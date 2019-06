Carlos Coello, el Muay Thai y el sueño del Carranza: "Mi madre fallecida me dará fuerza para ganar"

Hace unos días saltó la noticia de que Carlos Coello, tricampeón español del mundo de Muay Thai que reside en Tailandia, iba a luchar por otro título mundial. Y lo iba hacer en el Ramón de Carranza, el estadio del Cádiz. Gaditano y cadista de corazón, el sueño deportivo y personal de Coello, por el que llevaba ya luchando varios años, se cumplirá el próximo 1 de agosto.

Y se medirá ante el francés Daren Rolland, vigente campeón internacional WBC y noveno en el ranking mundial, en el que Coello es décimo. En juego estará el peso pluma WBC, la organización que se considera de más categoría en el Muay Thai. Además, será el primer español en optar a un título en esta organización.

Rolland solo ha perdido cinco combates en su trayectoria y es campeón mundial junior por equipos, por lo que el gaditano tendrá que luchar como mejor sabe y dar el cien por cien para levantar, ante su gente, su cuarto título mundial.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con un Carlos Coello muy emocionado por lo que va a ocurrir dentro de mes y medio.

Pregunta: ¿Cómo te encuentras tras saber que lucharás en el Carranza?

Respuesta: Para mí ha sido muy importante poder conseguir este sueño. Soy cadista de cuna y poder luchar en el estadio donde he crecido y he vivido tristezas y alegrías, emocionalmente es muy importante para mí. Cuando me lo dijeron estaba muy nervioso. Fui al baño varias veces y apenas pude dormir.

P: ¿Cómo surge todo lo del Carranza?

R: He tenido la suerte de hacer dos saques de honor en el estadio tras proclamarme campeón del mundo. Me dieron su reconocimiento ya que siempre sacaba la bandera del Cádiz cuando ganaba. Tras mi última conquista, que fue en febrero ahí, vendimos todos los billetes en el sitio que se realizó. Después de ganar le comenté al presidente del Cádiz que me encantaría luchar en el Carranza y me dijo que sin problema. He luchado por conseguirlo y al final se cumplió mi sueño. He tenido siempre ayudas del Cádiz, del Ayuntamiento y del copromotor del evento que es un chiringuito de Cádiz llamado Grupo Potito. Sin ellos no hubiese sido posible.

Carlos Coello

P: ¿Tendrás presión por luchar en el Carranza?

R: Todo lo contrario. Ya he luchado en Cádiz alguna vez y en Tailandia estoy acostumbrado a pelear en eventos de 15.000 personas, donde los combates se dan por la televisión.

P: ¿Será un evento histórico?

R: Sí. Nunca se ha celebrado algo así en un campo de fútbol y será la primera vez que un español dispute un título como este. Será muy importante para mí y para la ciudad ya que tendrá un gran impacto económico y turístico para Cádiz.

P: ¿Han surgido dificultades y problemas para llevarse a cabo en el Carranza?

R: Solo el económico ya que un evento como este tiene muchos costes y encontrar empresas que te apoyen es difícil. Pero por suerte, todo ha salido bien.

P: ¿Te ves favorito? ¿Qué esperas del combate?

R: No, no lo soy. Será un combate igualado ya que mi rival está por encima de mí en el ranking. Estoy ahora mismo aprovechando los últimos días en Cádiz para descansar y volveré a Tailandia, que es donde resido, para entrenar bien, ver la estrategia y cómo afrontaremos este combate.

Carlos Coello, junto a sus títulos

P: ¿Conoces a tu rival?

R: Le conozco del mundillo. Es un chico joven pero lleva compitiendo desde hace mucho. Es más inexperto que yo porque tengo más experiencia que él, pero la juventud es un arma de doble filo para lo bueno y lo malo.

P: Hace cuatro años murió tu madre, ¿está siempre presente?

R: Sí. Pero no solo en el deporte, sino en mi vida en general. Siempre está en mi pensamiento y me da un plus de fuerza para ganar, sobre todo en los malos momentos. Si gano se lo dedicaré de nuevo a ella.

P: ¿Irte a vivir a Tailandia te ha cambiado la vida?

R: Sí. Por desgracia en España la gente que estrena en esto tiene que tener otro trabajo y no se puede dedicar solo a ello. En Tailandia es como un trabajo. Estás siete horas diarias de lunes a sábado.

Carlos Coello, tras una victoria

P: ¿Eres un ejemplo de superación y lucha?

R: Sí. Tengo suerte de que me escribe mucha gente y padres diciéndome que sus hijos me siguen y que soy un ejemplo para ellos, ya que pasan momentos malos y les anima mi historia. Eso es mas importante que cualquier título.

P: ¿Has tenido muchas dificultades en tu vida?

R: Sí. Económicas, lesiones, derrotas duras. He tenido muchos obstáculos que han llegado. Estar solo en Tailandia, a veces malo y no tener apoyo en tu familia es muy duro. También he perdido amistades y parejas por la distancia. La vida normal de una persona de mi edad no la he tenido, pero el secreto para combatir todo esto está en el sacrificio que tiene que hacer uno.

