Gran Bretaña aterrorizada por otro caso de abusos: acusan de pedofilia al entrenador John Wright

Era un sospechoso más que posible tras los otros casos en los que se ha visto enjuiciado, pero Reino Unido ha encontrado un monstruo más en forma de entrenador deportivo. El deporte británico se ve envuelto en otro escándalo de abuso después de que nadadores adolescentes dijeron que fueron intimidados por un técnico que fue arrestado en Australia por múltiples cargos de agresión. Un grupo de nadadores entrenados por el presunto pedófilo John Wright le vuelve a señalar.

Wright trabajaba en el club Kingston Royals en Londres a pesar de haber sido condenado por agredir a los padres de una nadadora de 13 años una década antes. Esto no impidió que tuviera contactos con diferentes nadadores que ahora afirman que abusó de ellos, según informa el Daily Mail. Hace años que a John le tenían bajo vigilancia. En octubre pasado fue detenido en Australia y acusado de nueve cargos de agresiones sexuales, que se unían a otros 20. Desde los 80 realizó estas prácticas indeseables.

Eso sí, en este caso no se alega abusos sexuales. Los antiguos nadadores formaron el grupo secreto de apoyo en las redes sociales con el entendimiento común de que Wright había intimidado a los atletas del club y, en algunos casos, habían sufrido problemas emocionales como resultado. En cualquier caso se vuelve a poner en evidencia la fragilidad de las instituciones a la hora de condenar estas prácticas que pudieron prolongarse durante nueve años.

El mejor equipo

Los deportes olímpicos británicos se han visto afectados por múltiples escándalos de salvaguardia en los últimos años, con entrenadores que presuntamente maltrataron a atletas de élite en gimnasia, ciclismo y remo. Wright pasó nueve años en Kingston Royals. Durante su estancia, se convirtieron en el club más fuerte del sur de Inglaterra, con al menos dos nadadores representando a su país. La mayoría de los atletas bajo su tutela en Kingston habrían sido menores de 16 años.

El grupo de apoyo de los Kingston Royals se formó antes de que se presentara la segunda serie de cargos contra Wright en febrero, casi 14 años después de que se despidiera del club en el Campeonato Nacional en Sheffield en agosto de 2008. Ocho de sus nadadores, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, registraron marcas personales en el evento. Se entiende, sin embargo, que su partida fue abrupta y llegó sin mayores explicaciones, dejando perplejos a los demás.

Así lo transmite un entrenador que le conoció en aquella época. "Era el típico australiano duro, un poco agresivo y no alguien que me gustara mucho, pero no había nada que sugiriera que estaba haciendo las cosas de las que se le acusa. Crees que conoces a la gente, pero esto es terrible. Cuando se fue, nunca supimos por qué; nunca se despidió de ninguno de sus compañeros entrenadores. Todo lo que sabíamos era que estaba allí un minuto y se había ido al siguiente. Ahora, nos preguntamos qué pudo haber sucedido", sentenció.

También se investiga qué conocimiento podía tener sobre todo esto Bill Sweetenham, exentrenador de la selección británica y entrenador juvenil de Australia. Este fue absuelto de intimidar a los nadadores británicos luego de una investigación, tuvo un éxito considerable con su equipo nacional antes de dejar el cargo en 2007. Para ese instante, las malas experiencias acompañaban de forma regular en el expediente de John Wright.

Sus casos

En febrero se informó en Australia de que Wright estaba bajo custodia en Brisbane. Tenía nueve cargos de trato indecente de un niño y un cargo de agresión común relacionados con incidentes que supuestamente tuvieron lugar entre 1980 y 1986. Wright había entrenado a los jóvenes nadadores más talentosos de su país de origen y fue acusado de abusar de atletas de élite. Dos ejemplos son Shane Lewis y Paul Shearer.

Tanto Shearer como Lewis contactaron a Swimming Australia con respecto al abuso, en 2009 y 2016 respectivamente. El organismo le dijo a Paul que no podía investigar porque no había presentado una denuncia formal. Shane abandonó su búsqueda de Wright, diciendo que se sintió "defraudado" por su federación. El primero murió en julio de 2020 y las informaciones desde Australia apuntan a que se quitó la vida. Lewis murió en febrero de 2021 tras sufrir una sobredosis de medicamentos.

El documental de la ABC, la televisión australiana, incitó a un excampeón de natación juvenil sudafricano a denunciar que Wright abusó sexualmente de él una o dos veces por semana durante seis meses en 1998, poco antes de unirse a Kingston. Anthony Rocchi, que conocía a John desde los 11 años, tenía 18 en ese momento y vivía con el entrenador mientras se preparaba para el Campeonato Mundial en Hong Kong.

"Él abusaba de mí antes y después de mis carreras. Cuando llegué a las pruebas, mi estado psicológico estaba tan debilitado que no podía registrar los mismos tiempos que había nadado durante cuatro o cinco semanas antes", explicó en el documental Rocchi. Antes también tenía un historial complicado.

Wright trabajaba en Kingston a pesar de que había sido condenado en 1986 por agredir al padre de un nadador de 13 años bajo su cargo en Brisbane. La prensa australiana informó cómo John fue liberado con una fianza de buena conducta de 18 meses después de que fue declarado culpable de agredir a Cindy Wee, la hija del entonces presidente de Singapur, Wee Kim Wee, y madre de Su-Ling Ch'ng.

