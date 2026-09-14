MadRing ya forma parte de la historia: un estreno que convence y abre una nueva era para la Fórmula 1 en España

MadRing ya forma parte de la historia no solo de la Fórmula 1, sino del deporte motor. El circuito madrileño ha cerrado el telón después de un fin de semana frenético de continua actividad. El estreno se antojaba complicado, pero el Gran Premio de España ha estado a la altura.

De hecho, incluso con la carrera ya terminada el show continuó con el intercambio de declaraciones entre Fernando Alonso y Carlos Sainz, quienes estuvieron a punto de protagonizar una carrera dramática para los aficionados españoles.

"Afortunadamente estoy sano y salvo también, que por un momento pensé que igual no lo estaba. A 340 km/h prefiero que nadie me encierre contra el muro, prefiero estar vivo al final de la carrera", explicó el asturiano después de que Sainz justificara su sanción de 5 segundos tras el toque con el Aston Martin por la radio que abrió Alonso.

MadRing debuta a lo grande en el Gran Premio de España.

Polémica aparte, la opinión de los pilotos, los equipos y los aficionados sobre el trazado madrileño es, generalmente, muy positiva. La configuración de la pista convence.

"Es uno de los mejores Grandes Premios del calendario en su primera edición" Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin F1, habló en exclusiva con EL ESPAÑOL unas horas antes de la carrera y analizó en detalle un circuito que le ha dejado muy sorprendido.

"A nivel estético me esperaba un MadRing más inacabado y hay que felicitar a todos los promotores, organizadores y toda la gente que ha contribuido a ello. Como español, es para sentirse orgulloso del Gran Premio que han creado", continuó.

"Es uno de los mejores Grandes Premios del calendario en su primera edición. El asfalto es una alfombra, es espectacular. Lo que más me ha sorprendido no es el circuito en sí, es que todo lo que envuelve al circuito está precioso", comenzó exponiendo.

"La gente habla de La Monumental, pero técnicamente el circuito es dificilísimo. A los pilotos les encanta. Las instalaciones están muy bien cuidadas y muy bien pensadas. A la gente le gusta quejarse: '¡Es que hay que andar mucho!'. Si ese es el único problema es que es un éxito absoluto", cerró.

En busca de la perfección

Los pilotos también se mostraron durante el fin de semana muy contentos con un trazado que, al fin y al cabo, supone un auténtico desafío, un reto para ellos debido a su dificultad. Sin embargo, en un circuito que al fin y al cabo acaba de nacer, hay ajustes para hacerlo aún más impresionante.

Antonelli apuntó el sábado: "Algunas curvas y algunas frenadas son muy difíciles, cuando frenas en apoyo mientras giras. Es divertida, pero hay curvas que se pueden retocar para que la experiencia sea aún mejor y ayudar a las carreras".

Norris terminó conforme, aunque señaló puntos que mejorarían las carreras: "La pista tiene mucho carácter. Diferencias de altitud, curvas con inclinación positiva o negativa (cámber), creo que está bien y es diferente. Si adelantar es difícil, algunas curvas se pueden retocar para que las carreras sean mejores. Tiene mucho potencial, pero algunas cosas deben mejorarse".

Verstappen, por su parte, señaló aciertos y errores: "Me gusta el agarre, han hecho un buen trabajo con el asfalto, aunque en algunas zonas está bacheada. En las curvas no se puede adelantar [...] Así que en cuanto a diseño de la pista, puede ser mejor".

En cualquier caso, estos tres pilotos y la gran mayoría del paddock puntualizan detalles menores en un despliegue logístico inmenso, y en un circuito que no existía hace año y medio. Incluso el cuatro veces campeón del mundo lo reconoce, aunque invita a estudiar en el medio plazo algunos retoques, por ejemplo en la curva 5, para facilitar los adelantamientos.

"El evento está bastante bien y han hecho un gran trabajo. Con lo rápido que compartieron la información de la pista para el simulador, todo eso ha estado bastante bien. Pero para tener mejores carreras y adelantamientos, algunas curvas tienen que cambiarse", explicó el neerlandés.

Algo más que una carrera

Una de las bases sobre la que se trabajó para este Gran Premio fue que el público no limitara su visita a ver los monoplazas, sino que pudieran permanecer durante toda la jornada en el recinto: "Hay restaurantes de todo, exhibiciones, todo lo que uno puede imaginar para pasar el día", ha explicado en varias ocasiones Luis García Abad, director general del Gran Premio de Madrid.

A tenor de los comentarios de los aficionados que preguntó EL ESPAÑOL, la nota del examen ha sido un sobresaliente. Para TheGrefg, uno de los streamers y youtubers más importantes de España, calificó MadRing como "un circuito espectacular. Tuve la oportunidad de darle una vuelta en bici y el circuito es jodido, es peligroso, es divertido como dicen los pilotos y al mínimo error el muro te lo comes. También ha venido muchísima gente y es espectacular. Muy buen ambiente".

"La experiencia ha sido maravillosa. Se nota que está muy bien organizado. Para ser la primera vez lo han hecho muy bien"; "nos encanta MadRing. Nos parece que está genial organizado. El circuito es espectacular. Fantástico", fueron algunos de los comentarios que los aficionados trasladaron a este medio.

Gran Premio de España de Fórmula 1. Reuters

El Gran Premio de España de 2026 ha encajado a la perfección con la Fórmula 1 que Liberty Media imaginaba cuando tomó el control comercial del campeonato hace una década.

Un país con tradición y una afición consolidada, una ubicación próxima a Madrid y al aeropuerto, unas instalaciones preparadas para un acontecimiento de esta dimensión -con capacidad para 120.000 espectadores diarios y cerca de 20.000 plazas de hospitality- y una logística que funciona con solvencia. Todo ello alrededor de un circuito de primer nivel.

El Madring ha superado con buena nota su puesta de largo. El gigantesco paddock está a la altura de las necesidades de la Fórmula 1, aunque sus dimensiones también hacen que la sensación de masificación sea menor de lo esperado.

45 años después, la categoría reina del automovilismo ha vuelto a dar la bienvenida al trazado capitalino. Con contrato hasta mínimo 2035, el matrimonio entre el Gran Premio de España y la Fórmula 1 no ha hecho nada más que comenzar.