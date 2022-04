Sami Zayn, sin reglas en Wrestlemania 38: "Este negocio te hace recordar lo frágiles que somos todos"

El fin de semana más esperado del año para todos los fans del wrestling ha llegado. Durante el sábado 2 y el domingo 3 de abril se celebra Wrestlemania 38, el evento magno de la WWE. En Dallas, alrededor de cien mil personas por noche se congregarán para disputar del gran espectáculo que contará con el Charlotte vs. Ronda Rousey y el Roman Reigns vs. Brock Lesnar como platos fuertes.

EL ESPAÑOL pudo formar parte de una charla con Sami Zayn (Laval, Canadá; 1984), una de las superestrellas que formará parte de la cartelera de Wrestlemania 38. El luchador canadiense tendrá uno de los cara a cara más especiales, puesto que su rival no será otro luchador sino una estrella de Hollywood: Johnny Knoxville. Ambos tendrán una pelea sin reglas que promete ser una de las sorpresas de la noche 2.

Sami Zayn lleva dos décadas en el wrestling y es su sexta aparición en Wrestlemania tras debutar en su 32ª edición. Pese a ello cuenta lo especial que es esta fecha año tras año por cómo toda la comunidad del mundo del wrestling se reúne en una misma ciudad durante un fin de semana cargado de actos y eventos, más allá de los programados por WWE. La fiesta llega a Dallas.

Sami Zayn vs. Johnny Knoxville, en Wrestlemania 38 WWE

¿Qué recuerdo tienes de tu primer Wrestlemania, en su 32ª edición?

Mi primer Wrestlemania fue en Dallas y ahora, seis años después, estamos de regreso a la ciudad. Entonces, es muy especial para mí. Ese primer fin de semana en Dallas fue increíblemente memorable para mí por un par de razones. Uno, obviamente, por ser mi primer Wrestlemania. Eso es algo importante. Lo que lo hizo más grande fue el hecho de que abrimos el evento, así que la multitud estaba muy emocionada.

Y también, lo más importante, que estaba en el ring con Kevin Owens y también era su primer Wrestlemania. Fue un momento tan surrealista, después de todo lo que habíamos pasado juntos y haber empezado de cero juntos. Y lo digo literalmente porque empezamos a luchar entre nosotros en un lugar llamado Bar Low Scratch. Ahí fue donde luchamos por primera vez entre nosotros y llegamos juntos al final.

18 años después, o 15, los que sean, nos estábamos enfrentando en Wrestlemenia entre nosotros y la gente estaba enloquecida. Dos días antes de eso tuve mi último combate en NXT, también en Dallas y contra Shinuke Nakamura. Esa es una de mis luchas favoritas de todos los tiempos. Así que fue un fin de semana muy especial para mí.

¿Se siente igual formar parte de un Wrestlemania con el paso de los años?

Es un ambiente muy emocionante. Se siente como una reunión familiar gigante porque ves a todas estas personas que no has visto, ya sabes, en todo el año y ves a todos estas leyendas que ahora están haciendo otras cosas con su vida. Pero luego todos regresan para Wrestlemania. Y también los fanáticos. Fanáticos de todos los rincones del mundo que se reúnen para Wrestlemania e incluso para otras empresas de lucha libre. Es posible que tengas amigos que luchan en otras compañías que hacen espectáculos en la misma ciudad que Wrestlemania ese fin de semana, por lo que es realmente una reunión gigante. Es una sensación increíble de la que no creo que me canse jamás.

¿Cuál es tu primer recuerdo del magno evento de la WWE?

Mi primer recuerdo es el Hulk Hogan vs. Macho Man y particularmente me marcó el Hulk Hogan vs. Ultimate Warrior. Yo era muy joven, eran mis dos superestrellas favoritas y estaba muy en conflicto porque no sabía a quién animar. Esos son probablemente mis primeros recuerdos de Wrestlemania.

Un giro sorprendente en tu rivalidad con Johnny Knoxville para vuestra pelea en Wrestlemania 38 fue cuando este hizo público tu número de teléfono...

Mi teléfono explotó cuando Johnny Knoxville consiguió mi número e hizo volar una pancarta con él por la ciudad de Los Ángeles. Dio mi número de teléfono por toda la ciudad de Los Ángeles y luego se publicó en la red e incluso apareció en televisión, que ni siquiera sé cómo pasó. Todo el mundo tuvo mi número de teléfono, y durante los últimos 10 días o los que hayan pasado, he recibido decenas de miles de llamadas telefónicas y cientos de miles de mensajes de texto. El teléfono no deja de sonar ni un segundo del día, sin importar la hora que sea.

Ha sido muy estresante, pero también ha habido algunos momentos divertidos porque alguna vez contesté el teléfono. Es mi teléfono real, así que de vez en cuando lo cojo. He respondido llamadas de España, de Italia, de Ghana, de Kenia, de Sudáfrica, de Singapur, de Malasia, Guatemala, Perú... Se sorprendían de que fuera yo -risas-.

¿Cómo crees que será compartir ring con una celebritie como Johnny Knoxville, la gran estrella de Jackass?

