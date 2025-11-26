Vettel, sin pelos en la lengua sobre Alonso: "Si hablas con él, te dirá que siempre ha estado en su mejor nivel"

Sebastian Vettel ha vuelto a mencionar a Fernando Alonso al analizar cuál es el punto más alto en la carrera de un piloto de Fórmula 1. El tetracampeón admite que todas las estrellas del campeonato viven un periodo irrepetible de consistencia y dominio, aunque reconoce que en el caso del español existe una convicción inquebrantable sobre su nivel. Según Vettel, Alonso asegura que siempre se mantiene en su mejor versión, una muestra de la enorme seguridad que tiene en sí mismo.

"Él te dirá que siempre está en su mejor nivel": Vettel destaca la confianza permanente de Alonso

En el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, el alemán fue claro al hablar del asturiano. “No puedo hablar por otros. Si hablas con Fernando te dirá que siempre ha estado a su mejor nivel, porque en ese sentido tiene mucha confianza en sí mismo”, afirmó. Para Vettel, esa percepción no es habitual, ya que considera natural que exista un momento cumbre que no se prolonga demasiado.

“Desde fuera, es natural que hay un peak, lo ves en Fórmula 1 y en todos los deportes, pero es muy individual. Hablando de mí mismo, hay que distinguir entre actuaciones peak y consistencia”, añadió.

Su propio “peak” y la caída posterior

El expiloto aprovechó la conversación para repasar su trayectoria. Vettel sitúa 2011 como la temporada más completa, incluso por encima del Mundial que había conquistado en 2010. Entre 2010 y 2013 logró cuatro títulos consecutivos, pero cree que su segunda corona reflejó su madurez competitiva.

Con Ferrari, valora 2015, 2017 y 2018 como campañas muy sólidas, aunque reconoce que a partir de 2019 empezó a perder ese último empuje. “2015 fue un año fuerte, 2017, 2018 y luego en 2019 y 2020 estaba en mi camino hacia abajo, estoy feliz de decirlo ahora, porque no tenía ese último push más”, señaló.

Vettel admitió que el desgaste personal marcó su final en la categoría. Recordó que en 2018 ya sentía menos entusiasmo por los viajes y que, tiempo después, la vida familiar pesó más. “2019, quizá era el momento en el que mis hijos me decían ‘papá no te vayas’, era difícil decirles adiós”, confesó. Esa etapa desembocó en su retirada a finales de 2022, tras más de una década y media en la élite.