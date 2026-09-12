Fórmula 1 en Madrid, hoy en directo | Bandera roja en el Madring: accidente de Lewis Hamilton en los libres 3

Bandera roja en pista tras el accidente de Lewis Hamilton. La tercera sesión de entrenamientos libres, suspendida mientras se reparan las barreras tech pro.

La Fórmula 1 vuelve a Madrid durante este fin de semana. Este sábado 12 de septiembre será uno de los días clave del fin de semana. La jornada comenzará con el entrenamiento libre de Fórmula 1 a las 12:30, antes de que llegue la gran batalla por la pole.

La clasificación arrancará a las 16:00 horas y determinará el orden de salida para el primer Gran Premio de F1 celebrado en el MadRing. El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid será el domingo 13 a partir de las 15:00 horas.

Dónde ver el Gran Premio de España de F1 en directo y gratis

El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se podrá seguir en España de forma íntegra, en directo y totalmente gratis gracias a un acuerdo conjunto entre Mediaset y DAZN.

De esta forma, podrá verse a través de la televisión en abierto (TDT - Mediaset) en dos canales dependiendo de la sesión:

- Entrenamientos libres (viernes y sábado): Se emitirán a través de Be Mad.

- Clasificación (sábado) y Carrera (domingo): Se retransmitirán en el canal principal, Telecinco.

En streaming se podrá seguir gratuitamente de a través de la app y web de DAZN. Para verlo, solo tienes que descargar su aplicación (disponible en móviles, tablets y Smart TVs) o entrar en su página web y crear una cuenta gratuita con un correo electrónico y contraseña.

No es necesario pagar ninguna cuota ni tener contratado el Plan Motor o el Plan Premium. Toda la programación de los canales de Mediaset también estará disponible para verse online y en directo a través de su propia plataforma de streaming, Mediaset Infinity.

¿Qué cortes de tráfico afectarán a Madrid por la Fórmula 1?

Madrid tendrá diferentes vías afectadas: Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral y varias glorietas de la zona, como las de Vía de Dublín, Francisco Umbral, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio.

También habrá cambios importantes en la avenida de Alejandro de la Sota.

La situación también puede complicarse en los grandes accesos a la zona. La M-11 y la M-40 podrán registrar cortes puntuales y episodios importantes de congestión, especialmente en las horas de mayor afluencia.

Madrid también tiene planificados desvíos en la avenida de Logroño, avenida de las Fuerzas Armadas, M-12, R-2, avenida Manuel Fraga y los accesos a Valdebebas e IFEMA. Algunas se mantendrán hasta el lunes 14, coincidiendo con el dispositivo especial por el Gran Premio.