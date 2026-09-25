Marc Márquez, 33 años: "Bebía litro y medio de batido de frutas al día porque un médico dijo que así crecería"

Después de conquistar el Mundial de 2025, Marc y Álex Márquez reforzaron todavía más la estrecha relación que mantienen desde niños.

En una entrevista con TNT Sports, el nueve veces campeón del mundo recordó algunos episodios poco conocidos de su infancia junto a su hermano, entre ellos la preocupación que existía en su familia por su reducido tamaño y cómo su físico influyó incluso en sus primeros años como piloto.

Los hermanos de Cervera admiten que enfrentarse en pista siendo familia añade una dificultad emocional que no existe con otros rivales. Sin embargo, la competición también ha servido para fortalecer su relación, aumentar el respeto y la admiración mutua y dejar momentos curiosos y divertidos cuando ambos regresan a casa.

Durante su infancia, Marc Márquez destacaba por ser especialmente pequeño y delgado. Su estatura llegó a convertirse en una preocupación para sus padres, que incluso buscaron consejo médico para tratar de favorecer su crecimiento.

El propio Marc recuerda aquella etapa con humor. "Mi padre pensaba: 'Este niño no crece'", relataba el ocho veces campeón del mundo.

Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint, en el circuito de Misano. Reuters

Siguiendo las indicaciones de un médico, el pequeño llegó a tomar grandes cantidades de batido de frutas con la intención de conseguir que finalmente diera el estirón que esperaban. "Bebía litro y medio de batido de frutas al día porque un médico dijo que así crecería", explicó.

Su reducido peso no solo generaba inquietud en casa, sino que también tenía consecuencias cuando comenzaba a competir sobre dos ruedas.

En los campeonatos nacionales, su menor peso respecto al de sus rivales podía convertirse en un inconveniente, por lo que debía añadir peso a la moto para equilibrar la situación. "Llevaba 15 kilos extra en la moto porque era muy pequeño y ligero", recordó Marc.

Para Álex, la temporada anterior también marcó un momento especialmente importante en su trayectoria. Después de conseguir en Jerez su primera victoria en MotoGP, explicó que una de las mayores satisfacciones no había sido únicamente alcanzar el triunfo, sino comprobar la felicidad de las personas que lo rodeaban. "Lo que más me hizo feliz no fue sólo ganar, sino ver a toda la gente contenta por mí", señaló.

El piloto de Gresini Racing también reconocía que enfrentarse cada fin de semana a pilotos de la talla de Marc o Pecco Bagnaia había sido fundamental para acelerar su aprendizaje.

"Este año es en lo que más puedo aprender, porque estoy compitiendo contra campeones del mundo como Marc o Pecco", afirmaba.

Otro de los aspectos que ambos hermanos han comentado en numerosas ocasiones es la presión que supone compartir apellido dentro del mundo del motociclismo.

Durante un tiempo, Álex optó incluso por evitar responder a las preguntas relacionadas con Marc, ya que consideraba que la atención de los medios terminaba desplazándose constantemente hacia su hermano.

"Al inicio de la temporada decidí no hablar más sobre Marc, porque cada vez que iba a una carrera todo el mundo me preguntaba sólo por él", explicó.

Con el paso del tiempo, la situación terminó cambiando de protagonista. Después de que Álex viviera una temporada especialmente destacada, fue Marc quien experimentó en primera persona lo que supone ser comparado constantemente con el otro hermano.

"Estoy sintiendo lo que él ha oído toda la vida: que te pregunten por tu hermano", reconoció.