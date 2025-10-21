Aston Martin frena el discurso de Fernando Alonso: "Si cada vez que no ganas..."

Fernando Alonso sumó puntos en el GP de Estados Unidos. El piloto asturiano cruzó la línea de meta en la décima posición, rescatando un punto para Aston Martin. Después de la carrera, se mostró indiferente con la situación: “Los cuatro de arriba son otra liga. Williams en el medio, Haas iba más rápido, Sauber ni te cuento y Racing Bulls estaba pegado a nosotros. Así que solo nos queda Alpine por detrás. Contento con sumar un punto con el noveno coche”.

Aston Martin responde a Alonso: “A veces somos demasiado autocríticos”

Las declaraciones del español no pasaron desapercibidas dentro del equipo. Mike Krack, jefe de Aston Martin, quiso poner algo de contexto y rebajar el tono de pesimismo que Alonso ha mostrado en las últimas semanas.

“Hay que revisar esos análisis en detalle. Algunos usan blandos, otros medios, otros duros… Tenemos que ver los datos antes de decir realmente dónde estamos en ritmo”, explicó el ingeniero luxemburgués, recordando que el rendimiento del coche varía según la estrategia de neumáticos.

Krack también pidió no perder de vista los avances conseguidos: “Creo que a veces somos demasiado autocríticos. También hay que recordar celebrar las cosas positivas. Fue muy bueno contar con el gran esfuerzo de la fábrica y del garaje. Fue justo, pero creo que salió bien. Esto demuestra lo importante que es estar preparados”.

“Si cada vez que no ganas eres demasiado autocrítico…”

El jefe de Aston Martin cerró su intervención con un mensaje directo: “Si cada vez que no ganas eres demasiado autocrítico, en 24 carreras se hace demasiado largo. Cuando consigues un punto o varios, hay que tomarse un respiro. Y luego, al día siguiente, volver a buscar la perfección”.

De cara al GP de México del próximo fin de semana, Krack insistió en mirar hacia adelante y mantener la concentración. “Sabemos dónde estamos. Hay circuitos donde rendimos mejor y otros donde sufrimos más. Lo importante es puntuar siempre que se pueda”, concluyó.