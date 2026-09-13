F1 Madrid hoy, en directo: carrera del GP de España en Madring, Alonso y Sainz, horario, parrilla y última hora
Sigue en directo la carrera del GP de España de F1 en Madrid, con la parrilla, todas las vueltas, resultados, posiciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz y toda la última hora desde el Madring.
F1 hoy, GP de España en Madrid: carrera en directo
La Fórmula 1 disputa este domingo 13 de septiembre el primer Gran Premio de España en el Madring, el nuevo circuito de Madrid. Sigue en directo toda la carrera, desde los minutos previos a la salida hasta la bandera a cuadros, con las posiciones, adelantamientos, paradas en boxes, incidentes, estrategias y resultados de Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de pilotos.
La carrera comenzará a las 15:00 horas y estará precedida por el desfile de pilotos, previsto a las 13:00. Fernando Alonso y Carlos Sainz afrontan en casa el primer GP de F1 disputado en Madrid. El Madring acoge una carrera de 57 vueltas en un circuito de 5,416 kilómetros y 22 curvas, en el que los adelantamientos pueden ser especialmente complicados.
🔴 AHORA MISMO
7:00 — Todo preparado en Madrid para el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Madring. La carrera comenzará a las 15:00 horas. Consulta aquí la parrilla de salida, las posiciones de Alonso y Sainz y toda la última hora antes de la salida.
Parrilla de salida del GP de Madrid de F1
1. Lando Norris
2. Kimi Antonelli
3. Max Verstappen
4. Lewis Hamilton
5. Charles Leclerc
6. George Russell
7. Oscar Piastri
8. Liam Lawson
9. Franco Colapinto
10. Arvid Lindblad
11. Nico Hulkenberg
12. Gabriel Bortoleto
13. Esteban Ocon
14. Pierre Gasly
15. Yuki Tsunoda
16. Alex Albon
17. Carlos Sainz
18. Fernando Alonso
19. Sergio Perez
20. Valtteri Bottas
21. Oliver Bearman
22. Lance Stroll
🕒 Horario del GP de España de F1 en Madrid
09:45 — Carrera de F3
11:25 — Carrera de F2
13:00 — Desfile de pilotos de F1
15:00 — Carrera del GP de España de F1
📺 Dónde ver el GP de Madrid de F1
La carrera del GP de España de Fórmula 1 en Madrid comenzará a las 15:00 horas. En España, la retransmisión podrá seguirse a través de Dazn y Telecinco. También se podrá seguir la carrera minuto a minuto en este directo de EL ESPAÑOL.
🔴 Última hora del GP de Madrid de F1, en directo
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GP Madrid F1 en directo | Repaso al espectacular circuito de MADRING
El trazado de MADRING se presenta como un reto formidable de 5,416 kilómetros.
Cuenta con 22 curvas (10 a la izquierda y 12 a la derecha) y tramos híbridos que mezclan instalaciones permanentes con vías públicas.
Hoy, durante la carrera en directo, veremos a los monoplazas de la Fórmula 1 superar los 340 km/h en sus rectas de alta velocidad.
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Carrera F1 en Madrid en directo | Gran arranque con la F3 Feature Race
La mañana comenzará fuerte con la carrera principal de Fórmula 3, que tendrá lugar a las 09:45 horas sobre 19 vueltas.
Las jóvenes promesas desafían el circuito de MADRING, sirviendo de inmejorable telonero para la categoría reina.
Este campeonato sigue consolidándose como la plataforma ideal de la FIA para dar el salto a la Fórmula 1.
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GP Madrid F1 en directo | El metro, la mejor vía para llegar a MADRING
Para sortear la corona interior de tráfico restringido, los expertos de EasyPark aconsejan el transporte público.
Aparcar cerca del Santiago Bernabéu (Orense 34 o Padre Damián) y tomar la Línea 8 en Nuevos Ministerios es la estrategia ganadora.
Esta línea ha incrementado su capacidad un 50%, garantizando un flujo constante de aficionados hacia la estación de Feria de Madrid.
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GP Madrid F1 en directo | Alerta de la DGT para los conductores
La DGT recuerda que este Gran Premio de España es un Evento de Alta Afectación al Tráfico.
Si no asistes a la carrera, evita las zonas de IFEMA y usa la M-50 para sortear las retenciones previstas en el tramo de la M-40 (A-1 a A-3).
La Guardia Civil mantiene el despliegue para garantizar la seguridad durante toda la jornada de la Fórmula 1.
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GP Madrid F1 en directo | Bienvenidos a la gran carrera dominical
¡Muy buenas a todos los lectores de EL ESPAÑOL! Bienvenidos a la carrera en directo de la primera edición del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026.
Hoy el asfalto del circuito MADRING de IFEMA y Valdebebas dictará sentencia tras la increíble pole lograda ayer por Lando Norris.
Acompañadnos para vivir las 57 vueltas más esperadas del año en la capital.