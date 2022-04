Daniil Duvob, el traidor a la patria que lidera la resistencia contra Rusia y Putin en el ajedrez

El ajedrez se ha convertido en uno de los deportes que mayor relación está teniendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La invasión de las tropas de Vladímir Putin del territorio rival ha provocado que muchos profesionales se posicionen a un lado y a otro del bando de esta guerra que no cesa y que ya ha superado con creces el mes de actividad.

Uno de los más enérgicos en su posicionamiento ha sido el polémico ajedrecista Daniil Dubov. Su figura ha dado la vuelta al mundo de manera reciente porque se declaró abiertamente anti-mascarillas cuando la pandemia azotaba con fuerza y se había convertido en uno de los temas más candentes de la actualidad.

Un contacto en su círculo más cercano provocó que la organización del Tata Steel Chess Tournament le obligara a jugar con mascarilla, pero se negó y por eso nunca se presentó a esa importante partida. Un episodio más a lo largo de la carrera de unos de los mayores prodigios del mundo que consiguió proclamarse Gran Maestro con tan solo 14 años y que llegó a ser requerido por Magnus Carlsen para formar parte de su equipo.

Sin embargo, ahora Duvob ha vuelto a ponerse de moda por su impactante vinculación con la resistencia al gobierno de Putin. Daniil ha criticado profundamente, no solo el conflicto iniciado por el estado soviético, si no la figura del presidente con quien ha mantenido varios encontronazos que le han generado graves problemas.

Valentía contra Vladímir Putin

El ajedrecista ruso nació en Moscú en el año 1996. A pesar de su juventud, siempre se ha mostrado muy activo políticamente y el momento tan importante que vive su país ahora le ha obligado a volver a salir a la primera plana para criticar las acciones del líder del estado. Por ello, en una entrevista con el medio alemán Der Spiegel, se ha despachado a gusto.

Daniil se encuentra en estos momentos en Alemania, concretamente en la ciudad de Berlín, donde estos días se disputa el Gran Premio FIDE de ajedrez. Sin embargo, la Federación Internacional le ha prohibido, como al resto de jugadores rusos, poder competir bajo los colores de su bandera, algo que ha criticado profundamente.

Para Dubov es un atropello ya que para él esa bandera no representa a Putin, si no a todas las personas inocentes que están muriendo en esa guerra y, además, a todo el legado cultural que tiene uno de los países más importantes de Europa. "Todo el mundo sabe de dónde vengo, dónde vivo, para qué país he jugado. Prohibir la bandera para todos los rusos es igualar todo el país con el gobierno. Me siento bien cuando juego para Rusia, pero yo no represento al Kremlin. Represento a Dostoyevski y Chéjov. Represento a la cultura, a la gente".

Su condena a Putin es pública y notoria ya que ha sido el líder de una iniciativa en la que se han enrolado otros 43 jugadores y que les llevó a firmar una gran carta condenando lo sucedido y criticando la figura del máximo responsable soviético. Además, en su postura, considera entendible que los jugadores ucranianos hayan pedido la expulsión de todos los jugadores de su país de todas las competiciones, aunque lógicamente no lo comparte y le gustaría que no fuera así.

La persecución del Kremlin

Este posicionamiento tan marcado por parte de Daniil Dubov no es ni mucho menos nuevo, ya que siempre se ha mostrado muy enérgico en la condena de todos los actos que ha realizado Rusia en este sentido. Por ello, ahora asume tener algo de miedo por mostrarse de manera tan clara condenando los actos de Putin. No quiere ser considerado como un cobarde aunque sabe que ya ha sido calificado como un traidor a la patria.

Quiere expresarse libremente, pero no sufrir las consecuencias de una persecución que lleva padeciendo durante años. El Kremlin le tiene enfilado y eso le ha hecho temer incluso por su vida. Y más con la situación actual. Sin embargo, ha tenido otros grandes episodios como su presencia en las protestas contra el carcelamiento del opositor Alexéi Navalny y también en 2014 tuvo problemas por mostrarse en contra de la anexión de Crimea, uno de los gérmenes de la guerra que se está produciendo ahora.

Por si fuera poco, ha sido criticado duramente por medios oficiales del país tras aceptar la oferta de Magnus Carlsen para unirse a su equipo de trabajo. Esa circunstancia se produjo en un momento un tanto especial, ya que Magnus derrotó al también ruso Nepomniachtchi en Dubai en la pelea por el título. Esta decisión hizo que todos los medios de su país se echaran encima de él.

Ahora, tiene miedo no solo por esta persecución que tanto el gobierno como los medios están promoviendo contra su figura, si no también por la situación del país. De hecho, el mayor miedo que ahora mismo tiene Daniil es que la solución termine siendo una nueva revolución en el estado en la que unos se maten a otros.

"No quiero una revolución en la que los rusos maten a otros rusos. Pero parece que es la única forma. Las consecuencias serían peores. Putin y sus acciones tienen el apoyo de la mayoría de rusos, nos guste o no".

Enfrentamiento contra Sergey Karkjiakin

Daniil Dubov no solo tiene que preocuparse de la persecución del Kremlin y de la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania que trae consigo el rechazo del resto del mundo. También tiene que mirar hacia su rivalidad contra Sergey Karkjiakin con quien ha cruzado ya acusaciones realmente graves. Él ha sido principalmente quien ha conseguido imponerle el calificativo de traidor a la patria rusa.

Karkjiakin se encuentra en estos momentos suspendido durante seis meses por la Federación Internacional tras mostrar abiertamente su apoyo a Putin y a la invasión de Ucrania. El ajedrecista no ha dejado de exhibir mensajes en sus redes sociales con esta tendencia y también avivando su guerra contra Dubov.

Ahora, Daniil ha comentado que esta sanción contra su rival debería ampliarse y quienes no deberían cargar con las restricciones son aquellos que condenan el conflicto como cualquier otro ciudadano: "La prohibición debería alargarse unos años". No obstante, reconoce que es un poco hipócrita que ahora se le haya criticado y cuando mostró su apoyo a la invasión en Crimea no.

