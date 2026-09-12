Fórmula 1 en Madrid, hoy en directo | Bandera roja en el Madring: accidente de Lewis Hamilton en los libres 3
Arrancan los libres 3 del Gran Premio de F1 en Madrid. La clasificación comenzará a las 16:00.
Más información: Llega MadRing: el estreno del circuito híbrido de F1 de Madrid con 5,47 kms, 22 curvas y hasta 340 km/h de velocidad punta.
Bandera roja en pista tras el accidente de Lewis Hamilton. La tercera sesión de entrenamientos libres, suspendida mientras se reparan las barreras tech pro.
La Fórmula 1 vuelve a Madrid durante este fin de semana. Este sábado 12 de septiembre será uno de los días clave del fin de semana. La jornada comenzará con el entrenamiento libre de Fórmula 1 a las 12:30, antes de que llegue la gran batalla por la pole.
La clasificación arrancará a las 16:00 horas y determinará el orden de salida para el primer Gran Premio de F1 celebrado en el MadRing. El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid será el domingo 13 a partir de las 15:00 horas.
Dónde ver el Gran Premio de España de F1 en directo y gratis
El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se podrá seguir en España de forma íntegra, en directo y totalmente gratis gracias a un acuerdo conjunto entre Mediaset y DAZN.
De esta forma, podrá verse a través de la televisión en abierto (TDT - Mediaset) en dos canales dependiendo de la sesión:
- Entrenamientos libres (viernes y sábado): Se emitirán a través de Be Mad.
- Clasificación (sábado) y Carrera (domingo): Se retransmitirán en el canal principal, Telecinco.
En streaming se podrá seguir gratuitamente de a través de la app y web de DAZN. Para verlo, solo tienes que descargar su aplicación (disponible en móviles, tablets y Smart TVs) o entrar en su página web y crear una cuenta gratuita con un correo electrónico y contraseña.
No es necesario pagar ninguna cuota ni tener contratado el Plan Motor o el Plan Premium. Toda la programación de los canales de Mediaset también estará disponible para verse online y en directo a través de su propia plataforma de streaming, Mediaset Infinity.
¿Qué cortes de tráfico afectarán a Madrid por la Fórmula 1?
Madrid tendrá diferentes vías afectadas: Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral y varias glorietas de la zona, como las de Vía de Dublín, Francisco Umbral, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio.
También habrá cambios importantes en la avenida de Alejandro de la Sota.
La situación también puede complicarse en los grandes accesos a la zona. La M-11 y la M-40 podrán registrar cortes puntuales y episodios importantes de congestión, especialmente en las horas de mayor afluencia.
Madrid también tiene planificados desvíos en la avenida de Logroño, avenida de las Fuerzas Armadas, M-12, R-2, avenida Manuel Fraga y los accesos a Valdebebas e IFEMA. Algunas se mantendrán hasta el lunes 14, coincidiendo con el dispositivo especial por el Gran Premio.
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F1 en Madrid en directo | Se detiene el crono
Los comisarios han detenido el crono en poco menos de 16 minutos para que los equipos puedan realizar más pruebas antes de que finalice la sesión.
La bandera roja ha suspendido los últimos entrenamientos libres a raíz del accidente de Lewis Hamilton.
Ante el paso de los minutos, los jueces de competición han decidido no comprometer el trabajo de las escuderías de cara al resto del fin de semana.
Lewis Hamilton has now stopped his Ferrari further around the lap 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/9InGVaNk8M— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
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F1 en Madrid en directo | Menos de 20 minutos para el final de los libres
La bandera roja está a punto de terminarse en el Madring mientras la última sesión de los entrenamientos libres se acerca a su fin.
Ya solo quedan 18 minutos para que las escuderías puedan realizar sus pruebas antes del fuego real.
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F1 en Madrid en directo | El accidente de Hamilton
Así fue el choque del piloto británico contra una de las barreras tech pro del Madring.
Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Here is how the incident unfolded... 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC
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GP Madrid F1 en directo | ¡Bandera roja! ¡Hamilton contra los muros!
El piloto de Ferrari se ha ido de frente contra las barreras. Los comisarios muestran la bandera roja y se suspende la sesión. Para fortuna del británico, el monoplaza se estrelló contra unas tech pro.
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GP Madrid F1 en directo | Mercedes busca mantener su hegemonía con Antonelli y Russell
El equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team lidera la clasificación de constructores de la temporada 2026 con 468 puntos.
Su joven prodigio Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos con 267 puntos, rueda a un ritmo impresionante en MADRING.
Junto a su compañero George Russell, la escudería alemana parte como principal favorita para adjudicarse la pole position.
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Fórmula 1 en Madrid en directo | ¡Susto de Carlos Sainz!
El madrileño ha estado a punto de irse contra el muro tras un bloqueo de ruedas. Por fortuna, pudo detener su Williams a escasos centímetros de empotrar su alerón delantero contra los límites de la pista.
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Fórmula 1 en Madrid en directo | ¡Alonso ya rueda en el Madring!
El piloto asturiano es de los primeros en salir a pista en los libres 3. Lo hace con neumáticos blandos, seguramente para probar el desgaste en ritmo de carrera.
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GP Madrid F1 en directo | Gabriel Bortoleto, el primero en salir a pista
El piloto de Audi es el primero en rodar sobre el Madring este sábado. Pocos minutos después, su compañero, Nico Hulkenberg, también ha salido del box subido a su monoplaza.
