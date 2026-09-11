El presidente de la FIA teme que Alonso pueda dejar la F1: "Le vi triste. No podemos permitir que se retire por las circunstancias"

El futuro de Fernando Alonso, como no podía ser de otra manera, preocupa a la FIA. Su contrato con Aston Martin termina este año y aún no hay noticias de si renovará o seguirá en la escudería británica en otro rol que no sea el de piloto.

La decisión no se tomará en un corto período de tiempo. "No será pronto", admitió el asturiano el jueves en la rueda de prensa de la FIA. Depende de la reunión que tenga con Lawrence Stroll y, lo más importante, los cambios en la normativa que llegarán el próximo año.

Sin embargo, Ben Sulayem, presidente de la FIA, ha sorprendido con sus declaraciones en el New Economy Forum realizado en Madrid: "Me reuní ayer con Lawrence y hablaré hoy con él para hacerle cambiar de opinión", aseguró, dejando entrever que por el momento, la decisión de Fernando Alonso se decanta más por dejar la F1 para afrontar otros desafíos como el Mundial de Resistencia o el Dakar.

💣 BOMBAZO | Ben Sulayem TEME una retirada de Fernando Alonso y se reunirá con él para EVITARLO



💥 "Me reuní ayer con Lawrence y hablaré hoy con el para hacerle cambiar de opinión"



❌ "No nos podemos permitir que se retire por las circunstancias, tiene que quedarse, ganar, y… pic.twitter.com/SXoYjCad2j — Nachez (@Nachez98) September 11, 2026

"No nos podemos permitir que se retire por las circunstancias. Tiene que quedarse, ganar, y luego ya puede irse cuando quiera", agregó.

"Le vi muy triste y le dije: "Dime qué necesitas que hagamos para mejorar el rendimiento", apuntó, señalando hacia el rendimiento del equipo, lejos de los mejores, muy lastrado por la falta de potencia del motor Honda.

Alonso ha insistido durante los últimos meses en que el problema no reside únicamente en el coche. Las nuevas reglas no terminan de resultarle atractivas, especialmente por la llegada de unidades de potencia en las que la parte eléctrica representa el 50% y que han obligado a modificar por completo la forma de pilotar.

"Es una cuestión de entender la normativa del año que viene, entender el reglamento y el impacto que tendrá en las carreras y en el piloto. Creo que estos coches no son los mejores para pilotar ni para disfrutar", dijo Alonso en la rueda de prensa de la FIA.

"El año que viene se dará un paso en la dirección adecuada, o eso espero. Necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene. Me sentaré con el equipo y no sé si detrás del volante o en otro rol, pero ayudaré en todo lo que pueda", añadió.

En esa misma línea, el asturiano recalcó que tiene "la esperanza de que las normas del año que viene se tengan que cambiar otra vez, que no sea la versión final". En cualquier caso, su decisión de futuro no llegará "pronto".

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Ben Sulayem ha recordado los cambios que se hicieron en mayo para que el equipo (Aston Martin) y el motor (Honda) mejorasen. La normativa ADUO no ha conseguido que la escudería con sede en Silverstone dé un salto importante a pesar de que el fabricante japonés dispone de más dinero y horas para remontar el vuelo.

No obstante, por si eso no es suficiente, Ben Sulayem quiere ir más allá y conseguir lo que Aston Martin y Honda, de momento, no le están ofreciendo para cargarse de argumentos y seguir en el Gran Circo.