que resulte vencedor. Y, de ahí, que pueda recuperar parte de la confianza perdida. En sus otros dos duelos, el mexicano se llevó una victoria y la otra pelea acabó en empate.

Para Álvarez no hay dos peleas más importantes que esta en el mundo del boxeo: "Son las dos peleas más importantes del boxeo en este momento, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo vaya a intentar otra vez. Soy una persona muy perseverante".

[Más información - El Top Ten de los deportistas mejor pagados: Messi asalta una lista con LeBron James, Federer, Tom Brady, 'Canelo' Álvarez...]

Sigue los temas que te interesan