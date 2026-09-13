Fórmula 1 Madrid hoy, en directo | Horario, dónde ver la carrera del GP de España de F1 en Madring y resultado de Alonso y Sainz
Sigue en vivo y en directo el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid: toda la última hora
Carlos Sainz, piloto de F1: "Con 10 años le dije a mi padre 'quiero ser como Fernando Alonso algún día'"
Fernando Alonso: "Mi padre me ha inculcado unos valores y una educación. Yo sabía valorar lo que tenía"
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GP Madrid F1 en directo | ¡Suena el himno de España!
Con el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía debajo del semáforo, suena el himno de España en el circuito de MadRing. ¡Madrid está ya listo para volver a acoger una carrera de F1 varias décadas después!
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GP Madrid F1 en directo | El rey Felipe VI, presente en MadRing
Pasarela de celebrities con los coches ya en sus sitios de parrilla y a punto de salir los pilotos de sus boxes. Vemos al rey Felipe VI junto a las princesa Leonor y a la infanta Sofía. También a Vinicius Jr. y a Jude Bellingham, ambos futbolistas del Real Madrid.
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GP Madrid F1 | Media hora para arrancar la carrera
A media hora de comenzar la carrera en el circuito de MadRing, comienza el movimiento en la parrilla de salida. Primero un espectáculo a ritmo de flamenco para dar la bienvenida a la F1.
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Carrera F1 en Madrid en directo | Un repaso a la parrilla de hoy
Este es el orden de salida de la carrera de F1 de hoy en el Madring. Lando Norris defenderá la pole con el líder del mundial justo detrás.
Los pilotos españoles se quedaron a las puertas de la Q2 y saldrán 17º y 18º. No obstante, Carlos Sainz saldrá 20º fruto de una sanción de tres posiciones.
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GP Madrid F1 en directo | Straight Mode: velocidad extrema en las rectas
Veremos el Straight Mode en pleno funcionamiento hoy en MADRING. Esta configuración aerodinámica activa mueve los alerones delantero y trasero en las rectas para reducir la resistencia al aire.
Gracias a este sistema, los monoplazas de Fórmula 1 podrán volar a más de 340 km/h antes de las fuertes frenadas del Gran Premio de España.
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GP Madrid F1 en directo | Lewis Hamilton, cuarto y buscando el podio
Desde la cuarta posición, Lewis Hamilton intentará exprimir al máximo su Ferrari SF-26. El heptacampeón británico siempre tiene un as en la manga en ritmo de carrera.
Si logra gestionar bien los neumáticos en el exigente asfalto de IFEMA y Valdebebas, será un claro candidato a pisar el podio del Gran Premio de España.
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Carrera F1 Madrid en directo | ¡Una hora para el arranque del GP!
Menos de una hora para que empiecen a rugir los motores de los F1 en el Madring. Lando Norris saldrá primero con el líder del mundial, Kimi Antonelli, justo detrás.
Carlos Sainz y Fernando Alonso partirán desde la 20ª y 17ª plaza, respectivamente.
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GP Madrid F1 en directo | Max Verstappen y el reto de remontar desde el tercer puesto
El tricampeón Max Verstappen parte tercero con su monoplaza de Red Bull Racing.
Nunca se puede descartar al piloto neerlandés, cuya agresividad en las salidas de la Fórmula 1 es legendaria.
Verstappen intentará aprovechar el rebufo de Lando Norris y Kimi Antonelli en la recta principal de MADRING para asestar el primer golpe de la jornada.
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Carrera F1 en Madrid en directo | La primera pole en el Madring
Así fue la vuelta rápida de Lando Norris que le servirá para salir primero en la carrera de F1 de hoy en Madrid.
An absolute flyer from Lando Norris in Q3! 👏— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
He secures the first @pirellisport Pole Position at the MADRING circuit 🔐#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mbFUkpEIya
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GP Madrid F1 en directo | Lando Norris defiende la pole position
Tras una clasificación de infarto, Lando Norris arranca hoy desde la primera posición con su McLaren.
