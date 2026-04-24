Álex Márquez se reivindica: "Necesitaba un día así para coger confianza y volver al 'mood' del año pasado"

Recién estrenada la treintena tras celebrar este pasado jueves su cumpleaños en el circuito de Jerez, Álex Márquez se ha reivindicado en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España al lograr el mejor crono (1:35.704) y quedarse a sólo una décima del récord de la pole logrado la pasada temporada por Fabio Quartararo (1:35.610).

El piloto del equipo Gresini Racing, subcampeón del mundo de MotoGP, no ha empezado la temporada como esperaba y su mejor resultado ha sido la sexta posición lograda en el Gran Premio de Brasil. Sus resultados le sitúan en la octava posición de la clasificación general, a 53 puntos del liderato de Marco Bezzecchi.

“Había que tener paciencia porque sabíamos que nuestro momento iba a llegar. Ahora viene circuitos muy diferentes comparados de los que venimos. Hay muchos factores que pueden influir, pero también es verdad que Ducati ha trabajado. En estas cuatro semanas de parón, hemos podido analizar muchas cosas”, ha explicado el pequeño de los hermanos Márquez tras ser el más rápido en la jornada del viernes.

Jerez, Alex Márquez y una conexión MUY ESPECIAL ✨



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“No nos hemos focalizado en los problemas que teníamos, sino en las cosas positivas. He podido sacar mucho más provecho de las cosas positivas de la moto, que son muchas. Al final, sólo sufrimos en cómo parar la moto. Era algo que estaba demasiado focalizado y no podía sacarle provecho al resto de puntos positivos como el paso por curva, la tracción… Ahí es donde yo había entrado un poco en bucle”, ha confesado Álex Márquez, que hace justo un año consiguió su primera victoria en MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez tras dominar la primera jornada de entrenamientos.

El español ha comenzado la mañana dominando y sólo se ha visto superado por los dos pilotos del VR46, que han montado un neumático nuevo en los minutos finales, mientras que por la tarde ha rematado la jornada sin apenas oposición.

“Desde la mañana he podido salir y fluir muy bien encima de la moto. Desde el primer momento, me he sentido muy bien en las líneas y venía todo muy fluido. Me he sentido muy bien y con mucha confianza. Necesitaba un día así, tanto yo como el equipo, para coger confianza y volver a estar en el mood que estábamos el año pasado. Todavía es pronto, pero es verdad que hemos dado un pasito hacia delante en algunos aspectos”, ha señalado el piloto del Gresini Racing, quien se muestra prudente ante la progresión de las Aprilia.

“Hay tres o cuatro pilotos que estamos muy igualados en cuanto a ritmo. Durante estas tres últimas citas hemos visto, sobre todo de viernes a sábado, que Aprilia ha dado un paso bastante grande. Eso es lo que nosotros vamos a intentar este sábado para dar otro pasito hacia delante y mantenernos en su nivel”, ha concluido antes de la batalla por la pole.

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