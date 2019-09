Teresa Portela, primera española en seis JJOO: "Tener una hija hizo que dudase del piragüismo"

Teresa Portela se convirtió hace unos días a sus 37 años en la primera mujer española en competir en seis Juegos Olímpicos. En los Mundiales disputados en Szeged (Hungría), se ganó el derecho de hacer historia.

La piragüista gallega volvió a subirse a un podio mundial cuatro años después, al mismo cajón, el bronce, que le permitirá estar en la cita de Tokio dentro de un año. La prueba de K1 200, con fotofinish incluida, dictaminó que el bronce era para la española junto a la danesa Jorgesen tras firmar el mismo tiempo.

Durante 20 años en la élite, Teresa ha estado en 15 Mundiales, en los que ha ganado varias medallas. Dentro de los Campeonatos de Europa, se ha subido 17 veces al podio. Ha disputado cinco Juegos -no ha faltado desde Sidney 2000- y disputará sus sextos en Tokio con el objetivo de sumar su primer metal para cerrar, de decir adiós al piragüismo, así una trayectoria inmaculada.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con una Teresa Portela muy feliz y con ganas de que llegue la cita de dentro de un año. Tras quedarse varias veces a la puertas de las medallas, su objetivo principal será subirse al podio.

Pregunta: ¿Cómo entro el piragüismo en tu vida?

Respuesta: Empecé con nueve años en el pueblo donde nací. Tuve contacto con el piragüismo debido a una amiga. Lo probé con ella en la playa y hasta hoy.

P: ¿Llegaste a pensar en dedicarte a otro deporte?

R: Iba a carreras populares con el colegio, hacía gimnasia, pero influyó mucho que estuviese en un club de piragüismo. No me planteé nunca que este iba a ser mi deporte y que iba a ser piragüista. Con el paso de los años ya me di cuenta poco a poco que podía dedicarme a ello.

P: ¿Has sacrificado mucho y pasado por obstáculos?

R: Desde luego. Muchas horas, no tengo días festivos, ni fines de semana.

Teresa Portela, tras ganar la medalla de bronce en Szeged, Hungría

P: Hace unos años nació tu primera hija, ¿fue duro compaginar todo?

R: Sí, desde luego. Fue difícil tomar la decisión de ser madre, todo podía ser complicado y tenía que ver cuando era mejor. En el momento que tienes a tu hija lo único que quieres es estar con ella y no separarte y uno lo acaba pasando mal. También era consciente de que el deporte de alto nivel no lo podía dejar y retomar luego. Hice un medio parón y no espere a que mi hija se fuese haciendo más mayor para retomarlo. Siempre intente conciliar todo. El piragüismo al final es mi trabajo. Ni me he perdido ni he renunciado a nada por ella.

P: ¿Tuviste dudas de que podía deparar tu trayectoria deportiva dentro del piragüismo?

R: Sí. Tener una hija te cambia la vida y no sabes de qué manera. Todo eran dudas. Tenía que recuperar mi forma física que había perdido tras el parto y tras el parón. Cuando uno tiene un cambio así en su vida es todo un caos. Había que intentar compaginar horarios de entrenamiento con horarios para estar con ella. Tuve mucho desconocimiento de que iba a deparar mi futuro.

P: ¿Tu hija te hace ser mas fuere para ganar?

R: Desde luego. Muchas veces me acompaña en competiciones y entrenamientos. Es un pilar necesario.

P: ¿Existen diferencias entre el piragüismo masculino y femenino?

R: Es muy parecido. En nuestro deporte no se notan las diferencias entre las mujeres y hombres. Es un deporte minoritario y dependemos de nuestro propios resultados seas chico o chica. Además los premios son iguales. El papel del hombre y de la mujer en el piragüismo es igual de complicado. Eso sí, nosotras tenemos algo añadido que somos madres si tenemos una hija. La mujer pasa por un embarazo y un parto y una recuperación que luego se nota.

P: ¿Hoy en día se puede vivir del piragüismo?

R: Sí, pero si solo estas entre los mejores del mundo. Eso sí, comparado con otros deportes estamos a años luz.

P: ¿Llegaste a pensar que conseguirías todo lo que has logrado y ser la primera mujer española en ir seis veces a unos JJOO?

R: Jamás pensé que iba a lograr algo así. Estar en unos sextos juegos es algo increíble.

Teresa Portela

P: ¿Qué te hace a ti diferente a otras deportistas españolas?

R: Son 20 años al alto nivel. Mucho sacrifico, constancia e insistir. A veces no me han salido las cosas ni me han acompañado los resultados y no ha sido motivo alguno de dejarlo. Hay que ir buscando nuevos retos y objetivos por los que luchar para no perder la ilusión.

P: ¿Qué esperas de Tokio?

R: Ganar una medalla, me falta un metal olímpico. Es mi principal objetivo. Sería un posible broche definitivo a mi carrera. Eso sí, nunca se sabe si estaré o no en París 2024.

P: Siempre has mantenido un gran nivel, ¿por qué?

R: Debido a mi ambición y a mi capacidad de querer más. Es muy difícil llegar arriba y mantener el nivel muy complicado.

P: ¿Te consideras un ejemplo a seguir?

R: No soy consciente de ello, pero si soy un ejemplo para seguir para niños y niñas, bienvenido sea.

P: ¿Llegaste a pensar alguna vez en tirar la toalla y dejar el piragüismo?

R: Sí, hay momentos que puede pasar por la dureza que existe en tu vida. Trabajas muchas horas dedicadas y al final uno no ve los resultados y lo piensas. En invierno es muy duro entrenar en el mar con todas las condiciones climatológicas y no es agradable ni placentero. Tu cabeza a veces te hace pensar si merece la pena, pero si sigo hay algo en el fondo que me dice que continúe.

[Más información: Saúl Craviotto: "Me gustaría cerrar una carrera deportiva brillante en los Juegos de Tokio"]