El británico, que ya ganó esta temporada en circuitos como Hungría y Zandvoort, busca consolidar su dominio en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
La presión será máxima al llegar a la primera frenada del circuito MADRING.
"That might be my best one" 🙌— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Lando Norris clinches his third pole in four races 😮💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/69vVPYzm6l
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GP Madrid F1 en directo | El Overtake Mode, clave para los adelantamientos
Sin el clásico DRS, los pilotos dependen hoy del nuevo Overtake Mode. Lando Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen dispondrán de una recarga extra de +0,5 MJ de energía eléctrica para intentar los adelantamientos.
Este perfil de potencia se activará en las rectas de MADRING cuando rueden a menos de un segundo del coche de delante.
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GP Madrid F1 | El desfile de pilotos desata la locura
Empieza el tradicional Drivers' Parade o desfile de pilotos. Los héroes de la Fórmula 1 saludan a los más de 115.000 aficionados que abarrotan hoy las gradas de MADRING.
La afición madrileña vuelca su pasión en este regreso histórico del Gran Premio de España a la capital tras más de 40 años de ausencia.
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GP Madrid F1 | Coches más pequeños y ligeros para mayor agilidad
Los vehículos que hoy compiten en el Gran Premio de España de Fórmula 1 pesan solo 768 kg, 32 kg menos que en temporadas pasadas, gracias a la eliminación del MGU-H.
Esta agilidad extra permitirá a pilotos como Lewis Hamilton maniobrar de forma mucho más agresiva en las chicanes y zonas reviradas de IFEMA.
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GP Madrid F1 | Vigilancia aérea de la DGT para la salida
Atención a la hora de salida del recinto tras la carrera. La DGT ha anunciado que su Unidad de Medios Aéreos vigilará desde el aire los accesos entre las 17:00 y las 20:00 horas.
Se recomienda mucha paciencia para abandonar los aparcamientos de Valdebebas y seguir dando prioridad al transporte público en esta jornada histórica.
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F1 Madrid | Vía libre para la carrera de F1
Terminada la F3 y la F2, el Madring se centra desde ya en la categoría reina. a partir de las 13h empieza la ceremonia de presentación de los pilotos y de inauguración del Gran Premio.
La carrera se iniciará a las 15:00 con Lando Norris en la pole.
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F1 Madrid | ¡Final! Beganovic se lleva la victoria en F2
Alex Dunne no ha podido con el piloto sueco y se tendrá que conformar con la segunda plaza. Miyata cierra el podio. El español Mari Boya termina 11º.
DINO SECURES THE W! 🏆🇸🇪— Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026
Beganovic secures a dominant victory in the first Madrid Feature Race! ✨#F2 #SpanishGP | @insideFDA pic.twitter.com/flQtrLxUSy
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F1 Madrid en directo | La carrera de F2 se decidirá en los siguientes 5 minutos
Estábamos llegando al final de la carrera, pero se ha activado el límite de tiempo. Así, la prueba terminará en los próximos 5 minutos.
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F1 Madrid en directo | Se desploman los neumáticos de Mari Boya
La estrategia era arriesgada y se está empezando a evidenciar.
El español ha perdido tres posiciones en apenas unas curvas tras una defensa titánica ante Rafael Camara. Boya está 12º a falta de 7 vueltas para ver la bandera de cuadros.
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F1 Madrid en directo | Se relanza la carrera por segunda vez
Beganovic al frente. 10 vueltas para el final.
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GP Madrid F1 en directo | Segundo coche de seguridad desplegado
Un nuevo choque entre Goethe y Camara obligan a sacar otra vez el coche de seguridad. Mari Boya ya es noveno.
Por arriba todo sigue igual: lidera Beganovic seguido por Alex Dunne y Miyata.