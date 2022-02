Logan Paul llega a la WWE: el youtuber más polémico que revolucionó el boxeo y ahora el wrestling

En 2021 fue el cantante Bad Bunny el que sorprendió al mundo del wrestling y en 2022 quiere recoger su testigo el youtuber Logan Paul. Ya está confirmado: la polémica celebrity de Internet tendrá su primera pelea en la WWE en el magno evento de la empresa, Wrestlemania 38.

El programa RAW de este lunes inició la cuenta atrás para la fecha anual más esperada por todos los aficionados del wrestling. Las noches del 2 y el 3 de abril se celebrará Wrestlemania 38, cuya sede este año será el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Allí se producirá el debut oficial de Logan Paul, quien formará pareja con una de las grandes estrellas de la última década: The Miz. Sus rivales serán igual de icónicos: Rey Mysterio y su hijo Dominik.

Los fans de la WWE descubrieron este lunes el pastel. The Miz había perdido su combate contra Rey Mysterio en el evento Elimination Chamber y tras la pelea se llevó una paliza por parte de la superestrella latina y su hijo. Tras el ataque, The Miz respondió que se tomaría su venganza particular y lo haría ayudado en Wrestlemania de "un compañero muy famoso". Pues ese era Logan Paul, quien ya avisado noqueando a los Mysterio.

Logan Paul y The Miz, en el último show de WWE WWE

Otras apariciones de Logan Paul

Logan Paul no es un desconocido para la audiencia de la WWE. El año pasado ya tuvo una aparición en Wrestlemania 37, acompañando al luchador Sami Zayn en su combate contra Kevin Owens. Ganó el segundo de estos, quien tras la pelea aplicó un stunner (su movimiento final) al youtuber ante el júbilo del público. El mayor de los hermanos Paul no es muy querido como ya quedó demostrado en otra aparición más reciente.

La última vez que se vio a Logan Paul sobre un ring de la WWE fue el 23 de agosto de 2021. Apareció durante un segmento de entrevistas en el que la afición de San Diego, donde se realizó aquel show de RAW, le abucheó hasta el punto de hacer imposible que pudiera hablar ante el micrófono. Le interrumpió entre burlas The Miz, quien ahora en un giro de guión será su compañero en su primera pelea oficial de wrestling.

WWE siempre se ha mostrado satisfecha con el papel de Logan Paul. Su sola presencia genera reacciones entre el público y, además, se ha hecho un nombre en el mundo de los deportes de contacto pese a estar rodeado siempre por la polémica. En el boxeo, concretamente, ha revolucionado el mundillo participando en veladas que apuestan más por el espectáculo que por el propio deporte.

Logan Paul en el boxeo

Todo arrancó en 2018, cuando Logan Paul encabezó una velada al enfrentarse a otro youtuber, el británico KSI. En aquel evento también peleó su hermano Jake Paul, quien sí ha acabado haciendo carrera en el boxeo profesional aunque de aquella manera, con fuertes sospechas de que sus peleas son fraudulentas. Logan solo ha tenido un combate de boxeo bajo las reglas profesionales y fue la revancha contra KSI (noviembre de 2019) en la que salió derrotado.

Logan Paul y Floyd Mayweather, durante su combate de boxeo REUTERS

La última pelea de Logan Paul es la que más repercusión ha tenido. Fue ante una de las mayores leyendas de la historia del boxeo: Floyd Mayweather. Un combate de exhibición, es decir, sin resultado, en el que el youtuber aguantó los ocho asaltos en pie. Aquello también generó controversia por lo irreal que podía ser que una persona sin la preparación de toda una vida detrás pudiera aguantar contra una figura como Money.

Las polémicas siguen a Logan Paul allá donde va y ahora su escenario será el ring de WWE. El listón entre las celebrities está alto por el papel que brindó Bad Bunny en Wrestlemania 37. El youtuber más polémico llega al ring de la mayor empresa de wrestling del mundo.

[Más información: Los hermanos Logan y Jake Paul, los 'youtubers' que avergüenzan al boxeo entre adicciones y farsas]

Sigue los temas que te interesan