Lewis Hamilton ya sabe cómo se las gasta el circuito de MadRing: se va directo contra el muro, rompe el alerón y bandera roja

La última sesión de entrenamientos libres antes de la qualy también ha tenido su bandera roja. Lewis Hamilton, que el viernes fue el piloto que más arriesgó apurando los muros al máximo, se fue directo contra las protecciones y rompió el alerón de su SF-26.

El británico se estrelló contra el muro de la curva 22 y dañó el morro de su Ferrari. Pudo retomar la marcha e intentó llegar a boxes, desobedeciendo en una primera instancia las instrucciones de su ingeniero, pero parte de su alerón delantero se había quedado encajado en el bajo de su coche y le acabó provocando un pinchazo en el neumático delantero derecho. El siete veces campeón del mundo tuvo que dejar su monoplaza en la curva 14.

Se pasó de frenada Hamilton y se fue directo contra las protecciones, obligando a los comisarios a su rápido reparación mientras el crono seguía.