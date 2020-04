Boxeo en tiempos de coronavirus: las nuevas veladas con público para sobrevivir a la pandemia

Ver algo de deporte en directo en estas últimas semanas se ha convertido en algo casi imposible. En España está todo paralizado y apenas quedan unos pocos focos alrededor del mundo, pero este fin de semana pasada volvió un deporte: el boxeo. Lo hizo en Nicaragua y en Corea del Sur, con la diferencia de que los asiáticos lo hicieron a puerta cerrada. En Managua, en el Polideportivo Alexis Arguello, la gente tuvo acceso para presenciar la velada.

Es un hecho que sorprende y es que nos hemos acostumbrado a que el poco deporte que hay es a puerta cerrada. La velada de Nicaragua ha generado cierta controversia y no se puede tampoco catalogar de éxito pese a que la entrada era gratuita ya que fue promovida por el Gobierno. Más que las peleas y los púgiles, el protagonista era el Covid-19 y las medidas que se tomaron para evitar los riesgos de contagio. Nunca se vio antes una velada así.

"Nicaragua es un país pobre y los boxeadores tienen que comer. No pueden quedarse encerrados en su casa", dijo el promotor Rosendo 'El Búfalo' Álvarez, dos veces campeón mundial de boxeo. "Aquí no tememos al coronavirus, y no hay cuarentena. Las tres muertes -comunicadas hasta ahora por el Ministerio de Salud- provienen del exterior y nadie en el país ha sido contaminado", defendía ante la polémica.

Distanciamiento, mascarillas...

Ya en el pesaje se vio a los boxeadores portar mascarillas de protección. En la velada como tal se sometieron a un proceso de desinfección así como a las 'ring girls', que accedía al cuadrilátero con mascarillas. Respecto al público, a estos se les tomaba la temperatura y se les desinfectaba también antes de entrar al pabellón. Al llegar a sus asientos se encontraban separados unos de otros respetando las medidas del distanciamiento social.

Controles al público en la velada de Nicaragua Reuters

Volvió el boxeo y lo hizo con público. Ahora la pregunta que se hacen en el resto del mundo es si se podrá copiar el ejemplo de Nicaragua. Parece que en la mayoría de países coinciden en que de momento habrá que esperar un tiempo, pero también que es muy difícil celebrar veladas menos mediáticas sin público. Si no hay taquilla solo se generarían pérdidas y el boxeo no podría sobrevivir, por lo que lo visto en Nicaragua podría ser la realidad del boxeo menos mediático de aquí a unas semanas.

Los grandes eventos, 'congelados'

Para los grandes eventos y las peleas que recaudan millones habrá que esperar más. Si bien la Asociación Mundial de Boxeo se ha planteado hacerlo sin público -como harán otras industrias de deportes de contacto, como la UFC-, el prestigioso promotor Bob Arm sacó a relucir los inconvenientes que tendría pelear a puerta cerrada. Y el de Arm no es un nombre cualquiera, ya que por sus manos pasaron las carreras de Roberto Durán, Julio César Chávez u Óscar de la Hoya, entre otros.

"En un deporte como el boxeo, con grandes eventos donde el dinero generado en las taquillas es un alto porcentaje de los ingresos, no veo cómo puedes hacerlo sin espectadores", dijo estos últimos días Bob Arm. Si cree que podría ser una solución para aquellos eventos menos multitudinarios en cuanto a taquilla, pero si que pueden sacar rendimiento a sus derechos de retransmisión.

Fury y Wilder durante el combate Reuters

"Una cosa es realizar veladas con dos, tres mil personas y hacerlos ahora sin una público Eso no es tan terrible como hacer una pelea Fury-Wilder sin aficionados, cuando a taquilla en la última pelea entre ambos dejó casi 17 millones de dólares. ¿Cómo reemplazas esos 17 millones? No puedes. Un Fury-Wilder podría tener que esperar un par de meses más hasta que podamos volver a tener los todos los espectadores", concluyó.

Portazo a las grandes veladas de boxeo con o sin público. El Fury vs. Wilder 3 deberá esperar. Terence Crawford, campeón mundial de WBO del peso wélter mostró también recientemente su postura y no es la de estar abierto a pelear sin público: "Si pasa, entonces me tienen que pagar más. Tienen que pagarme más porque los luchadores de mi estatus y de mi nivel también recibimos dinero del público que va a ver la pelea".

Los promotores le dan vueltas a la cabeza. El caso de Nicaragua ya ha abierto la puerta a la opción de contar con público en veladas pequeñas, las 'medianas' parece que apostarán a hacerlo sin público y los grandes eventos seguirán congelados. El boxeo, como el resto del mundo del deporte, busca reactivarse y ya se estudian las fórmulas.

