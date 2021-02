Bad Bunny es ahora una estrella de la lucha libre: el porqué y los planes para una lucha en WWE

En las últimas semanas las redes sociales han alucinado con las apariciones de Bad Bunny en WWE. El 'Conejo malo', el artista más escuchado del 2020 en Spotify en España y en el mundo entero, lleva desde el pasado 31 de enero participando en la programación de la mayor empresa de wrestling (lucha libre) del mundo y no parece que vaya a dejar de hacerlo a corto plazo.

El 'fichaje' de Bad Bunny ha sido uno de los grandes bombazos de WWE en este 2021. No es la primera celebrity (artista/actor/deportista...) que aparece en pantalla junto a las grandes superestrellas de la lucha libre, pero se trata del cantante del momento. Los aficionados están emocionados con el puertorriqueño, que este lunes apareció por tercera vez en un show de la empresa.

Lo que en un principio parecía una actuación estelar en Royal Rumble (donde cantó su popular tema Booker T acompañado del exluchador) se ha convertido en una aparición regular hasta con stroyline (rivalidad) propia para Bad Bunny. Todos se acordarán de su salto desde la tercera cuerda hacia afuera del ring sobre The Miz y John Morrison en el último PPV, pues por segunda semana seguida en RAW sigue 'picado' con ellos dos.

Bad Bunny es una de las mayores atracciones en WWE. Nick Khan, presidente de WWE, explicaba en Forbes este lunes el éxito del artista latino en los shows: "Es una estrategia diseñada para atraer a una audiencia joven", señalaba. "Somos consciente de que no importa cuándo la gente empiece a ver el programa, llega un punto en que envejecemos y tenemos que encontrar una nueva forma de atraer a los más jóvenes", añadía.

Hay Bad Bunny para rato en WWE: "Al no haber giras en este momento, poder cerrar tratos con ellos es un poco más sencillo. No me imagino un presente con Bad Bunny participando en WWE mientras estaba de gira por 25 ciudades diferentes. De hecho, la mayor parte del dinero de los conciertos se obtienen durante el verano y por más que deseemos que todos puedan realizar sus giras como antes, parece que no habrá grandes giras este año", dijo Khan sobre la contratación de Bad Bunny.

Bad Bunny, junto a Damian Priest WWE

Pero, ¿por qué Bad Bunny es el hombre indicado? El puertorriqueño parece que está dispuesto a subirse al ring de la WWE para luchar en una pelea oficial. Antes lo hicieron otros famosos como Lawrence Taylor (jugador de NFL), Mr. T, Stephen Amell (actor), Ronda Rousey, Shaquille O'Neal o Floyd Mayweather, entre otros. Algunos lucharon con una pareja, otros de forma individual y hubo casos en los que el escenario fue Wrestlemania.

Apunta a Wrestlemania 37

¿Veremos a Bad Bunny luchar en Wrestlemania 37 (10 y 11 de abril)? Los rumores hacen indicar que podría ser así. Que Khan haya anunciado que la contratación del artista es a largo plazo da pie a ello, después de que hace unos días que Bad Bunny estaba entrenando en el Performance Center, el centro de entrenamiento de WWE en Orlando. La idea que toma fuerza es que el 'Conejo malo' luche contra The Miz y Morrison en el evento más grande del año.

Obviamente, Bad Bunny no lucharía en desventaja. Hace falta una pareja y esa sería Damian Priest. No es un luchador muy conocido, ya que acaba de 'ascender' desde NXT al roster principal de WWE, pero es una superestrella a tener en cuenta para el futuro. Tiene un físico prodigioso y tiene ascendencia puertorriqueña, lo que facilita el trabajo para Bad Bunny.

En las dos últimas semanas, Bad Bunny ha ayudado a Priest en sus peleas en RAW. El luchador se ha mostrado encantado de trabajar con el artista y ha dado más pistas de cara al debut del cantante en el ring: "Solo diré una cosa al respecto. Es muy talentoso y determinado a la hora de cumplir sus metas. Si él quiere hacer esto, ya sea una sola vez o a tiempo completo, estoy más que seguro de que logrará su objetivo [...] También es un gran ser humano, y eso sirve en todos los ámbitos", dijo sin descartar que el debut de Bad Bunny se pueda producir, incluso, antes que en Wrestlemania y, por tanto, tengamos más de una pelea del puertorriqueño en WWE.

La figura de Bad Bunny puede ser un embajador ideal para WWE. Es fan desde niño del wrestling y en sus canciones, a lo largo de su carrera, ha hecho varias referencias a luchadores de la empresa. Booker T (en el tema con su nombre), Ric Flair (Chambea) y Stone Cold Steve Austin (¿Quién tú eres?) han aparecido en sus videoclips. A otros como Triple H (Está cabron ser yo, <3) o John Cena y Boogeyman (25/8) les ha dado cabida en las letras de sus temas. Ahora él está en el vestuario de sus 'ídolos'.

Cardi B, ¿la siguiente?

La WWE tiene claro el camino a seguir con Bad Bunny, todo un filón mediático. Y podría no acabar ahí ya que Nick Khan también confirmó que hay conversaciones con otra artista conocida mundialmente: Cardi B. "En el caso de Cardi B, está dispuesta a participar hasta donde está Bunny, así que no perdemos las esperanzas de poder cerrar un futuro trato con Cardi", dijo también en Forbes.

[Más información - The Miz, el 'chico malo' de WWE: "Cuando llegué, todos creían que en tres meses sería despedido"]