'Portazo' de un equipo puntero de MotoGP a Marc Márquez: "Ficharle no nos conviene"

El futuro de Marc Márquez es uno de los temas candentes en MotoGP. El descontento del piloto catalán con Repsol Honda es una realidad y desde hace unos meses se viene hablando de su posible salida de cara a 2024. El nombre del octacampeón mundial ha sido relacionado con las principales marcas, y entre ellas está KTM.

Detrás de Ducati, KTM se está asentando en 2023 como la segunda potencia del Mundial de MotoGP. Es por ello por lo que podría ser un destino atractivo para Márquez, en caso de confirmarse su salida de Repsol Honda. Marc no ha estado ligado a otra marca más allá de la japonesa desde que compite en la categoría reina.

Pero parece que KTM no se plantea contar con Marc Márquez y tiene otros planes a medio y largo plazo. Se ha encargado de explicarlo Stefan Pierer, CEO del equipo, en una entrevista en Speedweek: "No digo que esté fuera de discusión. Pero eso no nos conviene. Fichar a Márquez no es nuestro camino", explicó para zanjar los rumores sobre el interés en el piloto español.

"Los pilotos los construimos nosotros mismos, desde Moto3 hasta Moto2", dijo sobre la apuesta que mantiene KTM. Además, habló de dos nombres españoles concretos a los que sitúa en el futuro del equipo: Augusto Fernández y Pedro Acosta.

En el caso de Augusto Fernández, en la primera parte de su temporada de rookie está dejando buenas sensaciones. Es el tercer mejor debutante en la competición desde 2019, sumando 42 puntos, y en KTM le garantizan continuidad para seguir creciendo en MotoGP: "Se merece una segunda temporada. Por eso ya hemos extendido su contrato".

Y en el horizonte ya está Pedro Acosta, de 19 años, que tendrá asegurado un sitio en MotoGP con KTM. El salto se dará en 2024, como confirma Pierer, aunque ya se venía dando por hecho esde hacía un tiempo. El equipo austriaco apuesta por el joven murciano, campeón de Moto3 en 2021.

"Pedro Acosta también tiene un contrato. Le garantizamos que estará en MotoGP con KTM en 2024. Sea donde sea. Y si necesito un asiento extra, todo se arreglará", dijo con rotundidad en la mencionada entrevista el CEO de KTM.

