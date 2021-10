Mister Ego: "Es alucinante lo que se nos machacó por rapear y lo que se nos quiere ahora"

Sin pelos en la lengua. Mister Ego (Madrid, 1992) es un freestyler que si tiene algo que decir, lo suelta. Con o sin micrófono. Este viernes será uno de los 16 'gallos' que compitan en Madrid en la Final Nacional de Red Bull Batalla. Juega en casa y, aunque no se vea entre los favoritos, sabe que puede molestar a cualquiera.

EL ESPAÑOL ha hablado con Juan, así es su nombre real, que sigue en el freestyle a pesar de encontrarse lejos de en lo que ha evolucionado esta disciplina. Hace rap, de vez en cuando le siguen dando el placer de poder insultar a sus rivales y, además, hace dinero. Cuando él empezó a improvisar esto último era impensable.

Desde sus primeras batallas al momento de auge en el que estas se encuentran ahora, Mister Ego hace un repaso del freestyle a través de sus experiencias y una forma de entender la vida en la que no hay espacio para morderse la lengua. Así es el 'gallo' más polémico de todos.

Pregunta: ¿Cómo te sientes de nivel y de confianza para la Red Bull?

La confianza es siempre la misma porque el freestyle es muy volátil. Yo voy a hacer freestyle y de lo que venga después que se preocupe el Mister Ego del futuro. En cuanto a sensaciones bien. Me atrevería a decir que los 15 son mejores que yo, pero yo tengo más tablas que los 15 quitando a Blon. Eso es un factor determinante ahora que vuelve el público y los chavales van a estar nerviosos. A mí me da igual. Lo peor que me puede pasar es que pierda en primera ronda y como ya lo he hecho tantas veces... A ver si caen uvas en la vendimia.

Siendo la Red Bull, ¿te lo tomas de otra forma?

Cambia a nivel de lo que tienes que proyectar de cara a la gente. En la FMS puedo hacer lo que me salga de los huevos. En Red Bull es más 'Disney' y tienes que dar otra imagen, parecer persona. A nivel competitivo, yo no he rapeado todavía con público desde la pandemia y eso es importante. Que se quede la gente con un buen sabor de boca tras dos años sin rapear en directo.

Al final, la Red Bull es lo que tú y todos veíais de pequeños...

Cuando vi mi primera Red Bull pensé que qué guapo y cada día me fui enganchando más. La Red Bull de Piezas fue un punto de inflexión y dije 'voy a presentarme'. Es como cuando eres pequeño y tienes que hacer una exposición sobre tu padre, y tu padre es un superhéroe porque eres pequeño y lo es. Luego vas creciendo y te vas desencantando de tu padre hasta que descubres que es un fracasado.

Esto es un poco igual. Red Bull fue como 'wow' hasta que estuve en ella y vi que no era para tanto. Ya la competición como tal es otra cosa ajena a lo que se vive fuera. Fuera ya sí que es Champions League. Es todo Navidad. Todos se llevan bien con todos, aunque algunos nos llevemos mal. Cenas, comidas, anécdotas... Esa es la parte importante con la que yo me quedo. Luego la competición, pues bueno sí, está bien echarte un rap con un tío al que te has enfrentado 32 veces. La clave es el antes y el después.

Antes no había raperos casi y los que había estaban muy perseguidos por la sociedad

¿Cómo recuerdas el momento en el que empiezas en las batallas?

Antes no había raperos casi y los que había estaban muy perseguidos por la sociedad. Estaba super mal visto decir 'soy rapero'. Cuando empecé a rapear y a vestir ancho, yo iba por la calle, y como no había raperos, en cuanto veías a un tío con ropas anchas decías: 'Tú eres hermanito'. Ahí empiezas a hacer piña.

Luego lo de improvisar. A la gente le parece mal que seas rapero, pero cuando te pones a insultar a una persona de la nada le gusta. La gente flipaba cuando yo lo hacía y me traían a gente que conocían que hacía eso. Ibas rollo interestatal por tu barrio o por los institutos creyéndote el rey y con los dos chavalillos a los que 'extorsionabas', porque a ellos ni les gustaba el rap, pues empiezas a entrar.

