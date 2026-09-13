F1 Madrid hoy, en directo: carrera del GP de España en Madring, Alonso y Sainz, horario, parrilla y última hora

F1 hoy, GP de España en Madrid: carrera en directo

La Fórmula 1 disputa este domingo 13 de septiembre el primer Gran Premio de España en el Madring, el nuevo circuito de Madrid. Sigue en directo toda la carrera, desde los minutos previos a la salida hasta la bandera a cuadros, con las posiciones, adelantamientos, paradas en boxes, incidentes, estrategias y resultados de Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de pilotos.

La carrera comenzará a las 15:00 horas y estará precedida por el desfile de pilotos, previsto a las 13:00. Fernando Alonso y Carlos Sainz afrontan en casa el primer GP de F1 disputado en Madrid. El Madring acoge una carrera de 57 vueltas en un circuito de 5,416 kilómetros y 22 curvas, en el que los adelantamientos pueden ser especialmente complicados.

🔴 AHORA MISMO

7:00 — Todo preparado en Madrid para el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Madring. La carrera comenzará a las 15:00 horas. Consulta aquí la parrilla de salida, las posiciones de Alonso y Sainz y toda la última hora antes de la salida.

Parrilla de salida del GP de Madrid de F1

1. Lando Norris

2. Kimi Antonelli

3. Max Verstappen

4. Lewis Hamilton

5. Charles Leclerc

6. George Russell

7. Oscar Piastri

8. Liam Lawson

9. Franco Colapinto

10. Arvid Lindblad

11. Nico Hulkenberg

12. Gabriel Bortoleto

13. Esteban Ocon

14. Pierre Gasly

15. Yuki Tsunoda

16. Alex Albon

17. Carlos Sainz

18. Fernando Alonso

19. Sergio Perez

20. Valtteri Bottas

21. Oliver Bearman

22. Lance Stroll

🕒 Horario del GP de España de F1 en Madrid

09:45 — Carrera de F3

11:25 — Carrera de F2

13:00 — Desfile de pilotos de F1

15:00 — Carrera del GP de España de F1

📺 Dónde ver el GP de Madrid de F1

La carrera del GP de España de Fórmula 1 en Madrid comenzará a las 15:00 horas. En España, la retransmisión podrá seguirse a través de Dazn y Telecinco. También se podrá seguir la carrera minuto a minuto en este directo de EL ESPAÑOL.

🔴 Última hora del GP de Madrid de F1, en directo