Jon Rahm y su emotivo mensaje tras ser Nº1: "No he podido asistir al funeral de mi abuela"

Jon Rahm hizo historia en el golf este domingo al convertirse en el número uno del mundo. El de Barrika ganó el Memorial y, lleno de emoción, no sabía ni como expresarse tras su victoria. Se acordó de Severiano Ballesteros, pero también de su abuela y su tía abuela que fallecieron en las últimas semanas por las consecuencias que ha dejando la cuarentena por el coronavirus.

"Soy una persona que procesa las cosas. Después de los hechos, me daré cuenta en un par de días o de semanas", comenzaba a hablar. "Cada vez que puedo ingresar en la historia de España con Seve -Ballesteros- es increíble. En diciembre tuve la oportunidad de ganar el 'Race to Dubai' y ser el primero desde que Seve lo ganó. Viví una situación similar cuando lideraba, perdía y remontaba al final. Hoy he podido mantener firma para concretarle", añadió tras el ser primer número uno español después de 31 años.

"Todo esto pone en perspectiva otras cosas como el golpe de penalidad. Lo acepto. No cambia nada. Quizá le pone un asterisco al triunfo porque me habría gustado que el mejor approach de mi vida fuera para birdie, pero nada más. Son tiempos duros para todos y es increíble estar aquí como campeón del Memorial, Número Uno del mundo, habiendo ganando cuatro temporadas seguidas en el PGA Tour…", analizaba sobre su hazaña.

Jon Rahm, con el título de The Memorial Tournament Reuters

Y añadió: "Son muchos logros en un solo día y siendo aún muy joven. Es difícil de creer. El sábado jugué una de las mejores vueltas de golf de mi vida y ayer terminé con dos grandes recuperaciones. Como español me hace muy feliz esto".

Recuerdo de su abuela

Luego recordaría la dos pérdidas que sufrió en su familia: "En definitiva, es difícil procesarlo. Han sido tiempos duros, la cuarentena ha sido difícil para todos. He perdido a dos familiares durante la pandemia, no por el virus, pero sí por el peaje que han tenido que pagar por el confinamiento".

"Una de ellas fue mi abuela, la persona que me ayudó a crecer junto con mis padres. Murió el miércoles del Travelers y este sábado llevaron sus restos a Madrid para que descanse con el resto de la familia que es de allí. La otra persona que murió fue una tía de mi madre. Ambas estaban en residencias", contó.

Mensaje final

Por último, acabó con un mensaje optimista y agradecido a su familia: "Al mismo tiempo, mi hermana hace un par de semanas tuvo su primera hija. Muchas cosas pasan por mi mente en este momento, ni siquiera están relacionadas con el golf. Estoy contento por mi familia, de hacerlo por mi madre y por mi abuela, y el resto de la familia. Si están viendo esto, aita y ama... Eskerrik asko", concluyó.

[Más información: El imperio de Jon Rahm: ¿cuánto dinero gana el nuevo número uno mundial por el Memorial?]