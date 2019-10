Tiger Woods cuenta su 'secreto' tras ganar el Zozo Championship y hacer historia en el golf

Tiger Woods vuelve a dominar sobre el panorama mundial. El golfista americano, quien estuvo fuera de los campos durante un tiempo por motivos extradeportivos, retorna a la élite. Su actuación en el Zozo Championship dio de qué hablar en los medios americanos, y Woods fue el protagonista de las entrevistas.

Esta victoria le lleva a igualar las 82 de Sam Snead en el PGA Tour, una leyenda del golf. El americano habló sobre su estilo de juego peculiar en este torneo: "La rodilla no me permitía rotar y por eso ejercía más estrés en la parte baja de la espalda y la cadera".

La sorpresa del gran nivel mostrado en los últimos meses no es solo para los aficionados, sino para el propio golfista: "Realmente no sabía que volvería a jugar a este nivel, pero el hecho de que poder agacharme y leer putts de nuevo es algo que no había hecho en meses. Algo tan sutil puede marcar la diferencia. Me sentí más cómodo con mi putter solo porque pude adoptar una mejor postura". Una mejor postura como 'secreto' para dominar todo un torneo.

Buen estado

Él se sentía en forma desde el principio del campeonato, algo que se ha reflejado en el resultado final del misma: "La forma en que comencé esta semana, quién habría pensado en este final... Jugando los primeros tres hoyos como lo hice y luego el resultado que tuve. Cometí algunos errores esta semana pero no fueron especialmente malos".

[Más información: Jon Rahm se lleva el Open de España tras ganarlo por segunda vez consecutiva]