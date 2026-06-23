Marc Márquez renueva con Ducati hasta 2028: el nueve veces campeón mundial seguirá corriendo hasta los 35 años

Marc Márquez ha despejado cualquier duda sobre su futuro: el nueve veces campeón del mundo seguirá vestido de rojo hasta 2028 tras oficializarse su renovación con el equipo oficial Ducati.

La marca de Borgo Panigale amarra así a su gran referencia deportiva en pleno cambio de era para MotoGP, con un reglamento que se renueva y un mercado de fichajes que tenía a Márquez como gran pieza codiciada.

El anuncio llega después de semanas de especulaciones, filtraciones y mensajes tranquilizadores desde la cúpula de Ducati, que siempre dejó claro que renovar al '93' era la prioridad número uno antes de mirar cualquier otra operación.

Márquez, cuyo contrato vigente expiraba a finales de 2026, amplía su vínculo dos temporadas más, asegurando su presencia en MotoGP al menos hasta los 35 años y blindando el proyecto deportivo que inició con su salto al equipo oficial tras la etapa en Gresini.

La renovación se entiende también a la luz de lo ocurrido en pista. Desde su llegada a Ducati Lenovo, Márquez protagonizó un regreso de impacto: título de MotoGP en 2025, el primero con la Desmosedici y la confirmación de que, una vez superado el calvario de lesiones, seguía siendo una referencia absoluta en la categoría reina.

Para Ducati, mantener a un piloto capaz de marcar diferencias el sábado y el domingo, y de arrastrar público y marcas, era un movimiento casi obligatorio.

En el comunicado oficial, Ducati subraya que "el rojo seguirá siendo su color" y define al español como pieza central de un proyecto técnico y deportivo que quiere seguir dominando la parrilla con la combinación Márquez-Desmosedici.

Marc Márquez, en el box de Ducati. EFE

Desde la marca insisten en que la continuidad del catalán refuerza la estabilidad de la estructura en un momento en el que también se mira al futuro con Pedro Acosta y Pecco Bagnaia en el ecosistema Ducati.

El propio Márquez, más sereno que en etapas anteriores y consciente de la magnitud del paso, se muestra satisfecho con la decisión. El piloto de Cervera ha repetido en diversas ocasiones que se siente "relajado" y con ganas de "seguir en la línea" de los últimos resultados, una frase que ahora encaja con la apuesta por la continuidad.

El acuerdo también abre la puerta a una posible transición de rol a medio plazo, con informaciones que apuntan a una relación a largo recorrido con Ducati que podría incluir funciones de embajador cuando baje definitivamente la persiana de su carrera deportiva.

En términos de campeonato, la noticia envía un mensaje claro al resto del paddock: el binomio Márquez-Ducati no ha hecho más que empezar.

Con el nuevo contrato hasta 2028, el nueve veces campeón mundial se garantiza el entorno técnico más competitivo del momento y Ducati se asegura al piloto que simboliza su dominio reciente en MotoGP, mientras la parrilla se prepara para otra batalla de alto voltaje con el '93' como una de las grandes atracciones del Mundial.