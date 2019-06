Sete Benavides y su bronce olímpico 7 años después: "Llega tarde, no pensé que hubiese tramposos"

Han tenido que pasar siete años para que se haga justicia. Sete Benavides (Mallorca, 9 de marzo de 1991) acabó cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba C1 200 m de piragüismo quedándose así a un paso de la medalla de bronce.

Yuri Cheban, Jevgenij Shuklin e Ivan Sthyl finalizaron por delante del deportista español acabando con el sueño de obtener una medalla olímpica. Lo que no se sabía es que Shuklin había hecho trampas para hacerse con la medalla de plata.

Tras varios años de investigaciones, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el pasado miércoles la descalificación por dopaje del piragüista lituano, por lo que automáticamente Benavides subía al podio para conquistar la medalla de bronce.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el palista balear para contarnos sus sensaciones sobre una de las medallas más extrañas que ha ganado un deportista español.

Pregunta: ¿Cómo te encuentras tras haber ganado siete años después una medalla de 2012?

Respuesta: Me siento bien. Es una medalla al esfuerzo, al sacrificio y a todos estos años que llevamos entrenando por conseguirla. Llega siete años años tarde y no lo hemos vivido ahí que eso es lo peor de todo, pero al menos al final se ha hecho justicia. Estaré más feliz cuando tenga ya la medalla.

P: ¿Te esperabas esta decisión?

R: Pasar puede pasar. Pero nunca he pensado en ello. Siempre pienso que la gente tiene buena fe en hacer las cosas y que no hay tramposos, pero esto parece que al final no es así.

P: ¿Te hubiese gustado ganar la medalla hace siete años?

R: Por supuesto. No es lo mismo ganarla ahí, vivir el sueño de subirte al podio en unos Juegos Olímpicos con tu familia, amigos. Hubiese sido diferente ya que celebrarlo de esta manera no es agradable. He perdido por el camino ayudas y patrocinadores debido a que no gane una medalla. Fue muy duro y no recuerdo un día en el que haya llorado tanto. No es lo mismo celebrar una medalla siete años después que en el momento.

Sete Benavides, en la Copa del Mundo 2019 EFE

P: ¿Sabe peor ganar una medalla así?

R: Fastidia un poco, pero si viene así viene así. Nunca he ganado una medalla fuera del evento, pero al final es lo que hay y también lo celebraremos igual o incluso más.

P: ¿Has hablado con Shuklin?

R: No. Además no soy nadie para hacer juicios de valores sobre los demás.

P: ¿Se deberían hacer las cosas más rápidas?

R: Al final es un sistema complejo. Pero si todo se acaba solucionando y haciendo justicia, está bien. El problema es que no pillen a nadie.

P: ¿Ha sido una celebración extraña?

R: Sí. Nunca me había pasado algo así. Cuando tenga la medalla ya me lo creeré todo un poco más.

P: ¿Es triste que alguien intente hacer trampas?

R: Sí. Como en todos los sitios siempre hay tramposos. Con esto es una llamada para que la gente tome conciencia de que al final se acaba pillando.

P: ¿Hay que perseguir más el dopaje?

R: Sí. El día que te inhabiliten de por vida, te toquen el bolsillo y no puedas trabajar de ello más, la gente se concienciará más.

Sete Benavides, en la prueba de C1 de piragüísmo EFE

P: ¿Sabías que esto podía pasar?

R: No. Siempre he pensado en la buena fe de los rivales y que siempre ganan por mérito propio.

P: ¿Va a influir la medalla en tu carrera?

R: No. Esta medalla del pasado hay que disfrutarla si llega ahora y celebrarlo. Intentamos planificar temporada a temporada para no desgastarnos mucho porque cuatro años es un plazo lejano, pero a lo mejor para París 2024 si cambian todas las distancias a 500 metros puede que sea un empujón para poder ir a luchar por la clasificación olímpica.

P: ¿Cuáles son tus próximos objetivos?

R: Seguir trabajando temporada a temporada focalizando sobre todo los esfuerzos en el Campeonato del Mundo, los Europeos y los Juegos Olímpicos. Si se puede llegar bien a Tokio, genial, sino a los JJOO de 2024.

P: ¿Con qué medalla te quedarías?

R: Sin duda con la de los JJOO. Una medalla olímpica es lo máximo para un deportista.

P: ¿Qué crees que te puede faltar para ganar un oro?

R: Creo que al final hace falta tener más suerte el día de la competición. Todo es tan ajustado, pero me falta el oro mundial. En esos trabajamos y es la motivación cada día.

