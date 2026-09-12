Marco Bezzecchi desafía a Marc Márquez con una pole de récord en el circuito de Misano

Marco Bezzecchi traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito de Misano. MotoGP

Conoce al milímetro el Misano World Circuit Marco Simoncelli, donde rueda prácticamente cada semana con el resto de los integrantes de la academia de pilotos VR46 de Valentino Rossi. Después del intenso duelo protagonizado por ambos la pasada temporada en el trazado italiano, Marco Bezzecchi ha desafiado a Marc Márquez con una pole de récord.

El italiano (1:29.982) se ha asegurado la primera plaza de la parrilla de salida en su primera tanda, batiendo el récord del circuito que estaba en poder de Pecco Bagnaia (01:30.031) desde 2024.

De esta forma, el piloto de Aprilia logra su cuarta pole de la temporada y la segunda consecutiva, tras la lograda en MotorLand Aragón hace dos semanas.

Marco Bezzecchi, en MODO IMPARABLE para hacer la pole en Misano🔥@marcmarquez93, segundo, saldrá en primera fila 🔴#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/WeenlY3up3 — DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2026

Marc Márquez lo intentó hasta el final, pero se quedó a 198 milésimas del italiano. El vigente campeón del mundo no se guardó nada y eso se tradujo en un par de sustos importantes.

En su primera vuelta tocó el verde a toda velocidad en las rápidas a derechas del tercer sector y en la primera vuelta de la tanda final tuvo un susto aún mayor y estuvo cerca de irse al suelo.

“No puedo explicar lo cerca que ha estado de darse un hostión”, exclamó Dani Pedrosa en la retransmisión de Dazn.

El susto de Marc Márquez cuando trataba de arrebatar la pole a Marco Bezzecchi 😱#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/SSqvlCyGaG — DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2026

Fermín Aldeguer cierra la primera línea de la parrilla de salida tras tener que pasar por la repesca.

Fabio di Giannantonio, que sufrió una caída, abre la segunda línea de la parrilla, seguido de Jorge Martín. El líder de MotoGP tratará de perder los menos puntos posibles con sus dos principales perseguidores en la pelea por el título, Marco Bezzecchi y Marc Márquez.