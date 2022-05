El futuro de 'Canelo' Álvarez después de una derrota mediática: sus dos siguientes pasos

Era el combate más esperado. El regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez al cuadrilátero para pelear en el peso semipesado. Dmitry Bivol, dueño del cinturón de la WBA, delante. Y fue el ruso el que retuvo el título por decisión unánime, llevándose así el mexicano un efecto mediático negativo.

'Canelo' lo tenía ganado hasta el noveno asalto, pero Bivol remontó y acabó llevándose la victoria y reteniendo el cinturón. Ahora Álvarez quiere venganza. Además, cerrar la trilogía con Golovkin también entra entre sus planes. Le toca reponerse al primer campeón del peso supermediano.

El boxeador mexicano se mostró muy firme después de su derrota ante Bivol: "Me tocó perder, no voy a dar excusas. Yo sentí que hice lo suficiente para ganar. Pero así es el boxeo... Le tocó ganar y hay que aceptarlo". "Bivol es un gran boxeador. Es lo que es. Se gana y se pierde. Es un deporte y hay que aceptarlo", agregó desde Las Vegas.

Saúl 'Canelo' Álvarez, ante Dmitry Bivol en el T-Mobile Arena de Las Vegas EFE

Muchos estaban esperando que algo así le pasase a Saúl Álvarez. 'Canelo' no perdía una pelea desde el año 2013, cuando cayó en el cuadrilátero ante Floyd Mayweather. Precisamente, 'Money' es uno de los que se ha cebado con él por la segunda derrota de su carrera.

Dos peleas deseadas

Las críticas siempre han acompañado al mexicano, pero son muchos los que esperaban una derrota. El subir de peso no le benefició, pero aún así no baja los brazos. Nada más perder con Dmitry Bivol, 'Canelo' Álvarez pidió la revancha contra el púgil ruso.

"Claro que sí quiero una revancha. Esto no se queda así", destacó el púgil de 31 años. La cuestión es en qué categoría volverán a luchar. Si por el cinturón de la Asociación Mundial del Boxeo (WBA) del peso semipesado, en propiedad de Bivol, o por los cuatro de 'Canelo' del supermediano.

Saúl 'Canelo' Álvarez, tras unificar los títulos del supermediano Reuters

Dmitry Bivol está dispuesto a bajar a las 168 libras siempre y cuando el mexicano esté dispuesto a poner sus cuatro cinturones del supermediano en juego. "Puede ser que si le afectó, él domina su peso y yo domino el mío. No sé, él tiene cuatro cinturones del peso supermediano, quizás lo hacemos en el suyo la próxima por todos los cinturones", señaló el ruso.

Este es el primero de los combates que tiene en su plan Álvarez. El otro sería ante Golovkin. Sería el cierre de la trilogía entre ambos. 'GGG' se impuso a Ryota Murata y ahora está listo para enfrentarse a 'Canelo' por tercera vez. Una pelea que, según se ha deslizado, podría llegar a producirse en el mes de septiembre. Todo depende de qué pase también con Bivol.

El propio Dmitry Bivol ya señaló tras vencer al mexicano que lamentaba "haber roto los planes con Gennady Golovkin". Dos opciones y las dos de lo más atractivas, tanto para los boxeadores como para los aficionados. Porque ahora todo aficionado a este deporte se pregunta cómo se repondrá 'Canelo' Álvarez a su derrota.

Haters de renombre

Esta derrota la veía venir Floyd Mayweather. Quién sabe si por sus conocimientos del boxeo o por su particular guerra con 'Canelo' Álvarez. Él fue el primero en derrotar al mexicano, allá por el 2013. Ahora ya no es el único capaz de vencerle en el ring. A él se ha unido Dmitry Bivol. Pero lo cierto es que esta pelea dio unas importantes ganancias a 'Money'.

Mayweather no ha dudado en burlarse, a su manera, de 'Canelo' al mostrar que apostó 10.000 dólares contra él y se llevó, por su derrota, 42.500. Una "apuesta sencilla", según él. Y no solo el excampeón invicto ha aprovechado para mofarse del mexicano. Desde Jake Paul a Kamaru Usman no han desperdiciado la ocasión.

Saúl 'Canelo' Álvarez, antes de su pelea por el título del semipesado de la WBA EFE

"¿Día de pago?", escribió el campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Twitter. En la previa de su combate, hubo unos intercambios de mensajes en las redes sociales entre uno y otro. Mientras que Jake Paul, tal y como suele ser habitual en él, ha querido desafiar a 'Canelo'.

"Eddie Hearn, vete a la mierda, puedes chuparme la verga. Vendré para ganarle al Canelo en tres malditos años, le prometí eso a mi madre. Felicidades a Dmitry Bivol, demostró que Canelo es fácilmente vencible por un hombre más grande, que es lo que conozco desde hace mucho tiempo. Cree en ti mismo y no escuches a esos británicos de mierda como Eddie Hearn", afirmó 'The Problem Child'. Llega el momento de que 'Canelo' Álvarez se olvide de esta derrota para intentar callar alguna boca.

