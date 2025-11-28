Los hombres de Newey, en Aston Martin: un jefe especial, con un grupo de confianza para ejecutar sus órdenes

Aston Martin ha dado un paso sin precedentes en la Fórmula 1 moderna al entregar las riendas deportivas, técnicas y operativas del equipo a una sola figura: Adrian Newey.

El legendario ingeniero británico, que ya era Director Técnico Ejecutivo y accionista del equipo, ejercerá también como jefe de equipo (Team Principal) a partir de 2026, configurando una estructura inédita en la era del límite presupuestario.

Para ejecutar esta visión integral del proyecto, Newey ha formado un núcleo de confianza con roles claramente definidos.

Su grupo de hombres de referencia incluye a Enrico Cardile, Andy Cowell y Mike Krack, cada uno con tareas específicas pero todos bajo su mando.

Este equipo técnico está preparado para convertir a Aston Martin en un aspirante real al campeonato en plena revolución reglamentaria.

Adrian Newey, en una entrevista en la sede de Aston Martin en Silverstone Aston Martin

El círculo de Newey

El primero de los hombres clave de Adrian Newey es Enrico Cardile, procedente de Ferrari, donde trabajó casi dos décadas antes de unirse a Aston Martin en 2025.

Actualmente es el Director Técnico, encargado de supervisar el diseño, arquitectura y construcción del monoplaza desde el campus de Silverstone. Reporta directamente a Newey, que le ha confiado la ejecución técnica de su concepto.

Otro pilar del equipo es Andy Cowell, exresponsable de los motores Mercedes durante su época dorada. Cowell había sido CEO y jefe del equipo, pero con la llegada de Newey ha pasado a ocupar el cargo de Director de Estrategia.

Su misión será orquestar la integración del motor Honda, el combustible de Aramco y los lubricantes de Valvoline con el chasis diseñado por Newey, asegurando una sinergia perfecta entre los socios tecnológicos y el coche.

Completa el círculo de confianza Mike Krack, que fue Team Principal hasta principios de 2025 y ahora ejerce como Jefe de Operaciones en Pista.

Krack será el responsable de coordinar el equipo durante los Grandes Premios y optimizar el rendimiento del monoplaza cada fin de semana, siempre en comunicación directa con Newey.

Con esta estructura, el británico no solo diseña el coche: también lo gestiona en pista y participa en las decisiones estratégicas de la escudería, ejerciendo una autoridad global.

Adrian Newey viaja con Aston Martin al Gran Premio de Mónaco

"Un paso lógico"

Uno de los primeros en reaccionar públicamente al nombramiento de Newey como jefe de equipo ha sido Fernando Alonso, que se mostró entusiasta con la reorganización.

"Es una buena noticia", apuntó el asturiano en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar.

"Adrian ya estaba gestionando el desarrollo técnico del coche y también del equipo. Cuidaba las áreas que necesitábamos reforzar. Internamente, ya hacía gran parte de la gestión", asegura.

Lejos de interpretar este cambio como una degradación de Cowell, Alonso lo ve como una reorganización natural basada en las fortalezas de cada uno.

"Andy estaba haciendo gran parte de la integración del motor con el chasis. Así que, tal vez, esto era simplemente un paso lógico. Ahora tenemos a las dos mejores personas: una centrada en el chasis y otra en la unidad de potencia", explica.

Alonso también subrayó la importancia de contar con líderes de referencia como Newey y Cowell para guiar a los jóvenes ingenieros del equipo.

"El equipo ha crecido muy rápido. Muchos de nuestros empleados son nuevos en el deporte, y necesitan esa guía. Tener a dos de las personas más exitosas de la historia de la Fórmula 1 es un lujo", asegura.

Adrian Newey y Lawrence Stroll, en la presentación del ingeniero como nuevo miembro de Aston Martin Aston Martin

Con su estilo habitual, Alonso dejó claro lo que supone trabajar bajo las órdenes de Adrian Newey. "Con Adrian solamente hay un estilo: el rendimiento. No existe otra forma de trabajar. La búsqueda de la perfección es constante".

El bicampeón mundial augura que, bajo la dirección directa de Newey, el equipo adoptará una mentalidad aún más exigente.

"No es que no estemos enfocados en el rendimiento ahora, pero se volverá aún más extremo. Es un gran competidor, un gran líder, y su presencia se va a notar", concluye.

El modelo Newey

El nuevo rol de Adrian Newey incluye responsabilidades que van mucho más allá del diseño. A partir de 2026 será el responsable del funcionamiento global del equipo, tanto en la fábrica como en el circuito.

Aunque aún no se ha confirmado si asistirá a todos los Grandes Premios, se espera que su presencia en pista sea habitual, al menos en las primeras carreras de la temporada.

Newey ha diseñado el coche de 2026 desde cero, adaptado a la nueva normativa técnica. Ahora, su tarea es desarrollarlo en tiempo real durante la temporada, conectando directamente con los ingenieros en el box, priorizando actualizaciones y resolviendo problemas con agilidad.

Adrian Newey conversa con Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco F1 2025 Aston Martin

La idea de fondo es clara: si el coche sufre un bache de rendimiento, Newey debe estar en el circuito para identificar el fallo, proponer soluciones y reducir al mínimo el tiempo de reacción.

Una presencia que va más allá del simbolismo y que responde a su conocida obsesión por la eficiencia.Como él mismo ha reconocido recientemente.

"Los coches de F1 son muy complejos. En 2026, ninguna pieza será igual a la del coche anterior. Es un ejercicio de ingeniería inmenso. Mi motivación es el miedo al fracaso. Hay que reaccionar rápido, levantar la mano y corregir".

Carta blanca

La magnitud del poder de Adrian Newey en Aston Martin es comparable solo a figuras históricas como Colin Chapman o Enzo Ferrari. La gran diferencia es que, por primera vez en su carrera, Newey no solo diseña, sino que manda.

Tiene carta blanca para definir la estructura del equipo, seleccionar prioridades técnicas, coordinar a sus hombres de confianza y marcar la hoja de ruta del proyecto 2026.

Su estatus de accionista refuerza aún más esta autonomía, ya que no responde ante ningún superior salvo Lawrence Stroll, propietario de la escudería.

El objetivo está claro: convertir a Aston Martin en un aspirante real a las victorias en plena nueva era técnica.

Lawrence Stroll y Adrian Newey sellan el acuerdo Aston Martin

Y para ello, Newey cuenta con un equipo a su medida, diseñado para responder con eficacia y rapidez a cada desafío técnico y deportivo.

El ascenso de Adrian Newey como jefe total de Aston Martin no solo redefine su carrera, sino también la estructura misma del equipo.

Rodeado de figuras clave como Cardile, Cowell y Krack, el británico se prepara para afrontar 2026 con todos los resortes bajo su control.

Fernando Alonso, el principal piloto del equipo, ha bendecido el movimiento, calificándolo como "lógico" y "positivo". Su confianza en el grupo de líderes es total: "Entre Adrian, Andy y Lawrence, estamos en buenas manos".

El resultado de esta nueva organización se verá a partir de marzo de 2026, cuando el coche diseñado y desarrollado por Newey debute en pista.

Pero el mensaje ya está claro: Aston Martin es ahora el equipo de Adrian Newey, y todos sus hombres están listos para ejecutar su visión sin fisuras.