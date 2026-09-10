Stroll pone deberes a Aston Martin para Madring: "Solo necesitamos encontrar más carga aerodinámica y potencia"

Si por algo se le conoce a Lance Stroll es por ser un piloto de pocas palabras, pero muy autocrítico cuando tiene un micro delante. El canadiense ya cargaba el año pasado contra su propio equipo y este año es habitual hacerlo contra Honda, el fabricante del motor del AMR26.

Sin embargo, en la previa del GP de España, Stroll ha querido poner el foco en la Fórmula 1 y en una temporada que no está cumpliendo con las expectativas tras el cambio de reglamento. Mercedes ahora domina y no hay quien se le acerque.

Todos los equipos han partido en igualdad de condiciones. Quien mejor interpretase el reglamento tenía ventaja y por ende, la diferencia la marca el monoplaza, no el piloto: "Los coches que pueden ganar las carreras, ganan las carreras, y los coches que luchan por salir de la Q1, luchan por salir de la Q1. Eso ha sido la Fórmula 1 desde hace 70 años".

Sí admite, sin embargo, que los actuales monoplazas son diferentes a los del pasado. "Los coches son mucho menos intensos de conducir que en el pasado”, afirmó. Para el piloto de Aston Martin, las nuevas regulaciones han reducido la exigencia y también la necesidad de asumir riesgos al volante. "Quizás tienes que ser menos valiente de lo que eras en el pasado".

Tal y como desveló en el motorhome de la escudería británica, las curvas de alta velocidad ya no exigen el mismo compromiso que antes. Los desafíos siguen siendo diferentes, pero el carácter de los coches ha cambiado.

Stroll apuntó directamente a las características técnicas de los Fórmula 1 de 2026. "Hay mucha menos carga aerodinámica, estamos recortando potencia en medio de las rectas y simplemente no es tan intenso de conducir", explicó.

Sin grandes expectativas

El canadiense afronta el estreno de Madring con una mezcla de esperanza y realismo. El piloto de Aston Martin no espera un salto repentino en el rendimiento de su monoplaza, pero sí confía en que las características del nuevo circuito madrileño puedan esconder algunas de las carencias que el equipo ha arrastrado durante la temporada. Sobre todo, una: la falta de potencia en las rectas.

"Siempre es divertido un circuito nuevo, un desafío nuevo", explicó Stroll en la rueda de prensa de la FIA. El canadiense se mostró además satisfecho con las primeras referencias sobre el asfalto de Madring, que espera que tenga un alto nivel de agarre, similar al de Yeda.

"Es un mejor circuito que Monza seguro, menos rectas, más curvas, lo cual siempre nos ayuda", señaló. El motivo es evidente: Aston Martin está pagando especialmente caro su déficit de velocidad punta. "Nuestro coche no es tan malo, pero nos falta mucha potencia en las rectas", admitió.

Stroll rueda con su AMR26 en Países Bajos. Reuters

La esperanza pasa por aprovechar cualquier circunstancia de carrera. Un circuito urbano, nuevo para todos y con zonas de riesgo puede abrir la puerta a resultados inesperados.

Stroll no descarta que sea una de esas oportunidades en las que Aston Martin pueda pescar en río revuelto, aunque existe una condición indispensable: que el coche llegue hasta la bandera a cuadros. "Ahora que te vuelves más competitivo en tu coche, no puedes permitirte tener más abandonos cuando esas oportunidades están ahí en algunas de estas carreras urbanas".

Más carga aerodinámica y más potencia

Stroll fue especialmente claro al analizar dónde está Aston Martin y qué necesita para salir de la zona baja de la parrilla. El equipo había confiado en que sus problemas estuvieran principalmente relacionados con el chasis, pero las mejoras introducidas en Budapest cambiaron ese diagnóstico.

"Cuando empezamos el año y no era lo que esperábamos, queríamos estar en el lado del chasis. Hicimos esas mejoras en Budapest cuando trajimos el paquete de mejoras", explicó. Ahora el camino es mucho más sencillo de definir, aunque no necesariamente de ejecutar: "Sólo necesitamos encontrar más carga aerodinámica y más potencia. Es realmente así de simple".

El panorama tampoco invita al optimismo en clasificación. Aston Martin todavía no ha conseguido alcanzar la Q2 esta temporada y el propio Stroll no ha querido comprometerse con un objetivo concreto para Madrid. "Siempre es difícil. No hemos pasado todavía este año", recordó.

El canadiense situó además a Aston Martin en una especie de isla competitiva junto a Cadillac, antes de que aparezca un salto importante hacia la zona media de la parrilla.

Tampoco espera una revolución por parte de Honda en Madring. La unidad de potencia será la misma y, por tanto, las expectativas también: "Es el motor, es el mismo, así que... lo mismo", cerró.