Además, tenía un grupo de amigos senegaleses que rapeaban, pero rapeaban en inglés. Eso no me servía, si eso para aprender a estudiarme en clase el verbo 'to be' y decirles que se lo rapearan. A nivel enriquecimiento no llegaba.

Fui conociendo a gente y me presenté a una batalla en Torrejón, te hablo ya en 2006 o 2007, con 14-15 años, e iba con el aura de 'soy el mejor de mi barrio'. En primera ronda me tocó un bizco, encima. Pues al final la batalla fue una basura por parte de los dos, pero el jurado votó al bizco. Me enteré de que había más batallas en parques y te daba igual el pueblo. Y te ibas a Cenicientos, que tardabas dos horas, y te echabas el rato con más raperos. En Principe Pío, en Toledo... Al final, lo mejor era eso: los viajes y las personas que conoces en el transcurso.

De aquel freestyle queda poco, ¿también de rap en las batallas?

El rap lleva desligado mucho tiempo. De todos los que estamos aquí, igual somos seis los que tenemos temas. Ahora al freestyle ya entras con un modelo predeterminado. Los niños vienen educados y son esponjas. Cada vez te sale uno mejor y Gazir es la prueba. Vamos a ver un montón de Gazirs y esto acaba de empezar, en concepto de mejoría del free.

No tiene nada que ver con el rap. La gente te dice de echarte un free y le dices que se cante un tema y cortocircuita. Por eso, cuando sacas un tema después de uno o dos años improvisando es muy malo. A un tema le dedicas tiempo, es como un hijo. Tienes tiempo para pensar qué, cómo y cuándo lo dices. En un freestyle no. Cuando crees que tu freestyle es bueno, cuando te escribes cuatro barras y le has dedicado un poquito más de tiempo piensas que es un éxito y que va, es un fracaso. Un freestyle elaborado.

Esto ha crecido hasta un punto en el que los niños quieren ser como vosotros.

De camino a casa veo un montón de chavales improvisando y es alucinante. Dos de la tarde y estás rapeando, ¿qué haces? Es una locura. En los institutos igual. A lo mejor voy a recoger a mi primo y me reconocen los niños cuando yo he sido un desgraciado toda mi vida. Esto ha crecido un montón. Por la parte que nos toca estoy orgulloso de ser el precedente a que sus hijos estén rapeando en el colegio. Mejor que se tire unas barras a que se estén drogando.

¿En qué momento notas que se te conoce por las batallas?

Fui a mi primera Red Bull en 2014, que se hacía por primera vez una ronda a puerta cerrada, y los favoritos éramos Arkano y yo. Me hicieron un robo terrible y el público no vio cómo perdí. Pero surgió algo muy bonito. Se hizo la primera ronda y yo ya estaba eliminado. Dijeron los nombres de los clasificados y no estaba el mío, lógicamente. Y las 5.000 - 6.000 personas que estaban ahí empezaron a gritar mi nombre. Quedé ahí como un rey y eso me vale mucho más que haber pasado la ronda.

Lo que más me choca es ir a fiestas y que 'cayetanos' me digan que soy un máquina. Si yo insulto gente así a diario...

Alguien que no ha perseguido nunca la fama, porque el freestyle ni de lejos te llevaba a eso antes, ¿cómo se ha llevado con ella?

Es como la muerte de un familiar, no te lo esperas. Estás acostumbrado a rapear, pero empezó la FMS a crecer mucho. Siempre he salido por los bajos de Argüelles, que es como un pueblo, y me ha pasado de salir por allí y no poder tomarme una copa porque está la gente en plan 'hostia, Mister Ego'. Es muy loco.

Irme a Bilbao, por ejemplo, y que se pare un camión, osea un camión, y que diga 'Mister Ego eres el amo'. Y yo 'pero si tienes 140 años'. O ir a la Warner y que salga el taquillero y dejarme entrar gratis. O que te pare la poli, se te quede mirando y te diga si nos hacemos una foto porque a su sobrino le flipo. Lo contrario a lo reivindicativo, que no rapeamos para los policías. Ir a fiestas y que te coja gente famosa y te reconozcan ellos mismos, como que me siga Borja Iglesias o Jaime Lorente.

