GP de España de F1 Madrid, en directo | Resultados de la carrera, ganador y clasificación F1 2026 en el Madring: Antonelli 1º, Alonso 17º, Sainz 19º
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🔴 ÚLTIMA HORA - GP de España de F1 Madrid
17:15 - Kimi Antonelli se ha proclamado vencedor del primer GP de España de F1 en el Madring. Fernando Alonso ha terminado 17º y Carlos Sainz, 19º, en una carrera complicada para los dos pilotos españoles.
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Resultado Carrera GP de España F1 Madrid | Alonso termina 17º
Fernando Alonso acaba en la 17ª posición después de una carrera muy complicada. El asturiano perdió mucho tiempo tras el toque con Sainz y los daños sufridos en su Aston Martin.
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Resultado Carrera GP de España F1 Madrid | Alonso y Sainz se tocan
Fernando Alonso y Carlos Sainz protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la carrera. El Aston Martin intentó adelantar al Williams en la vuelta 14, pero ambos se tocaron y Alonso terminó con daños en el alerón delantero.
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Resultado Carrera GP de España F1 Madrid | Norris pierde la carrera con la estrategia
Lando Norris llegó a liderar la carrera, pero el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Lance Stroll cambió por completo el escenario. El británico perdió terreno con una parada desfavorable y terminó tercero.
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Resultado Carrera GP de España F1 Madrid | Antonelli conquista el Madring
Kimi Antonelli se lleva la victoria en el primer Gran Premio de España disputado en el Madring. El piloto de Mercedes se impone por delante de Max Verstappen y Lando Norris y refuerza su liderato del Mundial.
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Carrera F1 Madrid en directo | Sin demasiados accidentes
La primera carrera de la historia en Madrid no ha tenido banderas rojas. Tan solo se ha sacado un Virtual Safety Car tras el abandono de Stroll, pero no ha habido ningún incidente más reseñable.
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Carrera F1 Madrid en directo | ¡VICTORIA DE ANTONELLI!
¡Bandera a cuadros! ¡Victoria de Kimi Antonelli en MadRing! Golpe sobre la mesa del piloto italiano de Mercedes que le da otro mordisco al Mundial. Octava victoria de la temporada para él.
Max Verstappen acaba en segundo lugar y Norris cierra el podio. Leclerc es cuarto y Russell quinto. Alonso finaliza 17º
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Carrera F1 Madrid en directo | ¡Última vuelta!
(57/57) ¡Llegamos a la última vuelta del Gran Premio de Madrid. Antonelli va a volver a subirse a lo más alto del podio. Verstappen va a ser segundo y Norris cerrará el podio. No ha podido remontar Leclerc con los blandos.
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Carrera F1 Madrid en directo | Norris aprieta
(52/57) Lando Norris aprieta a Max Verstappen en la lucha por la segunda plaza. El británico está a menos de un segundo del neerlandés que ya se centra en defender la segunda posición y no en la victoria. Todo encaminado para que gane Antonelli.
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Carrera F1 Madrid en directo | Antonelli lidera
(49/57) Para Charles Leclerc para poner blandos y Antonelli se pone primero. El italiano le saca ocho décimas a Verstappen. Se viene una bonita lucha por el triunfo.
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Carrera F1 Madrid en directo | Sainz, eliminado
(48/57) Carlos Sainz dice adiós al Gran Premio de Madrid. Ha tenido muchos problemas el español a lo largo de todo el fin de semana y su estreno en Madrid acaba de forma amarga.
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Carrera F1 Madrid en directo | Nos acercamos al final
Llegamos a las últimas 15 vueltas. Leclerc está perdiendo su renta. Cada vez hay menos gestión de neumáticos y el monesgasco va a tener que parar en boxes. Únicamente un gran stin con el blando le puede salvar.
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Carrera F1 Madrid en directo | Norris roza el muro
(38/57) A punto de tener un disgusto Lando Norris. Ha rozado el muro el piloto inglés. Leclerc lidera sin problemas, pero va a tener que parar en boxes. Antonelli está al acecho.
Por parte de los españoles, Alonso ya ha sido doblado una vez y Sainz dos.
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Carrera F1 Madrid en directo | Calma en MadRing
(35/57) Momentos sin demasiados adelantamientos a la espera de la nueva tanda de paradas en boxes. El neumático nuevo podría llegar hasta el final y muchos pilotos se están planteando esa estrategia.
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Carrera F1 Madrid en directo | Mal día para los españoles
(26/57) Jornada aciaga para Carlos Sainz y Fernando Alonso. El asturiano es 18º, antepenúltimo, y Sainz ocupa la última posición (20º).
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Carrera F1 Madrid en directo | Leclerc se mantiene firme
(23/57) Charles Leclerc se mantiene primero con una ventaja de 3 segnudos sobre Antonelli. Poco a poco está cogiendo colchón el piloto de Ferrari. Verstappen es tercero y Russell, que viene con neumático medio, es cuarto.
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Carrera F1 Madrid en directo | 5 segundos de sanción para Sainz
(20/57) Llega el castigo para Sainz. Sancionado con 5 segundos cuando haga su parada tras el lance con Fernando Alonso en el que ha quedado dañado su alerón delantero.
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Carrera F1 Madrid en directo | ¡Desastre para Norris!
(16/57) ¡Desastre para McLaren! Norris ha caído de la primera a la quinta posición. Paró tarde, justo cuando ya se había ido el Virtual Safety Car y ha perdido mucho tiempo. Además, la parada ha sido un desastre. Leclerc lidera ahora mismo la carrera.
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Carrera F1 Madrid en directo | ¡Abandona Stroll!
(15/57) Seguimos con los abandonos. Esta vez es Lance Stroll que también ha tenido problemas con los frenos y se ha ido recto a una escapatoria. Virtual Safety Car en pista ahora mismo muchos pilotos aprovechan para hacer su primera parada en boxes.
Fernando Alonso también para en boxes y le cambian el alerón delantero.
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Carrera F1 Madrid en directo | ¡Toque entre Alonso y Sainz!
(13/57) ¡Se tocan Alonso y Sainz! El asturiano se preparaba para adelantar al madrileño, pero no le ha dejado hueco y se han tocado. Se ha dañado el coche de Alonso que se ha quejado de su compatriota por la radio.
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Carrera F1 Madrid en directo | Dominio de Norris
(11/57) No está teniendo rival de momento Lando Norris. El británico le saca más de 5 segundos a Antonelli. Está volando sobre el asfalto de MadRing el de McLaren. Verstappen, que va con blandos, es tercero.