El último enemigo de 'Canelo' Álvarez en el boxeo: "¿Por qué no quiere enfrentarse a mí?"

Saúl 'Canelo' Álvarez tiene ante sí importantes desafíos en el 2022 después de ser el primer boxeador en ser capaz de unificar los cuatro cinturones del supermediano. El mexicano es adorado y odiado prácticamente a partes iguales. En lo que se refiere a sus detractores, la lista es cada vez más larga y a ella se une otro púgil: David Benavidez.

El estadounidense, de 25 años, quiere enfrentarse a 'Canelo' y así lo ha dejado claro en el pódcast Matt Casavant, Calling Russ Anber. Ahí ha cargado contra el mexicano, actual monarca único de la categoría de las 168 libras, y también contra su entrenador, el mediático Eddy Reynoso.

"He sido número 1 desde hace tres peleas. Le he ganado a la gente que le tengo que ganar, la gente ama verme pelear, ¿así que por qué no quiere enfrentarse a mí?", ha apuntado un David Benavidez que no se ha cortado a la hora de desafiar públicamente a 'Canelo' Álvarez.

Saúl 'Canelo' Álvarez, tras unificar los títulos del supermediano Reuters

"Siento que sería una gran pelea para los fans y el boxeo. Pueden decir lo que quieran, pero al final del día he ganado mis peleas, sigo siendo número uno de la división súper mediana y la gente va a seguir pidiendo por ese combate. Si no quiere que deje el título", ha agregado Benavidez en el citado pódcast.

Floyd Mayweather

El estadounidense ya estuvo en boca del mismísimo Floyd Mayweather por la postura de 'Canelo' Álvarez de no enfrentarse a él: "Canelo es un boxeador genial, pero en mi opinión está esquivando a David Benavidez. ¿Su pelea contra Makabu en el peso crucero? Queremos verlo contra Benavidez".

A 'Money' le contestó Álvarez poco después: "No evito a nadie. Pero ¿qué me trae ese tipo (por Benavidez)? Nada. Menciona a un campeón con el que peleen antes (refiriéndose al propio David Benavidez y a Jermall Charlo). ¿Con cuántos? Realmente no me importa. Los que odian siempre van a ser los que odian". La pregunta es: ¿responderá ahora a Benavidez?

El padre de Benavidez

También habló a finales de año sobre esta polémica el propio padre de David Benavidez. "Dicen que David (Benavidez) no trae nada a la mesa, entonces, ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra David Benavidez. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar ese desafío. Son excusas de mierda. Como digo, si no estuvieran tan seguros de poder vencer a David, ¿por qué no hacer el día de pago y comprar esa pelea y ganar mucho dinero? Porque vendería muchas entradas", dijo en YSM Sports Media.

[Más información - Así es la dieta de Saúl 'Canelo' Álvarez: los cuidados del mejor boxeador del mundo]

Sigue los temas que te interesan