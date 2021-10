MNAK, a por la Red Bull Batalla: "No tengo miedo de que las batallas se separen del rap"

El freestyle nació como una extensión del rap, pero su evolución le ha acabado por convertir en una disciplina propia. Aún los hay que se mantienen cercanos al rap, como es el caso de MNAK (Socuéllamos, Ciudad Real; 1997). Él será uno de los 16 freestylers que compitan este viernes en la Final Nacional de Red Bull Batalla que se celebra en Madrid, en el WiZink Center.

EL ESPAÑOL habla con MNAK sobre la Red Bull y la cultura del freestyle. Para él esto nació como una forma más de rapear, pero es consciente de que los niños de ahora, en los parques de colegio o en el parque, batallan sin necesidad de que les guste el rap. Lo entiende y lo sabe separar.

Él, además de ser uno de los freestylers más sonados del momento en la escena española, es también artista y graba temas con centenares de miles de reproducciones. Su mayor sueño es llenar pabellones con sus conciertos, pero tiene otro y es ganar la Red Bull.

MNAK, durante la Final Nacional de Red Bull Batalla 2020 Red Bull

Pregunta: ¿Cómo te sientes de nivel y de confianza para la Red Bull?

Respuesta: Llego bastante tranquilo. Normalmente, no me pongo nervioso hasta que llega el evento o una hora antes del evento. Lo que sí estoy es concentrado y enfocado en la competición.

Siendo la Red Bull, ¿te lo tomas de otra forma?

No sé tío. Llevo un rollo bastante raro con el freestyle. Yo tampoco me preparo mucho. Es algo que he llevado siempre y mi única preparación es mental, de llevar lo que yo he hecho siempre al escenario porque eso es lo más difícil del mundo. Subirte al escenario, sentirte cómodo, sacar lo que quieres...

Al final, la Red Bull es lo que tú y todos veíais de pequeños...

Es muy guay. El primer año caí en primera, pero luego siempre he clasificado para la Nacional y el año pasado quedé tercero. No he tenido que echar prueba ni nada de eso, vengo como siempre con la ilusión de niño de ganar Red Bull, de tener ese logo en una medalla... Es la Champions. Vengo a ganar tío.

Te guste más o menos batallar, si estás en esto siempre quieres ganar la Red Bull.

Todos tío. Al final, como tú y como yo, todos hemos empezado con la Red Bull.

¿Cómo recuerdas el momento en el que empiezas en las batallas?

Yo vivía en un pueblo muy pequeño y solo rapeaba con mis colegas. A lo mejor solo hacía una batalla al años. Después de llevar seis o siete años rapeando me fui a Granada y empecé a bajar al parque. Yo no quería presentarme a nada, la verdad, pero mis colegas me empezaron a decir que echara a Red Bull o Gold Battle.

La primera vez que eché a Red Bull me cogieron, fui para allá y luego, durante el año del ascenso, fui de las personas más sonadas en parque porque iba a todos los parques que existían. Esa época la recuerdo guay. El otro día volví a bajar al parque, hice una exhibición con Gazir y me sentí super cómodo también. Es una época que no voy a borrar de mi vida.

¿Qué diferencia notaste entre tu primera vez en el parque y tu primera vez en el escenario?

Siempre hay un dilema entre el nivel que puedes tener en calle y luego en los escenarios. A mí me costó años trasladarlo. Muchos años. Te puedes llegar a frustrar mucho, es que hay gente que lleva sonando mucho en calle y muy fuerte, pero en escenario no llegan. En la calle es que llegas hasta cierto punto... En Latinoamérica, con competiciones con DEM Battle o el Quinto Escalón si siguiera, pues bueno. Pero aquí, en España, si quieres profesionalizarte en el freestyle tienes que ir a escenarios porque el parque se acaba.

Me gustaría que Jesús LC o Kmbra triunfaran en los escenarios

¿A qué freestyler que destaque en parques te gustaría ver en los escenarios?

Pues a mí me gustaría, por ejemplo, Jesús LC. En parque es increíble, sé que no se encuentra cómodo en el escenario y me gustaría que lo hiciera. Otro sería Kmbra. Creo que si llegaran a su máximo pick de parque en escenario, estarían con nosotros sin duda.

¿Por qué cuesta tanto adaptarse?

