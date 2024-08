Marc Márquez recupera su mejor versión en MotorLand y domina casi tres años después

Un viernes perfecto en un circuito que se adapta a la perfección a su estilo de pilotaje han permitido que la sonrisa de Marc Márquez aflore con ilusión, con la esperanza de poner a cero el contador y acabar de un plumazo con los 1.041 días acumulados sin lograr una victoria, desde el 24 de octubre de 2021 en el Gran Premio de la Emilia Romagna en el circuito de Misano. Desde entonces han transcurrido 38 grandes premios.

El español (1:45.801) ha pulverizado el récord absoluto del trazado de MotorLand Aragón, en poder de Pecco Bagnaia (1:46.069) desde 2022, tras recuperar su mejor versión y dominar con solvencia las dos sesiones de entrenamientos del viernes.

“Es viernes. Hay que estar calmado y tener los pies en el suelo. Mi predicción es que este sábado las cosas estarán mucho más apretadas, por eso mi objetivo es estar en la primera línea de la parrilla o, como peor resultado, en la segunda porque a partir de ahí te quedas sin opciones en la sprint race y en la carrera. Intentaremos seguir pilotando con la misma intensidad y de la misma manera”, ha pronosticado Marc Márquez tras un viernes espléndido que no completaba de idéntica manera desde el 1 de octubre de 2021, en el GP de Las Américas, donde logró su penúltima victoria en MotoGP.

“Ya avisé que en Austria me sentí muy bien y muy cómodo con la moto, aunque no se vio reflejado en el resultado. Cambiamos unas cosas y, poco a poco, me voy encontrando. Vamos descubriendo cositas que me van mejor para mi estilo de pilotaje. A partir de ahí, hemos llegado a un circuito que me es favorable y hay unas condiciones perfectas para mi estilo de pilotaje. Las condiciones de la pista, con el nuevo asfalto, han sido idóneas para mí. La capacidad de adaptación es uno de mis puntos fuertes", argumenta para entender la culminación de una jornada perfecta en la que ha vuelto a divertirse.

“Lo que me deja más satisfecho es la sensación que he tenido; me estaba divirtiendo. En la tercera salida me han marcado box para entrar y yo seguía fuera. Me lo estaba pasando bien y he pensado ‘Hoy no quiero mensajes’”, ha señalado ante la ocasión que se avecina de volver a subir a lo más alto del podio 38 grandes premios después.

“De momento, esta es una oportunidad y estamos bien. Tenemos que mantener el nivel y los otros se irán acercando. Se empezarán a igualar las cosas y habrá que gestionar todas las circunstancias. Este fin de semana tenemos una buena oportunidad”, ha concluido.