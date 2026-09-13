Fórmula 1 Madrid hoy, en directo | Horario, dónde ver la carrera del GP de España de F1 en Madring y resultado de Alonso y Sainz

Este es el orden de salida de la carrera de F1 de hoy en el Madring. Lando Norris defenderá la pole con el líder del mundial justo detrás.

Los pilotos españoles se quedaron a las puertas de la Q2 y saldrán 17º y 18º. No obstante, Carlos Sainz saldrá 20º fruto de una sanción de tres posiciones.