El público es distinto. No es lo mismo estar rodeado en un parque a estar en un escenario como que te están juzgando. En un escenario es más rollo concierto, si hay alguien más grande que tú no te van a gritar una mierda... Te sugestionas un poco, el control del movimiento y de la voz que haces en el parque no puedes hacerlo con el micro... Es un conjunto de todo.

¿Y te gustaría llevar tu música hasta ese nivel?

No sé si para ser batallero, pero para el show sí he nacido. Me encanta el show, el espectáculo, la gente... Si me llaman mañana para dar un concierto ante 40.000 personas, claro que voy. Voy y lo doy todo. Tengo muchas ganas de llegar a ese punto. En el free he tenido mis etapas, pero nunca he parado de grabar música. Me encantaría que mi música pudiera sonar y la gente la coreara.

¿Crees que la gente diferencia mucho al MNAK freestyler con el MNAK rapero?

Con el rollo que llevaba antes, que era mucho más sugestionado al tema público, igual si que estaba más distanciado. Pero con lo que estoy haciendo ahora me encuentro bastante contento, me veo representado. Cuando saco un tema después de un evento, lo que quiero es que se vea, la visibilidad que te da eso. Pero los que vienen por el freestyle se van a pirar, siempre se piran, y se quedan los que sí que están esperando la música.

Hay gente que escucha mis temas y no ha visto mis frees o gente que le gustan mis frees y mis temas le parecen una mierda porque le gustan más las frases de cuando batallo, que no sé que... Esas valoraciones artísticas que hace la gente, críticos que son niños de 13 años con una foto anónima, me dan bastante igual.

En una época en la que el freestyle no deja de crecer, se ha llegado a un punto en el que se ve a los niños batallar en los patios del colegio.

Me gusta que podamos generar ilusión y una escuela. He llegado justo en el momento en el que esto está en su auge y me hace ilusión que lo chavales estén rapeando. Bueno, en realidad los chavales no están rapeando. A la gran mayoría no le gusta el rap, les gusta las batallas. Pero bueno, cantan los minutos de Bnet como si fueran un tema. No es rap, pero cada uno que haga lo que quiera. A mí me encantan también las batallas.

Es muy diferente a lo que hacíais vosotros, ¿no?

Nosotros no hacíamos batallas. Nosotros rapeábamos. Nos escribíamos temas en clase y nos los tirábamos en el recreo. No nos tirábamos mierda. O sí, pero nos reíamos. Ahora ya es más batalla y yo lo entiendo. Sé que las batallas van a ser una disciplina a parte del rap. Se van a tener que separar y quien quiera rapear dentro de las batallas claro que puede, pero quien no también y no merece ser criticado.

Yo le gusto mucho más a la gente que lleva viendo batallas desde hace tiempo que a la que acaba de llegar

¿El freestyle ya no es rap?

Es una disciplina totalmente distinta. Hay cosas que surgen de otras y se quedan estancadas, pero hay otras que se desligan y evolucionan demasiado. Esto va a ser como el boxeo o un deporte grande en el que puedas meter 100.000 personas en un evento. Yo soy muy pureta para esto del rap, pero me da igual que te gustan las batallas y no el rap. Odio a la gente que te dice 'joder tío, has sacado un tema de trap y eres rapero'. Yo no tengo miedo de que las batallas se separen del rap, yo le gusto mucho más a la gente que lleva viendo batallas desde hace tiempo que a la que acaba de llegar.

Volviendo a la Red Bull, ¿a quién ves favorito?

¿A que tú también le ves? -risas-. Gazir viene a un nivel extremo. Es muy difícil de arrebatarle una batalla. A los demás, actualmente, les veo a la altura, pero a Gazir es muy difícil rebatirle las cosas.

Y si tuvieras que elegir un rival, da igual si está retirado, con el que más te gustaría batallar en una Red Bull, ¿a quién elegirías?

El Zatu -risas-. Con el Bha también y Piezas, pero Piezas me hubiera humillado mucho el cabrón. Era muy bueno, pero super hijo de puta y a día de hoy sigue igual. Tiene insultos muy tochos y muy mala hostia, pero sí que me hubiera molado -risas-.

[Más información: Final Nacional Red Bull Batalla España 2021: participantes, jurado, horario...]

Sigue los temas que te interesan