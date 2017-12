El infierno está en la Volvo Ocean Race y el Mapfre español ya sabe lo que es

El área de bajas presiones con vientos de hasta 50 nudos (90 km/h) y olas de hasta seis metros ha alcanzado a la flota en la tercera etapa de la Volvo Ocean Race -Vuelta al mundo por Etapas-, entre Ciudad del Cabo y Melbourne. Las embarcaciones resistieron el envite, aunque se abrió una brecha importante entre ellas.

A esta fuerte borrasca los navegantes españoles la llaman 'el bombero', ya que el oleaje es de tal calibre que parece que hay un bombero en la proa con la manguera disparando agua a toda fuerza sobre la cubierta. Solo el 'Mapfre' español ha resistido la velocidad del líder, el 'Dongfeng' franco-chino de Chales Caudrelier, que navega en la latitud 44ºSur, apenas 9 millas (16 km) al norte de la zona de exclusión de hielos.

La embarcación del equipo español ha dejado imágenes tan impactantes como ésta.

🎥😵 EXTREME! Don't miss this because it can gives you an idea of what the guys & girls're living down in the South! PS: Rob is👌😌🇪🇸 No te pierdas esto porque te puede dar una idea de lo que están viviendo l@s chic@s a bordo! PD: Rob está👌#vamosMAPFRE @volvooceanrace ▶️👇 pic.twitter.com/4NGzlUpm5j