Lo que más me ha chocado en esta vida es ir a fiestas y que cayetanos/pijos, a los que siempre les he tenido una cruz, me digan que soy un máquina. Y yo pensando 'si insulto a gente como tú a diario'.

No me lo esperaba, pero soy el que mejor lo llevo. Yo vivo de gratis. Todo lo que me dé el panorama. Hay una frase de Lírico, a parte de que apesta, que dice: 'Lo que hagas en pos del hip-hop, el hip-hop lo hará en tu beneficio'. Esa es una definición de lo que yo soy ahora mismo.

Ahora todo el mundo improvisa e intenta hacer freestyle...

Es alucinante lo que se nos ha machacado por rapear y lo que se nos quiere ahora por lo mismo. Yo puedo tener unos prejuicios con los 'cayetanos', por ejemplo, pero a mí me da igual que seas lo que quieras. Tú puedes rapear y hacer lo que quieras.

Sí es sorprendente que antes a una madre le dijeras que su hija estaba con un rapero y dijera 'dios mío, la he echado a perder' y ahora te pregunte la madre sobre cuanto ganas y le digas 'pues mira señora, yo 10.000 euros al mes', la señora se queda rayada porque entre ella y su marido igual no llegan a 5.000. A partir de hoy sí soy un partidazo para su hija, ¿no?

Hay gente que nos ha acogido bien, la que menos. Luego sobre todo la tele. Ahora nos quieren en todos lados, aunque saben cubrirse las espaldas, también te digo. Se llevan a Sara Socas, a Gazir, a Blon. A mí no me llevan porque saben que tienen que cerrar la tele. Lo que hay que hacer es ser un 'chupóptero' del sistema este y sacarle todas las 'perras' que durante tantos años nos han estafado.

Volviendo a la Red Bull, ¿a quién ves favorito?

La respuesta es bastante unánime y casi todos te dirán la misma. Gazir ahora mismo es impracticable. Es el único capacitado para darle una paliza a los 15 restantes de la lista. Yo no soy de los favoritos y no tengo expectativas, pero por eso mismo soy más jodido. Que te toque conmigo es una lotería. Yo te gano a Chuty, a Arkano y a Invert y te pierdo con la silla. Me gusta molestar. No soy el favorito, pero sí el más molesto.

Y si tuvieras que elegir un rival con el que más te gustaría batallar en una Red Bull, ¿a quién elegirías?

Te diría MNAK, yo creo. La última vez que nos enfrentamos cometí el fallo de ir a rapear y MNAK en ese campo es indestructible. Mañana sería una batalla más distendida, más graciosa. Él me llamaría borracho y yo le llamaría gordo. Con Blon también sería buena porque lleva 32 años buscando ganar la Red Bull y yo nunca y reirme de esa desgracia ajena me retroalimenta.

En realidad, si puedo lo evitaré porque le amo y tengo muchas ganas de que gane y a MNAK también le voy a evitar. No sé. Si es un rival feo me motiva más. Feo o con algún defecto bien marcado -risas-. Este año es que le quiero a todos un montón. Si estuviera Zasko o Arkano, les cogía en primera.

Arkano es la piedra angular de lo que somos ahora todos

¿Y si te traen a alguien que está retirado?

Con Arkano, sin duda. Independientemente de los rollos que tuviéramos Arkano y yo personalmente, como freestyler le respeto un montón. Es la piedra angular de lo que somos ahora todos. Creo que improvisa y se muestra humano. Bnet improvisa, pero no es humano; es prácticamente imposible ganarle. Arkano tiene grietas como freestyler y eso hace despertar por qué nos enamoramos de esta disciplina porque no todo puede ser perfecto. Arkano te puede hacer el lío y además falla. Una batalla con él en Red Bull me gustaría un montón.