No crecí siendo un gran fanático de Jackass. Y es principalmente porque realmente no entendía de qué se trataba el show. Pensaba que solo eran tipos que se lastimaban unos a otros y, por extraño que suene esto viniendo de una superestrella de WWE, no me gusta ver videos de personas haciéndose daño. Ahora entiendo que no se trata de eso sino que va de la amistad y las risas entre ellos.

Por eso cuando empecé a hacer cosas con Johnny Knoxville en televisión no pensé que fuera tan importante. Fue así hasta la primera vez que hicimos algo en el ring, que me tiró por encima de la cuerda superior y los fanáticos se volvieron absolutamente locos. Me abrió los ojos y pensé: 'espera un minuto, aman a este tipo. Esto es increíble'.

Cada vez que eres el malo quieres un chico bueno que a los fans les importe y que realmente se preocupen por él. Muchas veces vienen celebrities del mundo exterior y nuestros fans tienden a rechazarlos, ¿sabes? Pero a Johnny Knoxville le aman. Han sido ovaciones increíbles para él, así que hace que mi trabajo sea mucho más divertido. Y ahora la pelea, como todo vale, creo que lo hará más divertido. Nadie sabe qué esperar.

Tu estilo sobre el ring tiene influencia de la lucha libre mexicana, además de la japonesa. ¿Crees que eso te ayudará en tu pelea contra Knoxville?

No creo que la Lucha Libre vaya a salvar el día contra Johnny Knoxville y su bolsa de trucos. Pero creo que Lucha ha influido mucho en mi estilo y en mi carrera. Realmente, lo ha hecho en todo el mundo. Los estilos se han homogeneizado ahora. El estilo japonés solía ser una cosa, el estilo americano era una cosa y la lucha libre era otra. Pero ahora hay muchas personas como yo, que crecimos estudiando cintas de todos estos diferentes tipos de wrestling que existen. La Lucha ha calado en todos los estilos por todo el mundo, así que no es algo exclusivo mío. Está en cualquier lucha que mires. Si conoces a Seth Rollins, Kevin Owens, AJ Styles o cualquiera de estos muchachos, verás mucha influencia de Lucha en todos ellos.

Recientemente, el luchador Big E sufrió una grave lesión de cuello por un incidente en un show de WWE. ¿Es justo que se culpe de ello a su rival, Ridge Holland?

Lo habré visto una o dos solo porque no me gusta, pero es extraño. No es que Ridge Holland hiciera algo malo y tampoco lo hace Big E. Es solo uno de esos extraños accidentes que a veces pasan, es lo que puedo decir. Este negocio te hace recordar lo frágiles que somos todos como personas. No importa cuán grande y fuerte seas, siempre estás a un centímetro de que pase algo realmente terrible y esa es la desafortunada realidad que recordamos cuando un tipo grande sale herido.

Espero que esté bien, que se recupere de esto y pueda volver a ser él mismo. Todos lo amamos y es excelente en lo que hace, pero creo que es injusto culpar a Ridge Holland.

¿Cuál es la lucha que más ganas tienes de ver de la cartelera de Wrestlemania 38?

Tengo ganas de ver qué va a pasar con Kevin Owens y Stone Cold Steve Austin. Obviamente por razones personales, porque Kevin es un amigo mío desde hace mucho tiempo, como todos saben, y sé que creció bajo la influencia y la admiración hacia Stone Cold. Es muy surrealista que esto vaya a pasar, siendo honesto, por lo que estoy muy emocionado con ello.

Luego es que no hay escasez de grandes luchas en la cartelera: AJ Styles vs. Edge, Becky y Bianca, Charlotte y Ronda, Brock y Roman... También mi combate contra Knoxville porque trae algo muy diferente a la cartelera de Wrestlemania. Sé que cuando las personas se sienten en sus asientos y estén viendo el programa, se lo van a pasar muy bien. Va a ser una gran velada, una gran noche. Va a ser muy divertido.

Por fin Wrestlemania volverá a contar con todo su público. ¿Cómo de diferente será a la edición de 2020, Wrestlemania 36, que se celebró sin fans por la pandemia?

Fue un Wrestlemania muy especial y un recuerdo muy distinto. Nadie olvidará el comienzo de la pandemia, cómo se sintió y lo extraño que fue todo. Creo que todos recordaremos eso por el resto de nuestras vidas. Tuve una lucha de ensueño contra Daniel Bryan. Era en Wrestlemania, por el campeonato Intercontinental y contra Daniel, que es uno de los mejores luchadores de nuestra generación y un amigo que conozco desde hace mucho tiempo.

Quería una lucha como esa y pude tenerla, pero sin la gente fue un poco deprimente. Aun así creo que era de las pocas luchas de la cartelera en las que no se sentía raro no tener público. Eso se debe al hecho de que ambos llegamos al negocio del wrestling luchando frente a casi nadie y sabíamos lo que era eso. En otros combates se sentía muy raro sin la multitud.

Ahora damos un giro de 180 grados porque creo que el AT&T es el estadio más grande y, posiblemente, puedas tener un Wrestlemania con más de cien mil personas por noche. Además, mi rival está lejos de Daniel Bryan así que sí, es un giro de 180 grados completo, en todos los sentidos. Pero estoy deseando que llegue. Es parte del amor que tengo por el wrestling, la WWE y la vida, que no es lo mismo cada año. Al año siguiente puede ser lo contrario y me encanta.

