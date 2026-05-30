El rescatista de Michael Schumacher habla por primera vez 12 años después del accidente: sus revelaciones

Michael Schumacher, en el paddock de F1 con el equipo Mercedes. Europa Press

El piloto del helicóptero que evacuó a Michael Schumacher en los Alpes ha roto por fin el silencio 12 años después y ha dibujado, con sus recuerdos, uno de los relatos más nítidos de aquel 29 de diciembre de 2013.

Su testimonio no cambia lo que ya se sabe del accidente, pero sí permite asomarse al interior del operativo que trasladó al siete veces campeón del mundo desde la nieve de Méribel hasta el hospital de Grenoble.

Yannick Dainese estaba de guardia como piloto de rescate cuando sonó la alarma procedente de la estación de esquí de Méribel Alpina. Despegó con el equipo médico como si fuera una intervención más, hasta que un rescatista saltó a bordo y le gritó: "¡Vamos a por Schumacher!".

"Al principio, pensé que estaba bromeando", recuerda Dainese, que entonces no era especialmente aficionado a la Fórmula 1 pero sí conocía perfectamente quién era el herido.

La sensación de que aquello era distinto llegó de inmediato: el comandante ordenó retirar los micrófonos y las cámaras GoPro y vetó la presencia de periodistas en el helicóptero. "Cuando nos dijeron que quitáramos los micrófonos y las cámaras GoPro entendí que era verdad", explica.

Sin espacio para la emoción

El helicóptero tomó tierra en la zona del accidente, en una de las pistas de Méribel donde Schumacher había sufrido un fuerte impacto en la cabeza al salirse de la zona balizada de esquí.

Dainese describe un procedimiento casi automático: el médico y los socorristas se hicieron cargo del piloto alemán mientras él se concentraba en mantener la aeronave en posición, sin margen para comentarios ni curiosidad.

"No hicimos preguntas, no hablamos", resume sobre aquellos minutos de máxima tensión.

Michael Schumacher esquiando durante su época en Ferrari REUTERS

El francés insiste en que, en la montaña, el único modo de ser eficaz es apartar los sentimientos: "Lo importante es desapegarse de toda emoción para mantenerse en plena forma. La montaña, por desgracia, se cobra muchas víctimas entre los esquiadores. Para mí, él era simplemente otra persona gravemente herida".

Sin embargo, admite que la dimensión del personaje se coló inevitablemente en la cabina: "Inconscientemente, claro, la presión estaba ahí, porque, aunque no era fan de la Fórmula 1, sabía que lo veneraban como a un dios".

El impacto mediático

Una vez estabilizado en la nieve y colocado sobre un colchón de vacío, Schumacher fue subido al helicóptero para un traslado de unos 25 minutos hasta el Hospital Universitario de Grenoble, donde ya esperaba un dispositivo médico especial.

El trayecto se hizo "en silencio durante todo el camino", sin más ruido que el de los rotores y las instrucciones técnicas, con el propio Dainese centrado en la altitud, la meteorología y el tiempo de llegada.

El verdadero impacto para el piloto llegó días más tarde, cuando regresó al mismo hospital para otra misión de rescate.

"Lo que vi me impactó", confiesa; frente al edificio, se encontró con autobuses, banderas rojas y aficionados abarrotando los alrededores, hasta el punto de que, en sus palabras, "el terreno del hospital se había transformado en un circuito de Fórmula 1".

Solo entonces tomó plena conciencia de la magnitud mediática y emocional que había generado aquel accidente lejos de los circuitos.

Doce años de silencio

Pese a haber sido una pieza clave del operativo, Yannick Dainese optó por desaparecer del foco y no contar su historia en público durante más de una década.

Michael Schumacher y su esposa Corinna durante la época como piloto Ferrari Reuters

Explica que fue una decisión deliberada para protegerse de una exposición mediática que nunca buscó y, sobre todo, para evitar cualquier conflicto con el entorno del campeón alemán, extremadamente celoso de su intimidad desde el accidente.

"No quise hablar con los medios para evitar problemas. Además, ¡no tengo los mismos abogados que la familia Schumacher!", admite con cierta ironía.

Su testimonio, ahora sí, pone voz a uno de los pocos protagonistas directos de aquel operativo que había permanecido en la sombra mientras el mundo se preguntaba, y sigue preguntándose, por la verdadera situación del heptacampeón de Fórmula 1