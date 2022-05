'Canelo' Álvarez, el niño que ordeñaba vacas y que tiene una cita con la eternidad del boxeo

Este sábado, Saúl 'Canelo' Álvarez tiene una nueva cita con la historia. El campeón unificado del peso supermediano peleará ante Dmitry Bivol por el cinturón del semipesado en el T-Mobile de Las Vegas (el combate se podrá seguir en España a través DAZN).

Ese 'Canelo', que hoy en día es considerado como el mejor boxeador libra por libra, tuvo una "infancia corta", aunque feliz, y marcada por la humildad. Así lo revela el propio púgil en el documental 'Canelo, al descubierto', que ofrece la plataforma global líder de streaming de deporte.

En este documental recuerda sus primeros años, cómo tuvo que cambiarse de casa muchas veces porque su padre no tenía una en propiedad. Y también cómo le ayudaba dando de comer a los cerdos, ordeñando a las vacas o incluso sembrando las tierras. De ese humilde origen al objetivo de ser uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

La infancia de 'Canelo'

Los primeros años de su vida han marcado el carácter de 'Canelo' Álvarez. Lo recuerda con mucho cariño. Demostrando que a veces los lujos no son sinónimo de felicidad. "Todos tenemos nuestra historia, nunca sabes exactamente lo que va a pasar, pero siempre me imaginé lo mejor. Mi infancia fue corta, pero muy buena", comienza relatando el mexicano.

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano. Foto: Instagram (@canelo)

"No tenía muchas cosas, pero era lo único que conocía, ¿por qué iba a ser infeliz? Como mi papá no tenía casa propia, nos cambiábamos de un pueblo a otro, rentábamos (alquilábamos) una casa, luego otra…Tener tantos hermanos más grandes que yo, te hace ser competitivo en la vida también. Siempre era yo el más chico (pequeño), entonces tenía que echarle más ganas obviamente", añade el púgil.

Cuando hizo falta en su casa, no dudó en ayudar a su padre en todo lo que estuviese en su mano. "Empecé a trabajar vendiendo paletas en los camiones con mi papá. Y en Juanacatlán, empecé a trabajar en los ranchos, dándole a los cerdos, a las vacas, ordeñando, sembrando…", revela el mejor libra por libra del boxeo actual.

Problemas económicos

De su infancia a una paternidad prematura. Con tan solo 17 años fue padre por primera vez y aunque destaca que es "una experiencia muy bonita", vivió momentos complicados: "Creo que es de las cosas más bonitas que existen en la vida y poder disfrutar de tus hijos. Y para que al final, todo el sacrificio que haces, subirte a dar la vida arriba del cuadrilátero, lo haces por ellos. Para que estén orgullosos de ti, que sigan un ejemplo, el ejemplo que tú llevas".

"Hubo momentos muy complicados, donde no tenía ni para la leche, ni para los pañales, ni para ir a trabajar y entrenar… Pero de alguna manera u otra, lo hacía para salir adelante. Creo que siempre le echo la culpa a eso, tener a mi hija me hizo un hombre más responsable, una persona más disciplinada aún de lo que era. Me ponía a pensar en casa: 'Yo no quiero esto para mi hija, quiero algo mejor', y siempre era mi ilusión darle lo mejor a mi hija", asegura 'Canelo'.

El número 1

Desafío conseguido. Los problemas económicos son cosas del pasado. Gracias a su labor en el cuadrilátero, 'Canelo' Álvarez ha logrado hacer fortuna. Y también ser el número 1. Campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), The Ring, de la Organización Mundial del Boxeo (WBO) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Esto en cuanto al supermediano, ahora peleará por el cinturón del semipesado de la WBA. "Las peleas son una motivación para mí. Siempre me preparo al cien por cien para ganar. Y más que nada quiero seguir haciendo historia en el boxeo y ser uno de los mejores peleadores de la historia", afirma el mexicano, quien nunca se olvida de sus compatriotas.

Saúl 'Canelo' Álvarez y Dmitry Bivol, antes de la rueda de prensa previa a su combate EFE / Matchroom

"Los fans mexicanos son probablemente los más apasionados y conocedores del boxeo. Siempre llegan temprano a los recintos para ver las primeras peleas del evento. Aman su cultura, les gusta cantar y bailar, aman la música. En su pelea contra Avni Yildirim, tuvimos a J Balvin tocando. Él es una mega estrella. La caminata al cuadrilátero tomó 7 minutos, hubo fuegos artificiales espectaculares y 40 bailarines en el escenario. Y podías ver la cara de Yildirim, que no lo podía creer", sentencia.

Este sábado, en Las Vegas, quiere brindar una nueva noche para la historia a sus compatriotas mexicanos. 'Canelo' Álvarez ya sabe lo que es ganar en el semipesado y quiere volver a repetirlo. Él mismo dice que quiere "seguir haciendo historia". La gloria le aguarda.