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GP Madrid F1 en directo | Sin prisas en los boxes
Primeros minutos de la última sesión de entrenamientos. Todavía seguimos sin tener algún coche sobre el asfalto.
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Fórmula 1 en Madrid en directo | Arrancan los Entrenamientos Libres 3 (FP3)
¡Semáforo verde en el pit lane! Da comienzo la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3) del GP de Madrid de F1.
Las escuderías disponen de exactamente 60 minutos para terminar de ajustar los reglajes aerodinámicos y realizar ensayos de vuelta rápida antes de la sesión de clasificación de la tarde.
Los monoplazas empiezan a rodar sobre la pista de IFEMA-Valdebebas.
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Fórmula 1 en Madrid en directo | Almeida disfruta del MadRing
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dado una vuelta a la pista subido en el coche de seguridad.
"Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida", afirma en declaraciones a DAZN. "Toca disfrutarlo después de todo lo que hemos trabajado", ha concluido.
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Fórmula 1 en Madrid en directo | F1 Arcade: El epicentro para los aficionados en la capital
La efervescencia de la categoría reina se extiende más allá de los límites del circuito.
En la zona de Chamartín, el recién abierto espacio F1 Arcade reúne a multitud de aficionados que siguen la clasificación del GP de España.
Sus 71 simuladores de competición permiten a los seguidores sentir en primera persona los virajes del circuito de MADRING.
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GP Madrid F1 en directo | Dónde ver gratis la Fórmula 1 por TV y streaming
¿No quieres perderte nada de la acción en MADRING? Te recordamos dónde ver el Gran Premio de España de F1 de forma íntegra y gratis.
En televisión, Mediaset ofrece los entrenamientos libres en Be Mad, mientras que la clasificación y la carrera se emiten en Telecinco.
Si prefieres el streaming, DAZN abre su señal sin coste solo con registrarte en su app, y también puedes seguirlo vía Mediaset Infinity.
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GP Madrid F1 en directo | ¡Termina la sprint de F3!
Theophile Nael, de Campos Racing, se corona como el primer ganador de una carrera en el MadRing.
LAP 16 / 16 🏁— Formula 3 (@Formula3) September 12, 2026
THÉOPHILE NAËL WINS THE FIRST-EVER RACE AT THE MADRING!!! 👏👏👏
He DOMINATES the Sprint on the streets 👊#F3 #SpanishGP pic.twitter.com/QSrBxaEtel
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Fórmula 1 en Madrid en directo | La Monumental, una curva llamada a ser icónica
La Monumental está llamada a ser una de las curvas más icónicas del campeonato de Fórmula 1.
El giro número 12 del MadRing cuenta con una inclinación máxima del 24% y 547,82 metros de longitud.
Su complejidad técnica y belleza estética la convierten en uno de los principales atractivos de la nueva pista madrileña.
Can confirm, it's mental 😮💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/lvsUrhm73R— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
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Fórmula 1 en Madrid en directo | Sensaciones contrapuestas para Sainz
El piloto madrileño aseguró en X haber disfrutado mucho de la pista: "Es espectacular!".
"Por desgracia no parecemos muy competitivos por ahora, pero lo daremos todo para conseguir hacer un buen fin de semana", concluyó.
🇪🇸 Viernes hecho en Madrid! Día sin problemas ni incidentes. La pista es espectacular! Por desgracia no parecemos muy competitivos por ahora, pero lo daremos todo para conseguir hacer un buen fin de semana.— Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 11, 2026
👉https://t.co/HOf6vr3LHV
-#CarlosSainz pic.twitter.com/8GQNZz4xol
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GP Madrid F1 en directo | La F3 Sprint Race abre la acción matutina en pista
Las promesas del automovilismo han estrenado el asfalto madrileño a las 11:05h en la Carrera Sprint de Fórmula 3.
Los monoplazas, propulsados por el combustible 100% sostenible de Aramco, han rodado al límite en el trazado de 5,416 kilómetros.
Una primera toma de contacto indispensable para evaluar el nivel de adherencia en el circuito MADRING previa a los entrenamientos de la Fórmula 1.
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Fórmula 1 en Madrid en directo | Dispositivo de seguridad vial y vigilancia aérea en marcha
Durante la jornada, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene reforzada su presencia en todos los accesos viarios.
Asimismo, la Unidad de Medios Aéreos de la DGT realiza tareas de vigilancia desde el aire en los momentos de mayor movilidad.
Las administraciones coordinan las incidencias en directo desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOR).
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Fórmula 1 en Madrid en directo | Carlos Sainz acelera arropado por la afición en Williams
El piloto local Carlos Sainz disputa su primera sesión clasificatoria en casa al volante del monoplaza FW48 de Atlassian Williams Racing.
Acompañado por el rugido de la afición en las gradas de Valdebebas, el madrileño busca afinar los frenos de su coche con motor Mercedes.
El objetivo es asegurar una buena posición de salida para la carrera dominical.
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GP Madrid F1 en directo | Fernando Alonso busca optimizar el chasis de Aston Martin
Fernando Alonso y la escudería Aston Martin Aramco F1 Team continúan trabajando en el desarrollo del chasis AMR26 alimentado por la unidad de potencia Honda.
El bicampeón asturiano acumula 3 puntos en el mundial de pilotos.
Alonso busca exprimir el agarre mecánico en los tramos revirados para pelear por entrar en la Q3 durante la clasificación oficial.