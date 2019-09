La denuncia de Bakkali tras 16 años esperando la nacionalidad: "Soy atleta y Ansu Fati tiene más dinero"

Ansu Fati, futbolista del Barcelona, obtuvo la nacionalidad española con carácter 'exprés' después de la tramitación de Consejo de Ministros. La decisión se tomó el pasado viernes y a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al futbolista.

La solicitud fue presentada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y apoyada por el Consejo Superior de Deportes (CSD). De está manera, podrá disputar el Mundial sub17 con la Selección. El joven vive en España desde los seis años y nació en 2002 en Guinea-Bisau.

Dicha decisión ha dado mucho que hablar y las opiniones a favor y en contra no han tardado en llegar. Moha Bakkali, un atleta nacido en Marruecos, lleva 16 años persiguiendo la nacionalidad española. A través de su cuenta de Twitter denunció la diferencia del trámite para casos como el de Ansu Fati y de todos los otros que aún esperan en la cola por su nacionalización.

"Cuando hay interés, la burocracia cuenta menos. Y mientras tanto, una cantidad loquísima de gente, esperando a que resuelvan sus expedientes. Un servidor lleva más de 16 años en España y el Ministerio de Justicia aún no sabe nada", escribió.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con él y, a pesar de que se alegra por que le hayan concedido la nacionalidad española a Ansu Fati, no entiende por qué, en su caso y en muchos otros, se tarda años y pide que a todos se les trate por igual.

¿Cómo entra el atletismo en tu vida?

Hace nueve años. Empecé en un club, luego me fuí a la Universidad de Oviedo y poco a poco fui progresando hasta el día de hoy.

¿Por qué decides cambiar Marruecos por España?

Porque mi familia y yo íbamos a tener un futuro mejor.

¿Fue duro cambiar Marruecos por España?

Para nada. Tan solo el idioma al principio, pero ya lo hablo muy bien, estoy totalmente integrado y podría decir que me he criado en España. Además, venir con toda mi familia ayudó. No es como la gente que viene en pateras, debajo de camiones... eso es más grave.

¿Lo que eres hoy en día es gracias a tu estancia en España?

Sí. España me lo ha dado todo. Estoy orgulloso de mis raíces, de haber nacido en Marruecos, pero eso no quita que me sienta español y asturiano.

¿Cuándo llegaste a España?

Yo ahora mismo tengo 24 años y llegué a los siete. Mi padre vino con un contrato de trabajo en 1997, y años después venimos mi madre y mis hermanas a Asturias.

Moha Bakkali

¿Te dedicas a otra cosa además de ser atleta?

Sí. Trabajo como integrador social en un centro de menores. Enseñamos a los chavales la cultura española y cómo integrarles de la forma más rápida posible para que hablen el castellano aunque corran malos tiempos para la inmigración. El problema también es que acabamos generalizando y muchos tienen una mala visión diciendo que muchos inmigrantes son malos. Y es no es así, a todo el mundo habría que darle una oportunidad.

Además de Ansu Fati, ¿hay muchos otros casos en los que la nacionalidad española se da en cuestión de días?

Así es. Sólo para los Juegos de Río en 2016, el gobierno concedió la nacionalidad a 10 deportistas que casi ni vivían en España, entrenaban fuera del país y venían solo para competir. Interesa que saquen medallas y se agiliza el tramite para darles la nacionalidad. Yo estoy seguro de que si hubiese ganado una medalla me la hubiesen dado, pero tarde o temprano me acabará llegando.

¿Por qué Ansu Fati sí y tu no?

Jugaba en el Juvenil del Barcelona, se lesiona Messi y Suárez, le suben al primer equipo y empieza a triunfar y a marcar goles. Miles de personas lo han visto y el seleccionador española también. Hay un mundial sub17 el mes que viene y lógicamente tenerle en el equipo es bueno. Yo me alegro que le hayan nacionalizado y él no tiene la culpa de que se haya producido así. Sus éxitos serán éxitos para España.

¿Quien tiene la culpa exactamente de que lleves esperando 16 años?

Estamos a la cola en el Ministerio de Justicia como miles de personas.

¿Es injusto que le den a Ansu Fati la nacionalidad?

Injusto no es la palabra. Vergüenza tampoco. Ansu Fati tiene más medios, más talento que yo, más dinero, más agentes con poder y empujarán más para que se la hayan dado y le hayan ayudado. Yo estoy esperando mi turno como muchos otros casos.

¿Te duelen los casos así?

Sí, pero al final uno lo acaba asimilando. Hay que tener paciencia y aguantar.

¿Por qué se tarda tanto en conseguir una nacionalidad en tu caso?

Supongo que habrá mucha gente que la pide y tendrán que analizar cada caso y expediente.

Moha Bakkali, durante una prueba

¿Crees que con tu tweet la gente se va a enterar más de todo esto?

Ha tenido repercusión, pero no pretendía que la tuviese. Pero es verdad que si nos puede ayudar a todos en general para acelerar todos los expedientes, bienvenido sea. No pido que me la den mañana o a la semana siguiente o el próximo mes. Pido que se nos mire a todos los demás mortales por igual, que me y nos traten como Ansu Fati o muchos otros, no que tardemos 10 o 15 años para recibir la nacionalidad y otros la reciben en cuestión de días o semanas. Hay miles y millones de casos que estamos esperando por un sueño, que es obtener la nacionalidad española.

¿Existen irregularidades?

No lo sé. El Ministerio tiene que hacer las cosas bien. No tengo ningún problema que se la den a deportistas que les interesa. Pero te digo en mi nombre que nos faciliten y nos agilicen nuestros trámites. No tengo envidia de Ansu Fati y no voy en contra de nada. Quiero que nos traten por todos igual ya que los demás mortales también existimos.

¿No tener nacionalidad española te ha perjudicado?

Desde hace dos años no puedo ir a campeonatos de Europa, de España... y eso duele bastante. Que me la den haría que pudiese competir e ir a unos Juegos. Representar a España es muy grande.

¿Nunca te has planteado competir para Marruecos?

Nunca. Solo quiero competir con España y espero que lo consiga el día de mañana.

¿Seguirás luchando por la nacionalidad española?

Sí, es el objetivo, es mi sueño y tarde o temprano llegará.