Fórmula 1 Madrid hoy, en directo | GP de España de F1 en Madring y resultado de Alonso y Sainz: ¡Comienza la carrera!

Carlos Sainz, piloto de F1: "Con 10 años le dije a mi padre 'quiero ser como Fernando Alonso algún día'"

Fernando Alonso: "Mi padre me ha inculcado unos valores y una educación. Yo sabía valorar lo que tenía"

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15:00 — Comienza la carrera.

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La carrera comenzará a las 15:00 horas y podrá seguirse en España a través de Dazn y Telecinco. También podrás seguirla minuto a minuto en este directo de EL ESPAÑOL.