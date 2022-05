Tom Brady, del retiro a Europa: el tour de la NFL ya es una realidad mundial

Hace unos meses, a finales del año 2021, se conoció el plan de la NFL para aumentar su impacto mediático y financiero en todo el mundo. Pues bien, ya se saben las primeras fechas en las que diferentes franquicias de la liga cambiarán Estados Unidos por otros países. Incluidos los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, que jugarán en Alemania y ya hay fecha.

Será el próximo 13 de noviembre cuando la franquicia de Florida dispute en Múnich un partido ante los Seattle Seahawks. Este solo será uno de los cinco encuentros que se disputarán fuera de las fronteras de Estados Unidos esta temporada. Otros tres se celebrarán en Londres. Después la NFL volverá a cruzar el Atlántico, pero para desembarcar en Ciudad de México. Allí se jugará el quinto de los duelos.

Las fechas del calendario de los partidos de la NFL que se jugarán por los distintos rincones del mundo se conocerán, al completo, la próxima semana. Entre esos países se encuentra España. Los otros son: Los otros son China, en representación de Asia; Australia, por Oceanía; y Canadá y Brasil por América. Mientras que los Chicago Bears y los Miami Dolphins son los dos equipos que llegarán a territorio español.

Los partidos formarán parte de la temporada regular de la liga de fútbol americano. El pistoletazo de salida lo darán los New Orleans Saints contra los Minnesota Vikings en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Será la tercera vez para cada franquicia en suelo inglés. En el mismo escenario se enfrentarán, una semana más tarde los Green Bay Packers y los New York Giants.

Este será el primer partido fuera de Estados Unidos para los Green Bay Packers, convirtiéndose, a su vez, en el equipo 32º de la NFL en jugar en la capital de Inglaterra desde el año 2007. Sin dejar Londres, pero cambiando de estadio, será Wembley el que acoja, el 30 de octubre, el duelo entre los Jacksonville Jaguars y los Denver Broncos.

Así, la NFL pondrá rumbo a Alemania. A Múnich más concretamente. El 13 de noviembre es una fecha que ya han apuntado en rojo en sus calendarios los aficionados al fútbol americano de toda Europa. No solo porque se vaya a jugar un partido de la liga estadounidense en territorio germano, sino porque se espera al gran Tom Brady.

Si no hay ninguna sorpresa de última hora, el ex de los New England Patriots estará presente en el Allianz Arena junto al resto de los Buccaneers. Esto pudo no ser así. Y es que antes de que se disputase la pasada edición de la Super Bowl, el californiano anunció su retirada.

Tom Brady, en un partido de los Tampa Bay Buccanners en 2021 Reuters

Muchos corazones se rompieron entonces. Pero se obró el milagro. Un mes después, el mítico '12' recapacitó y confirmó que jugaría, al menos, una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers. El anillo es el objetivo. Y este reto también pasará por ganar en otros países como Alemania. Territorio no conquistado por Brady. El quarterback se puede convertir en el primero en su posición de toda la historia de la NFL en ganar un partido de la temporada regular en cuatro países diferentes. Ya lo ha hecho en Inglaterra, México y Estados Unidos.

Agenda NFL en Europa

Londres

- Domingo 2 de octubre: New Orleans Saints vs. Minnesota Vikings.

- Domingo 9 de octubre: Green Bay Packers vs. New York Giants.

- Domingo 30 de octubre: Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos.

Múnich

- Domingo 13 de noviembre: Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers.

Ciudad de México

- Domingo 21 de noviembre: San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals.

