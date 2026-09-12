Fórmula 1 en Madrid, hoy en directo | Última hora de la clasificación del GP de F1 en MadRing, libres y resultados de Alonso y Sainz
El Gran Premio de España se disputa del 11 al 13 de septiembre y supone el regreso de la F1 a Madrid después de la última carrera en el Jarama.
Más información: Llega MadRing: el estreno del circuito híbrido de F1 de Madrid con 5,47 kms, 22 curvas y hasta 340 km/h de velocidad punta.
La Fórmula 1 vuelve a Madrid durante este fin de semana. Este sábado 12 de septiembre será uno de los días clave del fin de semana. La jornada comenzará con el entrenamiento libre de Fórmula 1 a las 12:30, antes de que llegue la gran batalla por la pole.
La clasificación arrancará a las 16:00 horas y determinará el orden de salida para el primer Gran Premio de F1 celebrado en MadRing. El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid será el domingo 13 a partir de las 15:00 horas.
Dónde ver el Gran Premio de España de F1 en directo y gratis
El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se podrá seguir en España de forma íntegra, en directo y totalmente gratis gracias a un acuerdo conjunto entre Mediaset y DAZN.
De esta forma, podrá verse a través de la televisión en abierto (TDT - Mediaset) en dos canales dependiendo de la sesión:
- Entrenamientos libres (viernes y sábado): Se emitirán a través de Be Mad.
- Clasificación (sábado) y Carrera (domingo): Se retransmitirán en el canal principal, Telecinco.
En streaming se podrá seguir de a través de la app y web de DAZN. La plataforma de deportes abrirá su señal sin coste para este Gran Premio. Para verlo, solo tienes que descargar su aplicación (disponible en móviles, tablets y Smart TVs) o entrar en su página web y crear una cuenta gratuita con un correo electrónico y contraseña.
No es necesario pagar ninguna cuota ni tener contratado el Plan Motor o el Plan Premium. Toda la programación de los canales de Mediaset también estará disponible para verse online y en directo a través de su propia plataforma de streaming, Mediaset Infinity.
¿Qué cortes de tráfico afectarán a Madrid por la Fórmula 1?
Madrid tendrá diferentes vías afectadas: Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral y varias glorietas de la zona, como las de Vía de Dublín, Francisco Umbral, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio.
También habrá cambios importantes en la avenida de Alejandro de la Sota.
La situación también puede complicarse en los grandes accesos a la zona. La M-11 y la M-40 podrán registrar cortes puntuales y episodios importantes de congestión, especialmente en las horas de mayor afluencia.
Madrid también tiene planificados desvíos en la avenida de Logroño, avenida de las Fuerzas Armadas, M-12, R-2, avenida Manuel Fraga y los accesos a Valdebebas e IFEMA.
Algunas se mantendrán hasta el lunes 14, coincidiendo con el dispositivo especial por el Gran Premio.
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GP Madrid F1 en directo | Fernando Alonso busca optimizar el chasis de Aston Martin
Fernando Alonso y la escudería Aston Martin Aramco F1 Team continúan trabajando en el desarrollo del chasis AMR26 alimentado por la unidad de potencia Honda.
El bicampeón asturiano acumula 3 puntos en el mundial de pilotos.
Alonso busca exprimir el agarre mecánico en los tramos revirados para pelear por entrar en la Q3 durante la clasificación oficial.
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Fórmula1 en Madrid en directo | Monoplazas de 2026: Más compactos, ligeros y ágiles
Las nuevas normativas han logrado reducir el peso mínimo reglamentario de los monoplazas a 768 kg.
Tras la supresión del MGU-H y la reducción de las dimensiones del chasis y la anchura de los neumáticos Pirelli, los pilotos afirman sentir coches mucho más ágiles.
Esta característica facilita los trazados de precisión en las 22 curvas del diseño híbrido de MADRING.
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Fórmula1 en Madrid en directo | Sábado de clasificación en Madrid
Todo preparado en el MadRing para vivir un sábado de clasificación espectacular. Esta tendrá lugar a las 16:00 y estará precedida por la última sesión de entrenamientos libres, prevista para las 12:30.
Madrid Friday ✅✨— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
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GP Madrid F1 en directo | Overtake Mode: El nuevo concepto para adelantar
La nueva reglamentación técnica ha reemplazado el clásico DRS por el denominado Overtake Mode.
Este mecanismo entrega al piloto una recarga adicional de +0,5 MJ de energía eléctrica, permitiendo mantener la potencia máxima durante más tiempo en recta.
Su activación dependerá de la recarga previa lograda mediante la frenada regenerativa del MGU-K en los virajes lentos del circuito madrileño.
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GP Madrid F1 en directo | Straight Mode: La aerodinámica activa del reglamento 2026
En las largas rectas de MADRING, donde los monoplazas alcanzan velocidades superiores a los 340 km/h, entra en juego el novedoso Straight Mode.
Esta configuración aerodinámica activa sustituye al sistema tradicional reduciendo el drag.
Para ello, se desplazan simultáneamente los elementos superiores del alerón delantero y del alerón trasero, optimizando la eficiencia durante las fases de alta velocidad.
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GP Madrid F1 en directo | El reto de la curva peraltada La Monumental
Uno de los mayores atractivos del trazado es la curva 12, denominada La Monumental.
Esta sección destaca por convertirse en la curva peraltada más larga del calendario oficial del Campeonato Mundial de F1.
Los pilotos deben gestionar con precisión la inclinación y la velocidad de paso para enlazar de manera óptima las aceleraciones hacia el siguiente sector del trazado.
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GP Madrid F1 en directo | Plan de movilidad y accesos a los aparcamientos P1 a P6
Quienes dispongan de reserva de aparcamiento deben seguir los itinerarios designados por la organización.
Los recintos P1, P2 y P3 tienen su acceso desde el este a través de la salida 7A de la M-11, mientras que el P6 recibe vehículos exclusivamente desde el norte por la calle Julio Cano Lasso.
En total, se han habilitado 11.854 reservas para automóviles y 1.000 para motocicletas.
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GP Madrid F1 en directo | El truco para aparcar sin atascos según EasyPark
Para evitar la corona interior de tráfico restringido en MADRING, los especialistas de EasyPark recomiendan estacionar lejos del recinto.
Puntos bien comunicados como Nuevos Ministerios o las proximidades del Santiago Bernabéu (aparcamientos en Orense 34 o Padre Damián) permiten dejar el vehículo rápido.
Desde allí, la Línea 8 de Metro conecta de forma directa con la estación Feria de Madrid.
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GP Madrid F1 en directo | Alerta de tráfico de la DGT en el arco de la M-40
La Dirección General de Tráfico (DGT) considera esta cita un evento de alta afectación al tráfico.
Se registran retenciones importantes en la M-40, en el tramo comprendido entre la A-1 y la A-3, debido a la afluencia de 345.000 asistentes.
La DGT aconseja a los conductores que no vayan al circuito utilizar la M-50 como ruta alternativa para bordear la zona afectada.
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GP Madrid F1 en directo | Bienvenida al sábado de clasificación en MADRING
¡Bienvenidos al directo de EL ESPAÑOL! Hoy asistimos a un sábado de clasificación histórico en la primera edición del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026.
El nuevo circuito MADRING, ubicado en el entorno de IFEMA y Valdebebas, busca definir la parrilla de salida. Acompañadnos durante todo el día para seguir los entrenamientos libres 3 (FP3) y la lucha final por la pole position.