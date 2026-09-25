Russell aprovecha el error de Antonelli en la Q1 y se lleva la pole en GP de Azerbaiyán

Antonelli partía como favorito, pero acabó siendo George Russell quien se llevó el gato al agua en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El inglés pintó de morado todos los sectores del circuito de Bakú y asestó un golpe sobre la mesa ante el intento de sorpresa de los McLaren.

Fue la quinta pole de la temporada para el de Mercedes. La primera desde Austria en lo que fue un giro de guion para un Mundial que cada día está más decantando del lado de Antonelli.

Sin embargo, esta vez el italiano no firmó una conducción impoluta. Con el cuarto mejor tiempo en su haber durante la Q1, el exceso de confianza le hizo tocar el muro en una curva y dañar su suspensión izquierda. Una desgracia que le privó de competir en el resto de la sesión.

ANTONELLI FUERA EN LA Q1... Y RUSSELL LO APROVECHA 🤯🔥



POLE Y CASI 9 DÉCIMAS MÁS RÁPIDO QUE EL SEGUNDO: CHARLES LECLERC #AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/XZfnu8Mr4L — DAZN España (@DAZN_ES) September 25, 2026

Russell no dio opción a sus rivales. Rompió todos los registros y acabó con un margen de casi un segundo sobre Leclerc y Piastri. Por detrás, Sainz logró una meritoria novena posición después de meterse por primera vez en la temporada en Q3.

Jornada de sorpresas

La sesión de clasificación en Bakú comenzó con retraso y una Q1 accidentada que no tardó en cobrarse su primera víctima. Tras un aviso inicial de Lance Stroll, Kimi Antonelli impactó su Mercedes contra las barreras, destrozando la suspensión y despidiéndose prematuramente de la pista.

En lo más alto de la tabla, su compañero George Russell impuso su ley con un registro de 1:43.615, doblegando a unos combativos Red Bull. Para los pilotos españoles, la ronda fue un cara o cruz: Fernando Alonso quedó eliminado en una decepcionante 19ª posición tras pasarse de frenada en su vuelta rápida, mientras que Carlos Sainz salvó los muebles para clasificar noveno.

CARLOS SAINZ SE METE EN LA Q3 🔥🇪🇸



Primera vez que Williams entra en Q3 en 2026 ✅#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/0hPZ5wQyCr — DAZN España (@DAZN_ES) September 25, 2026

La intensidad no dio tregua en una Q2 inaugurada por una rápida bandera amarilla de Arvin Lindblad en la curva 4. Russell confirmó su dominio volando nuevamente sobre el trazado azerí (1:43.686), seguido por un Max Verstappen que se quedó a tan solo dos centésimas del británico.

Sin embargo, el verdadero drama lo protagonizó Carlos Sainz, que fue perdiendo posiciones progresivamente hasta quedar al borde del abismo en la décima plaza. El madrileño sobrevivió a un desenlace de infarto: primero vio cómo Franco Colapinto se quedaba a dos centésimas de su tiempo y, justo después, Liam Lawson cruzaba la meta a unas agónicas once milésimas.

Gracias a ese margen microscópico, Sainz selló su billete entre los diez mejores, firmando así la primera Q3 de Williams en toda la temporada.

En el último envite, a pesar de la amenaza inicial de McLaren, no hubo sorpresas. A Russell no le tembló el pulso viendo los sectores morados de Norris y Piastri en el primer intento y sacó su mejor ritmo para pulverizar todos sus registros y lograr la pole con casi un segundo de diferencia sobre Leclerc y Piastri.

El inglés da un paso importante para recortar puntos este sábado con Antonelli en la lucha por el título. La diferencia es de 81 puntos y Russell está obligado a comenzar a recortar si no quiere despedirse antes de tiempo de la lucha por el campeonato.